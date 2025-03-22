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Yayın Tarihi: 22 Mart 2025 19:20
 ~ Son Güncelleme: 22 Mart 2025 19:36
3 dk Okuma

SARAÇHANE'DE 4. GÜN

Özel: Korkuyu geride bıraktık

Haydanlı’nın WhatsApp hesabının 14.38’de çevrimiçi olduğunu söyleyen Özel, savcıya seslenerek, "Gidip bakın, en son kiminle yazışmış? Sağlık kontrolü yapıldı mı? Nerede tutuluyor?" sorularını yöneltti.

Evrim Kepenek
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
Görseli Büyüt
Özel: Korkuyu geride bıraktık

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve hakkında yürütülen soruşturmalarla ilgili olarak Saraçhane’de ikinci kez basının karşısına geçti. 

Toplantıya Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya ve CHP İstanbul İl Örgütü Başkanı Özgür Çelik de katıldı. 

"İstanbul'un iradesine sahip çıkmaya devam edeceğiz"

Özel, Saraçhane’nin İstanbul’un iradesini temsil ettiğini vurgulayarak, bu iradenin gözaltına alınmasına rağmen halkın sahip çıkmaya devam edeceğini belirtti. İstanbul Valiliği’nin dört gün önce beş gün süreyle toplanma, gösteri ve eylemleri yasakladığını hatırlatan Özel, bugün ise Haliç Kongre Merkezi’nde Ekrem İmamoğlu’nun yapacağı toplantının engellendiğini ifade etti.

Ancak geçmişte adı konulmamış yasakların bile etkili olmaya çalıştığı bu ülkede, bugün açıkça ilan edilen yasakların artık bir hükmü kalmadığını söyleyen Özel, "Polisin verdiği rakama göre 80 bin, drone görüntülerine göre 500 bin, bizim tahminimize göre en az 1 milyon kişi burada toplandı. Bundan sonra nerede olmamız gerekirse orada olacağız: Vatan Caddesi mi, Çağlayan mı, hatta gerekirse Taksim. Ancak biz şunu net söylüyoruz: Polisimize dokunmadan, kimsenin canını yakmadan, kimseyi incitmeden ama asla yılmadan meydanlarda olmaya devam edeceğiz. Kanunsuz, anayasaya aykırı hiçbir yasağa boyun eğmeyeceğiz" dedi.

"Biz devleti kuran partiyiz, düzeni bozmayız"

Ekonominin daha kötüye gitmesini ya da ülkede huzurun bozulmasını istemediklerini vurgulayan Özel, "Biz devleti kuran partiyiz, düzeni bozmak için değil, korumak için buradayız" ifadelerini kullandı.

"Korkmuyoruz, biz korkuyu tükettik" diyen Özel, pazartesi günü öğrencilerin okullarına, işçilerin işlerine döneceği, hastaların tedavi olacağı, eczacıların ilaç vereceği, yani herkesin normal bir Türkiye’ye uyanacağı bir sabah istediklerini dile getirdi. "Anormal Türkiye'yi geride bıraktık, korkuyu da" diye ekledi.

"Sandık Türkiye’nin geleceğidir"

Bugün, 23 Mart’ta, Ekrem İmamoğlu’na özel olarak geceye dair ne hissettiğini sorduğunu belirten Özel, İmamoğlu’nun şu cevabı verdiğini aktardı: "Bu gece sahip çıkılmamdan daha önemli bir şey var: Yarın kurulacak sandıklar."

Özel, seçim sandıklarının yalnızca CHP’ye değil, 86 milyon vatandaşın geleceğine emanet olduğunu vurguladı. CHP’nin ülke genelinde 900 sandık kurduğunu, üyelerin bu sandıkları parti mobil uygulaması ve internet sitesi üzerinden takip edebileceğini söyledi. Vatandaşların TC kimlik numaralarıyla sandıklarını öğrenebileceklerini belirterek, sandıklara sahip çıkılması çağrısında bulundu.

İmamoğlu’nun, 18 yaş altı gençlerin de seçim bilincine sahip olması gerektiğini söylediğini aktaran Özel, "Onlar oy kullanamıyor olabilir ama evde kendi oylarını hazırlasınlar, büyüklerine destek olsunlar. Kalpten verilen her oy kıymetlidir" dedi.

Kendisinin de Saraçhane’de oy kullanacağını açıklayan Özel, halkı sandıklara sahip çıkmaya çağırdı.

Serdar Haydanlı sorusu

Serdar Haydanlı’nın gözaltına alınmasıyla ilgili de konuşan Özel, bugün apar topar gözaltına alındığını ve bir odada tutulduğunu belirtti. Haydanlı’nın WhatsApp hesabının 14.38’de çevrimiçi olduğunu söyleyen Özel, savcıya seslenerek, "Gidip bakın, en son kiminle yazışmış? Sağlık kontrolü yapıldı mı? Nerede tutuluyor?" sorularını yöneltti.

Özel ayrıca, Haydanlı’nın gözaltına alınmadan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koruma müdürüne telefon ettiğini iddia etti ve Haydanlı’nın şirketinin, Erdoğan’ın akrabalarıyla ortaklık içinde olduğunu öne sürdü.

Başsavcılık, Haydanlı'nın gözaltında olduğunu açıkladı. Özel de "İmamoğlu'nun gözaltına alındığı sabah gözaltına alındığını ve kısa bir süre sonra bırakıldığını" söylüyor. Gözaltı listesinde de bu durumu gösteriyor. 

Özgür Özel: "Olmamız gerektiği için Saraçhane'deyiz, gerektiğinde de Taksim'de olacağız"
SARAÇHANE'DE 300 BİN KİŞİ
Özgür Özel: "Olmamız gerektiği için Saraçhane'deyiz, gerektiğinde de Taksim'de olacağız"
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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
İBB operasyonu CHP ekrem imamoğlu özgür özel Ozgur Çelik
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Şubat 2025'den bu yana kadın haberleri editörü olarak çalışıyor. 

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