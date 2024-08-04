Özel Kadın Kolları Kurultayı’nda konuştu: Cinsiyet kotasını yüzde 50’ye çıkartacağız

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 15. Kadın Kolları Olağan Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, partinin cinsiyet kotasını yüzde 33'ten kademeli olarak yüzde 50'ye çıkarma kararlılığını vurguladı.

Bu değişikliğin Kadın Kolları Başkanı ve yönetiminin ana görevi olacağını belirtti. Ayrıca, kadınların siyasette etkin rol almalarının önemine değinerek, partinin eşit temsili sağlamaya yönelik adımlarını anlattı.

Kadınların siyasal süreçlere katılımının sosyal demokrat siyasetin temel hedeflerinden biri olduğunu ifade etti. İstanbul Sözleşmesi'ne dönülmesi ve kadın cinayetlerinin önlenmesi gerektiğini vurguladı.

Kadınların işgücüne katılımını artırmak ve iş dünyasında eşit temsil sağlamak için mücadele edeceklerini söyledi.

"Eşit temsil diyorsanız kadın ve erkek bakan sayısı aynı olacak"

Özel’in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bugün 35 kadın belediye başkanımız görevi başındadır. Bu bir önceki döneme göre yüzde 350 artmıştır. 10 belediye başkanından 35 belediye başkanına artış sağlamışız. Bu noktada özellikle büyükşehirlerimizde hepimizin gurur duyduğu Aydın’daki Topuklu Efemizin yanında Eskişehir’de ve Tekirdağ’da da kadın Büyükşehir Belediye başkanlarımız vardır.

Nüfusun 300 binin üzerinde olduğu en büyük 8 metropol ilçede Seyhan’da, Merkezefendi’de, Karşıyaka’da, Konak’ta, Karabağlar‘da, İzmit’te, Maltepe’de ve Üsküdar’da Cumhuriyet Halk Partili kadın belediye başkanlarımız yönetiyor.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin amiral gemisi sancak gemisi, İzmir’imizde, 100 yıllık tarihte her siyasi partiden sadece 6 kadın Belediye Başkanı olmuşken, bu seçimde 9 adayımızdan 8’i İzmirliler tarafından göreve getirilmiştir.

Bundan sonra özellikle tüzüğümüzde yazmamasına rağmen kadın kotası yüzde 33, 20 kişi belirleyeceğiz 6’sı kadın 15-16-17-18-19-20. Böyle bir şeyin tüzüğün niyetine aykırı olduğunu, tüzüğün arkasından dolanmak olduğunu ve eğer her 3 adaydan bir kadın olacaksa bunun ilk 3 adaydan biri, ikinci 3 adaydan biri, üçüncü 3 adaydan biri olacak şekilde pencere yöntemiyle uygulanmasını, Merkez Yönetim Kurulu’nda karara bağladık.

Bu konuda kendisi de genç bir kadın siyasetçi olan Gül Çiftçi’nin emekleriyle yazdığı yönergelerle, genel sekreterimizin ve kadın MYK üyelerimizin kararlılığıyla tüm kadın kollarının sahiplenmesiyle büyük bir başarı elde ettik, şimdi bunu açık ve net biçimde tüzüğe yazacağız. Şu kadarını söylemem gerekir. Bugün burada Cumhuriyet Halk Partisi’nin kadın kollarının kurultayını yapıyoruz. Hep söyleniyor, ‘Kadın devrimi yapacağız, eşitlik sağlayacağız’ ama bunlar bir başka yerde bir başka sonuç doğuruyor. Hiç unutmam, kadın kotası yüzde 33’e çıkarken ‘kota kota’ diye bağırıyorlardı. Bir abla oradan seslendi, ‘Siz kotaları değil, kafaları değiştirin bu partide’ dedi. İşte şimdi ona sıra geldi. Biz madem ki ‘eşit temsil’ demişiz. Madem ki bunun kanun teklifini imzalamış, vermişiz. O zaman kendi iktidar alanlarımızdan başlayarak eşit temsili sağlamalıyız.

Geçtiğimiz kurultayda bir Parti Meclisi seçimi oldu. Seçimde 43 yaş ortalamasına ait bir Parti Meclisi oluştu. O Parti Meclisi’nin içinden bir Merkez Yönetim Kurulu seçtik. Bu yönetim kurulunun önemli sayıda üyesi, yarısı kadından oluşuyordu ve bu yeni MYK’nın içinde bir Gölge Kabinemiz var. Biliyorsunuz Gölge Kabine mevcut kabinenin bir simetriği olup onun yaptıklarını izleyen, inceleyen, doğru yol gösteren, iktidar olduğumuzda ‘ben bakan olduğumda bu işi nasıl yapacaktım’ diye iktidara yol gösteren bir yapı.

Tayyip Bey’in kabinesi var. 17 Bakan, bir Cumhurbaşkanı yardımcısından oluşuyor. 18 kişi, bunların içinde bir tek kadın var. O da kadından sorumlu aileden sorumlu. Yani Recep Tayyip Erdoğan da, onun partisi de, biz de bu ülkeyi yönetmeye talibiz.

Bu ülkenin yarısı kadın yarısı erkek. Tayyip Bey Türkiye kadınlarının gözünün içine bakarak şunu söylüyor: ‘Senin yerin evindir, ailendir. Sen adaletten anlamazsın. Sen turizmden, kültürden anlamazsın. Sen sanayiden, ticaretten anlamazsın. Elinin hamuruyla Sağlık Bakanlığı’nın işlerine karışamaz, Gençlik Spor Bakanlığı yapamaz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik’te söz söyleyemezsin.’ Onun bir bakanı var, kafada kodlamış kadının yeri ailesidir, çocuğudur, çocuğuna bakmak büyüklerine bakmaktır diye. Burada bu salonda aynı 18 görevlendirmeye karşı bizim yaptığımız dokuz görevlendirme Adalet Bakanı ve Divan Başkanımız Gökçe Gökçen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Aylin Nazlıaka, Kültür ve Turizm Bakanı Gülşah Deniz Atalar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Pınar Uzun, Sağlık Bakanı Zeliha Aksaz Şahbaz, Gençlik ve Spor Bakanı Sevgi Kılıç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Gamze Taşçıer bulunmaktadır.

Eğer eşit temsil yapacaksanız dokuz erkek görev yapıyorsa dokuz kadın görev yapacak. Ben kendi iktidar alanımda bunu yaptım. Şimdi tüzük geliyor. Kadın Kolları’na söyledim. Bundan önceki yönetim çalıştı.

Bundan sonraki oluşacak yönetim önceki çalışmayla birlikte tüzüğü sizin sözünüzü söyleyecek. Ve ben şuna inanıyorum ki eşit temsili yarınlara bırakmadan, bugünden en makul kademeli geçişi sağlayarak bir ya da iki seçim içinde önce yüzde 40, sonra yüzde 50’yle CHP milletvekili sayısının yarısını da belediye başkanlarının yarısını da kadın yapacağız. Buna var mısınız?