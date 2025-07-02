Özel, İzmir’den seslendi: Akın Gürlek'le yarışan birlikte hesap verir

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İzmir İl Başkanlığı’nda parti üyeleri ile İzmirli yurttaşlarla bir araya geldi.

CHP İzmir İl Binası önünde yurttaşlara seslenen Özel, İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun aralarında bulunduğu gözaltı operasyonuna değindi.

Özel, “Dün sabah burada yapılan iş İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının pratiğine özenmektir. Orada muteber bir adam yok. Orada günü gelince hesap verecek siyasi bir karakter var. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı eğer İstanbul gibi davranmaya devam edersen İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına nasıl koşuyor, nasıl muamele ediyor, gelecekte nasıl muamele edeceksek ona ortak olur. Eğer gerçekten adaletin peşindeyse ellerinden tutan yok. Yeter ki adil olsunlar. Dün gözaltına alınanlardan kim kaçacak. Arkadaşlarımızın veremeyeceği hesap yok. Tutuklama tedbiri istisnadır" dedi.

Özel'in konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Tatsız bir gündem ile İzmir'deyiz. Hiç şüphe yok şeklen baktığınızda niyet ortaya çıkıyor. Bir şafak operasyonu ve bugün gördük ki yüzlerce polis araçlarını, emin olun saatlerce uğraşarak verdikleri bir nizamla dron görüntüleri ile özel bir film prodüksiyonu gibi harekete geçişleri ve kişilerin onurlarını, haysiyetlerini zedeleyecek gözaltı görüntülerini servis ettiler.

Maksat adalet aramak olsa dron ile adalet aranmaz adalet. Doğrunun peşindeyseniz algı operasyonlarına ihtiyacınız yoktur. Hiçbir yerel yönetici yargılanmaktan muaf değildir ama yeter ki yapılan iş hakkaniyete uygun olsun. O yüzden diyoruz ki yargılamalar TRT'den yayımlansın. Adil yargılansınlar, tutuksuz yargılansınlar diyoruz.

"İstanbul Başsavcısı'nın pratiğini biliyoruz"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'nın bütün pratiğini biliyoruz. O Antalya Cumhuriyet Başsavcısının yetkisinde olan işi oradaki başsavcıya küfredercesine yapan Ankara'daki başsavcıyı paspas etmekten rahatsızlık duymayan, Kayseri'de başsavcının yetkisini tecavüzü kendinde hak gören bir hadsiz.

Eğer eğer gerçekten adaletin peşindeyse yandaş televizyon kanallarının haftalardır, aylardır söyleyeceği hedef gösterdiği, konuşturduğu İzmir AK Partili siyasetçilerin peşinde olduğu bir dosyayı açacağız, bakacağız, soruşturacağız diyorlarsa ellerinden tutan yok. Bütün imkanlar ellerinde. Ama yeter ki adil olsunlar.

"Arkadaşlarımızın veremeyecekleri hesap yok"

Dün sabah gidip de gözaltına aldıklarından kim Tunç Soyer mi kaçacak? 3 sene, 4 senelik mevzularla kaçacak olsa 50 kere kaçar. Ne Tunç Soyer'in, ne İzmir İl Başkanımız Şenol Aslanoğlu'nun ne diğer arkadaşlarımızın görev sorumluluk üstlenmiş arkadaşlarımızın veremeyecekleri hesap yok. Bunun için akıllarını başlarına alsınlar.

Sayın Başsavcı'ya söylüyorum; İzmir'in geleneğine, kültürüne, aldığınız eğitime, bulunduğunuz makamın gereğine uygun olarak adil olun. Akın Gürlek'le yarışan sonunda Akın Gürlek'le birlikte hesap verir. Bu kadar söylüyorum."