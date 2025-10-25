Özel İsviçre’de konuştu: Dayanışırsak otoriterlik yıkılır

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İsviçre Sosyal Demokrat Partisi Kongresi’nde yaptığı konuşmada, CHP’nin ilk seçimlerde iktidara geleceğine inandıklarını belirterek, “Tüm kamuoyu araştırmalarında birinci parti olarak çıkmamız bu iddiamızı doğruluyor” dedi.

İsviçre’de Almanca yaptığı konuşmasında Özel, Lozan ve Montrö anlaşmalarının imzalandığı ülkede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Özel, konuşmasına “Modern Türkiye’nin kuruluşunda büyük değeri olan Lozan Antlaşması’nın imzalandığı ülkede bulunmaktan mutluluk duyuyorum” sözleriyle başladı.

Özel, Avrupa’da yükselen otoriter eğilimlere karşı uluslararası sosyal demokrat dayanışmanın önemine vurgu yaptı:

“Dünyada yükselen otoriterliğe karşı enternasyonal dayanışmayı güçlendirmek çok önemli. Lideri olduğum parti, modern Türkiye’nin kurucusu ve en köklü partisidir.”

Türkiye’deki demokrasi ve güvenlik sorunlarına da değinen Özel, uluslararası çevrelerde Türkiye’ye yönelik ilginin arttığını belirtti:

“Avrupa’dan Türkiye’ye bakanlar, bir yanda demokrasi krizi yaşayan bir ülkeyi, diğer yanda ise güçlü bir güvenlik kapasitesi ve savunma sanayisine sahip bir Türkiye’yi görüyor. Avrupa’nın yeni güvenlik mimarisi kurulurken Türkiye’nin bu mimarinin dışında kalması mümkün değildir.”

Özel, bu durumun Avrupalı dostların aklında önemli bir soruyu gündeme getirdiğini söyledi:

“Demokrasi mi, güvenlik mi? Bu soruya biz net bir yanıt veriyoruz: Türkiye’de ilk seçimlerde hem güvenlik hem demokrasi diyen CHP iktidarı iş başına gelecektir.”

“Birinci partiyiz"

CHP lideri Özel, partilerinin yükselen halk desteğine dikkat çekti:

“Biz ilk seçimlerde Türkiye’de CHP’nin iktidar olacağını biliyoruz. Tüm kamuoyu araştırmalarında birinci parti olarak çıkmamız iddiamızı doğruluyor. Her hafta ülkemizin farklı şehirlerinde büyük mitingler düzenliyoruz. Bu mitinglerde halkımızın demokrasiye olan inancını ve bağlılığını çok net görüyoruz.”

Konuşmasının sonunda demokrasi için küresel dayanışma çağrısı yapan Özel, şunları söyledi:

“Demokrasi yalnızca bir ülkenin değil, tüm dünyanın ortak meselesidir. Her fırsatta demokrasiyi savunmak için uluslararası dayanışmanın önemine vurgu yapıyoruz. Dayanışırsak tüm dünyada otoriterlik yıkılır, dağınırsak otoriterlik galip gelir.”

(EMK)