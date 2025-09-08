Özel: "İşinizi yapın, hukuka uyun, derhal evimizin önünden çekilin"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı, İçişleri Ali Yerlikaya'nın CHP İl Binası önünde devam eden protestolar için "Mahkeme kararlarını yok saymak, halkı sokağa dökmeye çalışmak açıkça hukuka meydan okumaktır," ifadelerini kullandığı açıklamasına yanıt verdi.

Özel, sosyal medya hesabından (X) yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Ne ben ne partimden bir başka yönetici, insanları sokağa, şiddete davet etmiyor. Partimizin üyelerini kendi binasına almayan, insanları sokakta bırakan, böyle yaparak bir güvenlik sorunu yaratan, kanunsuz emirle devletin polisini vatandaşla karşı karşıya getirmeye çalışan sizlersiniz!

"İl Başkanlığımız, Cumhuriyet Halk Partililerin baba evidir, evimizi ablukaya almak haneye tecavüzdür. Millet sizden, algı operasyonu değil, devlet adamlığı bekliyor. İşinizi yapın, hukuka uyun, derhal evimizin önünden çekilin."

Öte yandan, protestoların ardından ülke genelinde X, Instagram, YouTube ve TikTok'u etkileyen bant genişliği daraltması yaşanıyor.

45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararıyla CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden alınmasının ardından, İstanbul Valiliği bugün üç gün süreyle eylem yasağı ilân etti. CHP Gençlik Kolları, saat 23.00 için CHP İl Başkanlığı önüne çağrı yapmıştı. Valiliğin yasak kararının ardından, İl Başkanlığı ablukaya alındı. Bina önündeki protestolar yaklaşık beş saattir sürüyor. Yurttaşların İl Başkanlığı binasına girmesini engellemek isteyen polis, zaman zaman biber gazıyla kitleye müdahale ediyor. Yurttaşlar ise "Kayyımın buraya girmesine izin vermeyeceğiz," diyerek eylemlerini sürdürüyor.

RTÜK'ten açıklama

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin ise yine sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "yayıncılara çağrı" yaparak şöyle dedi:

"Her koşulda basın ve yayın ilkelerine, haber yayıncılığına ilişkin mevzuat hükümlerine titizlikle riayet etmesi kanuni bir zorunluluktur. Kamu düzenini tehdit eden, şiddeti özendiren, toplumsal hassasiyetleri istismar eden veya kitleleri tahrik edebilecek hele hele halkı sokağa çağırmak gibi çok ağır sonuçları olacak olan yayınlara hiçbir şekilde izin verilmeyecektir.

"Özellikle emniyet mensuplarını, idari amirleri veya görevi başındaki kamu görevlileri ile yargı mensuplarını hedef gösteren yayıncılık anlayışı, açıkça mevzuat ihlalidir ve ağır yaptırımla karşılaşacaktır. Canlı yayınlarda doğruluğu teyit edilmemiş bilgilerin aktarılması, toplumda paniğe ve bilgi kirliliğine yol açacak bir sorumsuzluk örneğidir. Yayıncılarımızın yayın setinde belirlenen etik kurallardan sapmamaları, haber ve yorum arasındaki sınırları korumaları hukuken zorunludur.

"Toplumsal barışa ve kamu güvenliğine zarar verecek yayınlara dün olduğu gibi bugün de müsamaha gösterilmeyecek, bu şekilde yayın yapan kuruluşlar hakkında idari para cezaları, yayın durdurma ve en nihayetinde lisans iptali de dâhil olmak üzere gerekli tüm yaptırımlar uygulanacaktır. Üst Kurul olarak; tüm yayıncılarımızdan yayınlarını yaparken sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri, basın ve yayın özgürlüğü kadar kamu yararı ve toplumsal huzuru da gözetmeleri gerektiğini önemle ve son kez tekrar hatırlatıyoruz."

Emniyet Genel Müdürlüğü açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) de yaptığı açıklamada, bazı sosyal medya hesapları üzerinden "provokatif ve dezenformasyon" içerikli paylaşım yaptığı değerlendirilen 14 şüpheli hesap yöneticisinin tespit edildiğini ve haklarında işlem başlatıldığını bildirdi.



(TY)