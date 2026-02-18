Özel: İnşaat yetişmedi diye mahkemeyi Haziran'a atmaya niyetleniyorlar

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Ataşehir’de düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde on binlere seslendi. Soğuk hava ve yağışa rağmen meydanı dolduran yurttaşlara teşekkür eden Özel, konuşmasına şu sözlerle başladı:

“Eksi iki derecede, karın ve yağmurun altında bu meydanı dolduran Ataşehir’e, Anadolu Yakası’na, İstanbul’un dört bir yanından buraya gelen güzel insanlara helal olsun. Gökdelenlerin gölgesinde üşüyen değil, Cumhuriyet’in güneşinde ısınan Ataşehir, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz.”

'336 gün önce iradenize el uzattılar'

Özel, 336 gün önce halkın iradesine müdahale edildiğini savunarak şunları söyledi:

“336 gün önce ‘Sizin seçtiğiniz değil, bizim atadığımız yönetecek’ dediler. ‘Beni seçersen milli iradesin, seçmezsen ben bilirim’ dediler. O sabah Saraçhane’ye giderken bunun bir darbe girişimi olduğunu biliyordum. Hedefleri Saraçhane’ydi. Orayı ele geçirip millete had bildirmek istediler. Biz ‘Bu binayı vermeyiz, bu meydanı teslim etmeyiz’ dedik.

Otobüsleri durdurdular, metroları kapattılar, köprüleri kaldırdılar. Ama siz ilk gece 110 bin kişiyle Saraçhane’yi doldurdunuz. 23’ünde 15,5 milyon kişi sandığa gitti, 550 bin kişi yine oradaydı. Hesaplarını bozdunuz. Darbeyi geri püskürttünüz.”

Özel'in konuşmasından önemli başlıklar şu şekildeydi:

“Bu köprülerin yıllık getirisi 600 milyon dolar. Beş yıllık gelirine 25 yıllığına vermek istiyorlar. Bu milletin malını babasının malı gibi satamaz. 10 yıl önce ‘7 milyarın altında satmak vatan hainliği’ diyen Erdoğan bugün 3,5 milyar dolara satıyor. Kendi sözüyle vatan hainliğine tur bindiriyor."

“Toplu iğne başı kadar kusur bulamadılar. Ama belediyeleri çalıştırmamaya, insanları yıldırmaya çalışıyorlar. İddianame yazamadığınıza göre tutuksuz yargılamaya geçin. Arkadaşlarımızı serbest bırakın. "

“Toplu iğne başı kadar kusur bulamadılar. Ama belediyeleri çalıştırmamaya, insanları yıldırmaya çalışıyorlar. İddianame yazamadığınıza göre tutuksuz yargılamaya geçin. Arkadaşlarımızı serbest bırakın. " “‘Bir aya kalmaz insan içine çıkamazlar’ dediler. 11 ay geçti, biz buradayız. Arabalar, bavullar, jammerlar, dolarlar… Söylediklerinin hepsi yalan çıktı. TRT’nin yayınladığı görüntüler bile stok çıktı. İftiralar çöktü. Ahlaki üstünlük bizdedir. Psikolojik üstünlük bizdedir. Çoğunluk enerjisi bizdedir. Biz haklıyız, biz kazanacağız.”

“Dünyanın en büyük mahkeme salonunu yapıyoruz.’ Yap, yap. Her kötülüğü yaptın, en büyük hapishaneyi yaptın, o salonu da yap, gelelim orada yapalım. Şimdi ‘Yapamadım, yetişmedi, aç kapa yapacağım mahkemeyi Hazirana atacağım.’ Bakın buna niyetlenene söylüyorum. 9 Mart günü hâkimin karşısında o yargılama başlayacak.

90’ıncı eylemde buradan ilan ediyorum: Hep birlikte meydanlarda olacağız. Hakkımızı söke söke alacağız. Yılmadan mücadele edeceğiz. Türkiye’nin güzel insanları, yolumuz açık olsun.”

(EMK)