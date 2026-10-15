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YT: Yayın Tarihi: 15.10.2026 12:34 15 Ekim 2026 12:34
 ~  SG: Son Güncelleme: 15.10.2026 13:30 15 Ekim 2026 13:30
Okuma Okuma:  3 dakika

Özel: İmamoğlu’nun savunmasını görmezden geliyorlar

Açıklamasının ardından fon vurgunu iddialarına ilişkin Meclis’te hangi adımların atılacağı sorulan Özel, konunun üzerinin örtülmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Görseli Büyüt
Özel: İmamoğlu’nun savunmasını görmezden geliyorlar
Fotoğraf: Evrim Kepenek/bianet
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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İBB davasında Ekrem İmamoğlu’nun savunması öncesinde yaptığı açıklamada, iddianamede yer almadığını söylediği iddiaları hatırlattı.

Halk TV’ye kayyum atanmasını da eleştiren Özel, “Susturulan Halk TV değildir. Susturulmaya çalışılan halkın haber alma hakkıdır” dedi.

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik davada Ekrem İmamoğlu’nun savunması öncesinde Silivri’de açıklama yaptı.

İmamoğlu’na bir buçuk yıldır çok sayıda iftira atıldığını söyleyen Özel, iddianame hazırlanmasını beklerken bu iddiaların hiçbirinin iddianamede yer almayacağını dile getirdiğini hatırlattı.

Özel, “Biz iddianameyi, haklılığımızı kanıtlamak için, yargılanmak değil yargılamak için bekliyoruz demiştik” diye konuştu.

İddianamede yer almadığını söylediği iddialara örnek veren Özel, delegelere KİPTAŞ’tan daire verildiği ve cep telefonu dağıtıldığı iddialarını hatırlattı. İmamoğlu’nun dağıtıldığı öne sürülen 1200 cep telefonundan hiçbirine sahip olmadığını söyleyen Özel, İBB’de parkelerin altından para çıktığı yönündeki görüntülerin de ortaya konmadığını belirtti.

Çantalarda para taşındığı iddiasına da değinen Özel, görüntülerdeki kişinin CHP İstanbul İl Başkanı olduğu bilgisinin doğrulandığını, ancak para taşındığı iddiasının doğrulanmadığını savundu. Özel, kameraların kapatıldığı ve paraların paylaşıldığı yönündeki iddiaların da kanıtlanmadığını söyledi.

İBB davasında mart ayından bu yana yargılama yapıldığını ancak İmamoğlu’na uzun süre savunma hakkı tanınmadığını söyleyen Özel, savunmanın kamuoyuna duyurulması konusunda da medyanın tutumunu eleştirdi.

Merkez medyanın ve iktidara yakın medya kuruluşlarının İmamoğlu’nun savunmasını görmezden geldiğini öne süren Özel, savunmayı kamuoyuna duyurmaya çalışan kanalların sayısının sınırlı olduğunu belirtti.

Halk TV’ye kayyum atanmasını da eleştiren Özel, kararın İmamoğlu’nun savunmasının başlamasından saatler önce alınmasına dikkat çekti.

Özel, “Dün sabah savunmanın başlamasına birkaç saat kala Halk TV’ye kayyum atadı. 590 gün sonra Ekrem İmamoğlu savunma kürsüsüne çıkmadan birkaç saat önce mi kayyum atadınız?” diye sordu.

Kayyum kararının, İmamoğlu’na yöneltilen iddiaların kamuoyunda tartışılmasını engellemeye yönelik olduğunu savunan Özel, fon krizinin de muhalif medya tarafından gündeme getirildiğini söyledi.

“Susturulmaya çalışılan halkın haber alma hakkı”

Halk TV’ye yönelik müdahalenin yalnızca bir televizyon kanalını ilgilendirmediğini belirten Özel, şöyle konuştu:

“Susturulan Halk TV değildir. Susturulan bir televizyon kanalı değildir. Susturulmaya çalışılan halkın haber alma hakkıdır.”

Özel, en çok izlenen haber kanallarından birinin kapatılmasının gerçeğin ve itirazın üzerini örtmek anlamına geldiğini savundu.

İmamoğlu’nun 15,5 milyon kişinin oyuyla cumhurbaşkanı adayı olarak belirlendiğini hatırlatan Özel, muhalefetin adayını, partisini ve sesini duyuran medya kuruluşlarını etkisizleştirmeye yönelik bir süreç yaşandığını öne sürdü.

Özel, “Adayımız içeride. Partimize kayyum atamışlar. Partiyi elimizden almışlar. Partinin genel başkanını zorla değiştirmeye çalışmışlar. Şimdi gelinen noktada da cumhurbaşkanı adayının ve ana muhalefet partisinin sesini veren kanalları susturmaya çalışıyor” dedi.

“Sandığa el uzattığında o eli hep kırdı”

İktidara demokratik tutum çağrısı yapan Özel, seçilmişlerin seçimle göreve gelmesi ve seçimle gitmesi gerektiğini söyledi.

Özel, “Birileri televizyon kapatarak, aday tutuklayarak, parti kapatarak, partinin genel başkanını değiştirerek 86 milyonluk bu koskoca ülkenin iradesini zapt edemez” diye konuştu.

Türkiye’de demokrasinin yeniden kurulacağını savunan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Atatürk’ün kurduğu cumhuriyetin en önemli kazanımı sandıktır. Bu millet canını istiyorsun veriyor, evladını istiyorsun veriyor. Parasını alıyorsun susuyor ama sandığa el uzattığında o eli hep kırdı. Bundan sonra da kıracaktır.”

Özel, muhalefetin yaşadığı zorluklara rağmen mücadeleyi sürdüreceğini belirterek, “Biz ödememiz gereken bedel neyse onu ödemek üzere dimdik ayaktayız. Kimsenin bundan şüphesi olmasın” dedi.

Fon vurgunu iddiaları için mücadele mesajı

Açıklamasının ardından fon vurgunu iddialarına ilişkin Meclis’te hangi adımların atılacağı sorulan Özel, konunun üzerinin örtülmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Özel, fon meselesinin kendileri tarafından gündeme getirilmemesi halinde kamuoyunda konuşulmayacağını savunarak, “Biz bu işin üstünün örtülmesine bugüne kadar izin vermedik. Bundan sonra da izin vermeyeceğiz” dedi.

Özel, konuyla ilgili mücadelenin hem Meclis’te hem de diğer alanlarda sürdürüleceğini belirtti.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel özgür özel İBB dava çelişkileri İBB Davası ekrem imamoğlu
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet Kadın Haberleri editörü (2018). bianet Kadın ve LGBTİ+ Haberleri editörü (Ekim 2018-Şubat 2025). Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler...

bianet Kadın Haberleri editörü (2018). bianet Kadın ve LGBTİ+ Haberleri editörü (Ekim 2018-Şubat 2025). Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. TGS İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Cumhuriyet, BirGün, İMC TV, DİHA, Jinha, Jin News için muhabirlik yaptı. Rize’de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergilerinde haber ve yazıları yayımlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. “Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri”, “Sırtında Sepeti”, “Medya ve Yalanlar” isimli kitaplara yazılarıyla katkı sundu. bianet stajyeri (2000). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun.

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