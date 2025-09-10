Özel: Hizmet de açsak Özgür Çelik’le, hapis de yatsak Özgür Çelik’le

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin “Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi Toplu Açılış Töreni” ne katıldı. Törende konuşan Özel, hem CHP’li belediyelerin sosyal politikalarına hem de Türkiye’nin demokrasi mücadelesine ilişkin uzun bir değerlendirme yaptı.

Özel konuşmasına şu sözlerle başladı:

“Değerli Tuzlalılar, değerli İstanbullular, çok kıymetli yol arkadaşlarım hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bugün burada siyasetin içinde en keyifli alanlardan biri olan bir hizmetin ilk gününde, yapılan bir yatırımı tamamlandığında yaptığımız açılış törenlerinden birindeyiz. Ama onların içinde de en keyiflisi şüphesiz kreş açmak ve öğrenci yurdu açmak.”

“İstanbul’da bizden önce kreş yoktu”

Özel, İstanbul’da CHP döneminden önce tek bir kreş ya da öğrenci yurdunun bulunmadığını hatırlatarak şunları söyledi:

“Geçtiğimiz İstanbul ziyaretinde öğrenci yurdu açılışında, kreşlerin ve öğrenci yurtlarının ne anlama geldiğini söylemiştim. Bugün 16 yeni kreş açıyoruz. Bu 16 kreşle İstanbul’da kreş sayısı 127 oluyor. Biraz önce Başkan ifade etti. Konuşmaya şöyle başlasaydım, deseydim ki ‘Bizden önce İstanbul’da kaç kreş vardı?’ Kimse doğru cevap veremezdi. Çünkü bizden önce İstanbul’da kreş yoktu. Bir tane bile yoktu. Bir tek öğrenci yurdu da yoktu. Bu kararlar ekonomik değil, siyasi tercihlerdir. Eğer siz AK Partili bir belediye başkanı seçerseniz, kadına ‘çocuğunu evde büyüt’ diyen anlayış kreş açmaz. Bizim anlayışımız kadını sosyal hayata katmak, istihdama kazandırmaktır.”

“Ekrem Başkan geldi, sayı 127’ye çıktı”

“Kadının dört duvar arasında durmasının kimseye faydası yok diyen anlayış, işte o anlayış kreş açar. O anlayış Ekrem İmamoğlu’nun anlayışıdır. O yüzden geldiği gün sıfır olan kreş sayısı, bugün 127’ye çıkıyor. Bugün açtığımız 16 kreşle 12 bin 649 çocuğun elinden tutuyoruz. Türkiye’de rakam 762’ye ulaştı. Ekrem Başkan ‘Türkiye’de bin kreş’ demişti, belediye başkanlarımız bunun 762’sini gerçekleştirdi. İlerlemeye devam ediyoruz.”

“Planlı, iyi yönetilen belediyelerle hizmet veriyoruz”

“Bu yüzden Ankara’da sarayda oturanın moralleri bozuk, Silivri’de olanın morali yüksek. Biri gidiyor, biri geliyor. Bugün İstanbul’da 16’ncı yurdu da açmaya hazırlanıyoruz. Sıfırdan İstanbul’da 16’ya, Türkiye’de 77’ye çıktık. Hedef 100. Planlı, düzenli, nereye gittiğini bilen belediyelerimiz var.”

“Yarın da 15 Temmuz karşımıza çıkmasın diye yurt yapıyoruz”

“AK Parti’nin tercihleri belliydi: Kreş açmak yerine tarikatlara, cemaatlere çocukları yönlendirdiler. Biz yoksul çocukları onların insafına bırakmamak için yurt yapıyoruz. Yarın öbür gün 15 Temmuz gibi bir felaketle karşılaşmayalım diye bu yurtları yapıyoruz.”

“16 kreş yerine 16 yandaş zengin edilecekti”

“Bugün açtığımız 16 kreş, AK Parti döneminde açılmayacaktı. Onun yerine 16 dereye inşaat izni verilecek, 16 yandaş daha zengin edilecekti. Bunu herkes biliyor. Ekrem İmamoğlu hakkında açılan kumpas davaları da bu yüzdendir. Onlarda ayakkabı kutusu, elbise torbası vardı. Bizde kreş var, yurt var, süt desteği var, protein desteği var.”

Özel konuşmasının en kritik bölümünde, kayyım tartışmalarına da değinerek şunları vurguladı:

“Benim İstanbul’daki vekilim, İstanbulluların, İstanbul’daki CHP’lilerin seçtiği seçilmiş İl Başkanı Özgür Çelik’tir. O yüzden hizmet de açsak, hapis de yatsak Özgür Çelik’le yatarız. Seçilmişlere saygı duyarız, seçenden ötürü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten emanettir sandık. Bugün İstanbul ilde sandığı kaptırırsan, yarın İstanbul Büyükşehir’de, Türkiye genelinde, Meclis’te, başkanlıkta sandığı kaptırırsın. Biz bu sandığı tek adamlardan söke söke aldık. Bir tek adama vermeyeceğiz.”

