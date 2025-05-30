Özel: Haziran boyunca asgari ücret zammını konuşmalı ve mutlaka almalıyız

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücrete ara zam talebiyle yürüttüğü sendika ziyaretleri kapsamında HAK-İŞ Konfederasyonu'nu ziyaret etti. Görüşme sonrası yaptığı açıklamalarda, ekonomik krizin faturasının emekçilere kesilemeyeceğini vurgulayan Özel, ara zammın kaçınılmaz olduğunu söyledi.

“Bugün verilen asgari ücret açlık sınırının altındadır” diyen Özel, Anayasa'nın asgari ücret tanımını hatırlatarak, “İşçinin barınma, beslenme, ulaşım, sağlık gibi temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek bir ücretten bahsediyoruz. Ancak bugün bu ücret açlık sınırının dahi altında” dedi.

“Enflasyon canavarının yediğini neden işçi ödüyor?”

Özel, Erdoğan’ın seçim öncesi asgari ücrete yılda dört kez zam yapılacağı vaadini hatırlatarak, “Seçimden sonra zam yapılmadı. Enflasyon tahminiyle belirlenen zamlar gerçek enflasyona göre eriyor. 5 bin lira zam verdiler, dört ayda bunun 4 bin 500 lirasını enflasyon yuttu” dedi.

TÜİK ile ENAG arasındaki enflasyon farklarına da dikkat çeken Özel, “Bu farkın bedelini neden sadece işçi ödüyor?” diye sordu.

“Asgari ücret artık ortalama ücret oldu”

Özel, Türkiye’de çalışanların yaklaşık %60’ının asgari ücret ya da ona çok yakın ücretler aldığını belirterek, “Asgari ücret, bir taban değil, bir ortalama ücret haline geldi. Avrupa’da bu oran %9 iken bizde %55’lere dayandı” dedi. Temmuz ayında zam yapılmamasının “dayanılmaz ve kabul edilemez” olduğunu söyleyen Özel, tüm siyasi partilere çağrıda bulundu:

“Bu sadece sendikaların değil, siyasetin ortak meselesidir. Herkesin bu mücadelede sorumluluğu var.”

“Krizi biz çıkaracağız, bedelini işçi ödeyecek diye bir şey yok”

Özel, işverenlerin asgari ücreti sadece bir maliyet kalemi gibi görmesine karşı çıktı:

“Enerji fiyatlarına itiraz edildiğinde devlet formül arıyor. Asgari ücrete gelince sessizlik. Sürekli Mısır, Afrika örnek veriliyor. Neden Finlandiya ile kıyaslamıyoruz? Eğer yüksek katma değerli üretime geçseydik, işçimiz de refah içinde olurdu.”

“Haziran boyunca en haklı talep asgari ücrete zam olmalıdır”

Haziran ayında tüm siyasi ve sosyal aktörlerin bu konuyu gündemde tutması gerektiğini vurgulayan Özel, "Haziran boyunca her şeyi konuşabiliriz ama en çok asgari ücrete zam talebini konuşmalıyız. Bunu da mutlaka almalıyız" dedi.

İnfaz düzenlemesi: “Şimdi büyük bir hayal kırıklığı yaşanıyor”

Basın mensuplarının infaz yasasına dair sorularını da yanıtlayan Özel, iktidarın bayram öncesi beklenti oluşturduğunu ama bu beklentiyi karşılamadığını söyledi:

“Kurban Bayramı’nda cezaevleri boşalacakmış gibi bir algı oluşturuldu. Bu yerine getirilmedi, şimdi büyük bir hayal kırıklığı yaşanıyor. Bu tür süreçler dikkatle, şeffaflıkla yürütülmelidir. Af meselesi siyaset üstüdür, toplumsal mutabakatla yapılmalıdır.”

“Anayasaya uymayan yeni anayasa yapamaz”

Özel, iktidarın yeni anayasa çağrılarına da yanıt verdi.

“Erdoğan’a anayasa değil, her doğana anayasa yapmalıyız” diyen CHP lideri, mevcut Anayasa’ya uyulmadıkça yeni bir anayasa sürecinin meşru olmayacağını savundu:

“Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamayan bir iktidar, yeni anayasa yapma ehliyetine sahip değildir. Önce mevcut Anayasa’ya uyulmalı, eksiklikler telafi edilmeli, sonra yeni bir anayasa konuşulmalıdır.”

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(EMK)