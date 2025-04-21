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Yayın Tarihi: 21 Nisan 2025 18:30
 ~ Son Güncelleme: 21 Nisan 2025 18:55
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Özel güvenlikler Ali İsmail Korkmaz’ın resmini sildi, öğrenciler yeniden çizdi

Anadolu Üniversitesi öğrencileri, Ali İsmail Korkmaz’ın anısını yaşatmayı sürdüreceklerini belirtti.

Yekta Armanc Hatipoğlu
Yekta Armanc Hatipoğlu

Yekta Armanc Hatipoğlu
Görseli Büyüt
Özel güvenlikler Ali İsmail Korkmaz’ın resmini sildi, öğrenciler yeniden çizdi

Gezi Direnişi’ne destek eylemleri sırasında Eskişehir’de dövülerek öldürülen Anadolu Üniversitesi öğrencisi Ali İsmail Korkmaz’ın resmi, bugün sabah (21 Nisan) kendi fakültesinin duvarına çizildi. Ancak kısa süre sonra, özel güvenlik görevlileri tarafından silindi.

Öğle saatlerinde öğrenciler, Korkmaz’ın eğitim gördüğü İngilizce Öğretmenliği Bölümü’ne ait fakültenin duvarına resmi yeniden çizdi ve bu kez resmi korumak amacıyla başında bekleme kararı aldı.

Ali İsmail Korkmaz, 2 Haziran 2013’te polis ve esnaf tarafından darp edilmiş, ardından başvurduğu hastanede tedavi görememişti. İlk tıbbi müdahaleyi ancak 20 saat sonra alabilmiş, beyin kanaması geçirdiği anlaşılmıştı. 38 gün boyunca komada kalan Korkmaz, 10 Temmuz 2013’te hayatını kaybetmişti.

“Ali İsmail’in sıra arkadaşlarıyız, kardeşleriyiz”

Resmi çizen öğrencilerden biri, konuya ilişkin görüşlerini bianet’e anlattı.

Öğrenci, sözlerine Ali İsmail Korkmaz’ın 12 yıl önce, bugün yaşanan sürece benzer bir dönemde, Anadolu Üniversitesi öğrencisiyken Eskişehir sokaklarında polisler tarafından dövülerek öldürüldüğünü hatırlatarak başladı.

“Biz Ali İsmail’in sıra arkadaşlarıyız, kardeşleriyiz,” diyen öğrenci, onun üniversitesinde, fakültesinin giriş duvarına onun adını ve anısını yaşatmak amacıyla bu resmi çizdiklerini ifade etti.

Öğrenci, “Ali İsmail Korkmaz onurumuzdur” diyerek sözlerini sonlandırdı.

(YAH/VC)

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İstanbul
Eskişehir Anadolu Üniversitesi ali ismail korkmaz
Yekta Armanc Hatipoğlu
Yekta Armanc Hatipoğlu
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Anadolu Üniversitesi'nde gazetecilik eğitimine devam ediyor. Ekoloji, kadın, işçi ve öğrenci hakları üzerine çalışıyor. Çağdaş Gazeteciler Derneği üyesi.

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