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Yayın Tarihi: 1 Temmuz 2024 11:46
 ~ Son Güncelleme: 1 Temmuz 2024 11:55
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SİNAN ATEŞ DAVASI

Özel: Gözdağı vermeye çalışıyorlar, sessiz kalınmayacak

CHP Lideri Özel, “Ayşe Ateş ve evlatları adalete ulaştık diyene kadar biz onların yanında oturmaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Özel: Gözdağı vermeye çalışıyorlar, sessiz kalınmayacak

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine dair dava bugün Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, duruşma salonundan Kemal Kılıçdaroğlu ve Ayşe Ateş ile fotoğrafını paylaşarak, “Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş suikastı davasını Sincan'da takip ediyoruz. Adalet tecelli edene, suikast üzerindeki sis perdesi aralanana kadar bu davanın takipçisi olacağız. Yanı başında olacağız demiştik, Ayşe Hanım adalet tecelli etmiştir diyene kadar yanı başındayız” dedi.

“Azmettiricilerle bağlantıyı ortadan kaldırmak için üst düzey bir çaba”

Duruşma sürerken de basına açıklama yapan Özel, şunları söyledi:

"O cenazeyi orada bırakıp, sis perdesi indirmeye çalışanlar birileri tarafından korunuyor, kollanıyor ama iddianamede adı geçmesi gereken eski milletvekilleri, çeşitli yöneticiler, telefon irtibatına geçen yöneticilerin adı geçmiyor. Kanlı cinayete sessiz kalmayanları temsil ediyoruz bu işe karışan kim varsa çeksin cezasını, deseler partilerini de rahatlatacaklar, kendilerini de rahatlayacaklar, hareketlerini de rahatlatacaklar. Cinayete karışan kim varsa çeksin cezasını, deseler ittifaklarını da rahatlatacaklar.

Ayşe Ateş ve evlatları adalete ulaştık diyene kadar biz onların yanında oturmaya devam edeceğiz. Kendilerine bugün verilen yeni vazifeyi yerine getirmeye çalışan bir tetikçi ve azmettiriciyle birlikteydik. Ettiği telefonları hatırlamayan, aldığı talimatları hatırlamayan, görüştüğü kişileri hatırlamayan ama birilerinin bağlantısını ortadan kaldırmak için yeni şeyler hatırlayan bir tetikçi ve azmettirici gördük. 

Esas azmettiricilerle bağı ortadan kaldırmak için üst düzey bir çaba gördük. Bunu herkes görüyor, bu işin peşini bırakmayacağız, tüm hukuki süreci takip edeceğiz. Günü geldiğinde kimse kral çıplak demiyorsa biz diyeceğiz. Ama o iki evladı, gözü yaşlı eşi ve Türkiye'de siyaset yapıp, siyasi duruşundan dolayı endişe duyan kimsenin benim sonum Sinan Ateş gibi olur, diye korkmasına izin vermeyeceğiz. Türkiye’yi boğmaya çalışıyorlar, bundan sonrası için gözdağı vermeye çalışıyorlar, buna sessiz kalınmayacak! Herkes bundan emin olsun.”

“Eksik bir iddianame ile yarım bir mahkeme kuruldu”

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, duruşmaya çelik yelek ve 5 koruma polisiyle geldi, duruşma öncesi gazetecilere şu açıklamayı yaptı:

“Eksik bir iddianame ile yarım bir mahkeme kuruldu. Bizim isteğimiz ayrılan dosyanın hızlıca tamamlanması ve eklenerek, eksiklikler giderilerek yargılamanın yapılması. Suçluların yargılanmasından başka bir şey istemiyoruz. Hala gelmeyen deliller var. Mahkemede tüm bunları talep edeceğim. Yoğun güvenlik önlemleri altında yaşıyorum, gerekli haller dışında evden çıkmıyorum. Siyasi parti genel başkanları sağ olsunlar bizi yalnız bırakmayacaklarını açıkladılar.”

Ne olmuştu?

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2022’de, Ankara'da ABD Büyükelçiliği ve AKP Genel Merkezi gibi önemli binaların bulunduğu ve güvenlik önleminin yoğun olduğu Çukurambar'da cuma namazı çıkışında silahlı saldırıya uğradı. Bir motosikletle olay yerine getirilen Eray Özyağcı, Ateş’e ateş açtı, ağır yaralanan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yanındaki Selman Bozkurt da omzundan yaralandı.

Olayla ilgili haklarında dava açılan, aralarında eski Ülkü Ocakları yöneticileri Tolgahan Demirbaş, Emre Yüksel ve Serdar Öktem’in de bulunduğu 22 tutuklu sanık, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanıyor. İddianamede, Özyağcı ile onu olay yerine getiren ve kaçırmakla suçlanan Vedat Balkaya ile Suat Kurt hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

(AS)

Sinan Ateş sinan ateş suikastı
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