Özel fon soruşturmasında adı geçenlerin iktidarla bağlantılarını sıraladı: "Hepsi Erdoğan'ın ekibi"

*Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Ağustos'ta başlayan ve 16 Eylül'de Borsa İstanbul'daki sert düşüşle gündeme gelen fon krizine ilişkin iktidara sert eleştiriler yöneltti.

*455 bin küçük yatırımcının mağdur olduğu krizde 131 fonun tasfiye edildiğini belirten Özel, eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin fonlara 163 milyon lira yatırıp 2,2 milyar lira çektiği iddiasını yineledi.

*Krizin ekonomik maliyetinin 90 milyar dolar olduğunu öne süren Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "haberiniz varsa sorumlusunuz, yoksa yönetme kabiliyetiniz kalmamış" sözleriyle eleştirdi.

*TERA ve Pusula portföy yöneticilerinin kamu bağlantılarına dikkat çeken Özel, tüm para hareketlerinin, yurt dışı hesapların ve iktidardaki isimlerin MASAK tarafından araştırılmasını istedi.