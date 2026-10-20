Özel, "fon soruşturması" tepkisi: “Atananlar AK Partili, soyan AK Partili, soyulan AK Partili”

*Özel, iktidarın muhalefeti susturmaya çalıştığını belirterek 21 ve 24 Ekim'deki basın özgürlüğü eylemlerine katılım çağrısı yaptı.

*Özel, fon vurgununda 110 milyar dolar kayıp yaşandığını, Erdoğan'ın sorumluları görevden almak için 34 gün beklediğini belirterek iktidarı eleştirdi. Esenyurt kayyımı Can Aksoy'un yakın çalışma arkadaşı Yusuf Ulutaş'ın evlerinde toplam 62 daireye denk gelen para ve değerli eşya bulunduğunu açıkladı. İstanbul'daki sel felaketinde Ayazağa'daki ruhsatın Murat Kurum imzasıyla verildiğini öne süren Özel, İmamoğlu'nun masumiyetini savundu ve kamuoyuna yansıyan iddiaların iddianamede yer almadığını söyledi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda fon vurgunu, Esenyurt Belediyesine kayyım atanması ve tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik soruşturmalar hakkında konuştu. Özel, fon vurgununda iktidarın sorumluluğuna dikkat çekerken Esenyurt kayyımının yakınındaki bir ismin evinde bulunan para ve değerli eşyaları gündeme getirdi. İmamoğlu hakkındaki suçlamaların ise dayanaksız olduğunu savundu.

“Erdoğan, fon vurgununda sorumluları görevden almak için 34 gün bekledi”

Fon vurgununun ortaya çıkmasının ardından 34 gün boyunca sorumluların görevde kaldığını söyleyen Özel, Erdoğan’ın SPK Başkanı’yla altı toplantı yaptığını belirtti. Özel, milyonlarca kişinin mağdur olduğunu ve kayıpların 110 milyar dolara ulaştığını savundu.

Özel, “İlk gün ‘Ucu nereye varırsa varsın’ diyenler, ucu kendine dokununca aniden çark ettiler. Fon Koordinasyon Kurulu kurdular. Altı kez toplandılar, sorunu çözmediler. Çözmek bir yana toplantıya dahil ettiklerini, altı toplantı yaptıklarını ancak dün istifaya ikna edebildiler” dedi.

Sorumluların görevden alınmasının gecikmesini eleştiren Özel, Erdoğan’a “Dün öğlene kadar neredeydin?” diye seslendi. Özel, “Altı kez SPK Başkanı’yla fon vurgunu toplantısına girdiler. Ne yapıyor? Mikropla birlikte mikrobiyoloji toplantısına giriyor. Hastalığı nasıl yeneceğiz? Mikropla birlikte enfeksiyon hastalıkları çalışıyorlar” diye konuştu.

Özel, fon vurgununa ilişkin YENİ Parti’nin hazırladığı kanun teklifinin haksız kazançların geri alınmasını, sorumluların mal varlıklarına el konulmasını ve yurt dışına kaçırılan paraların geri getirilmesini öngördüğünü söyledi. İktidarın hazırladığı düzenlemenin ise vurgunu yapanların peşini bırakmaya yaradığını belirtti.

İktidarın sorumluların tamamını açıklamak ve mağdurların zararını karşılamak yerine sorunu örtbas etmeye çalıştığını öne süren Özel, şöyle konuştu:

“Atananlar AK Partili. Soyan AK Partili. Soyulan AK Partili. Biz bu işin hiçbir yerinde yokuz. Sen en ortasındasın Erdoğan. Tam ortasındasın, tam ortasında.”

“Esenyurt kayyımının sağ kolunun evinden 62 daire parası çıktı”

Özel, Esenyurt Belediyesine kayyım atanmasının ardından yaşananları da gündeme getirdi. Esenyurt kayyımı Can Aksoy’un yakın çalışma arkadaşı Yusuf Ulutaş’ın evinde yüklü miktarda para ve değerli eşya bulunduğunu söyleyen Özel, bunların toplam değerinin 62 daireye karşılık geldiğini belirtti.

Özel, Ulutaş’ın evinden 450 bin dolar, 31 bin avro ve 2,5 milyon lira çıktığını; başka bir evde ise 7 milyon dolar, 400 bin avro, saatler ve altınlar bulunduğunu aktardı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından belediyeye kayyım atandığını hatırlatan Özel, kayyım uygulamasını eleştirdi. Özel, geçmişte Mardin’e atanan kayyımın belediye kaynaklarını kullandığına ilişkin iddiaları da hatırlatarak Esenyurt için benzer bir uyarıda bulunduğunu söyledi.

Özel, “Esenyurt kayyımının sağ kolu rüşveti yemiş, eve doldurmuş” dedi ve şöyle devam etti:

“5 Kasım 2024’te bu kürsüden dedim ki ‘Yarın bu kayyım da Esenyurt’u soyacak.’ Alın size Esenyurt kayyımı. Seçilmiş Ahmet Özer’in evinden şu çıkmadı. Atadığınız kayyım Esenyurt’u soydu, soğana çevirdi.”

Özel, kayyım atamalarının seçilmiş belediye yönetimlerini devre dışı bıraktığını belirtti, iktidarın belediyeleri ele geçirme girişimlerine karşı seçmenin sandıkta yanıt vereceğini söyledi.

“İmamoğlu’nun masumiyeti Ağrı Dağı kadar gerçek”

İstanbul’da sekiz kişinin hayatını kaybettiği sel felaketini de değerlendiren Özel, Ayazağa’daki yapılaşmanın geçmişte verilen imar ve iskân izinleriyle bağlantılı olduğunu söyledi. Dere yataklarına yapılaşma izni verilmesinden iktidarı sorumlu tutan Özel, Ayamama Deresi’nde yapılan çalışmaların son selde daha büyük bir felaketi önlediğini savundu.

Özel, İBB’nin dere yatağındaki bazı yapıları kamulaştırıp yıktığını, dereyi genişletip temizlediğini belirterek Ekrem İmamoğlu’na teşekkür etti. Ayazağa’daki bir projeye ilişkin ruhsatın ise İBB’den alınamadığını, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verildiğini öne sürdü.

Özel, “Dere yatağı etkilenme alanına yasak olduğunu bile bile İstanbul’dan alamadıkları ruhsatı Murat Kurum’un imzasıyla 2026’da almışlar” dedi.

İmamoğlu’na yönelik soruşturmaları ve tutukluluk sürecini de eleştiren Özel, soruşturma boyunca kamuoyuna yansıyan çeşitli para, telefon ve taşınmaz iddialarının iddianamede yer almadığını savundu. İmamoğlu’nun duruşmada yaptığı savunmanın suçlamaları boşa çıkardığını söyleyen Özel, davanın canlı yayınlanması taleplerinin AKP ve MHP oylarıyla reddedildiğini hatırlattı.

Özel, “Ekrem İmamoğlu’nun masumiyeti Ağrı Dağı kadar gerçektir” dedi.

Konuşmasının sonunda iktidarın yargı süreçleri, baskı ve sansür yoluyla muhalefeti susturmaya çalıştığını öne süren Özel, mücadeleden vazgeçmeyeceklerini söyledi:

“Ellerinde nükleer silahtan daha güçlü bir silah var. O da sizin umudunuzu kırmaktır. (…) Biz az değiliz, çokuz. Onlar yolun sonundayken biz daha yeni başındayız. Bizim cesaretimiz onların öfkesini boğacaktır. Teslim olmayacağız.”

Özel, ayrıca herkesi 21 Ekim'de Halk TV önünde ve 24 Ekim'de bir çok kentte yapılacak basın özgürlüğü eylemlerine çağırdı.

(EMK)