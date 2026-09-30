Özel: Fon skandalından çıkan gerçek AK Parti’nin saadet zinciri olduğunu gösteriyor

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, borsa ve yatırım fonlarında yaşanan kriz üzerinden iktidara yönelik eleştirilerini sürdürdü. Özel, partisinin milletvekilleriyle genel merkezde yaptığı çalışma toplantısında, fon soruşturmasıyla ilgili iddiaların tüm yönleriyle araştırılması gerektiğini söyledi.
Fon soruşturmasının 19 Ağustos 2026’da başlatıldığı, 16 Eylül’de Borsa İstanbul’da yaşanan sert düşüşün ardından kamuoyunda daha geniş biçimde gündeme geldiği belirtiliyor. Sermaye Piyasası Kurulu da Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls’un da aralarında bulunduğu portföy yönetim şirketlerinin kurduğu fonların işlem görmesini durdurmuş ve 131 fonun tasfiye sürecini başlatmıştı.
Özel, konuşmasının fon krizine ilişkin bölümünde, soruşturma kapsamında ortaya çıkan tabloyu “AK Parti’nin saadet zinciri” olarak nitelendirdi. Özel, 455 bin küçük yatırımcının mağdur olduğunu öne sürerek fonlardaki işlemlerin ve yüksek getirilerin bütün yönleriyle incelenmesini istedi.
“Fon krizi patlak verdiğinde bu dolapları çevirenlerin, haksız kazanç elde edenlerin sıralı tam listesi AK Parti’nin elinde vardı” diyen Özel, iktidarın bu isimleri açıklamadığını savundu.
Sayan Kaya ve eşiyle ilgili iddialar
Özel, eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın fon işlemlerine ilişkin daha önce gündeme getirdiği iddiaları da yineledi.
Özel’in aktardığı iddiaya göre Sayan Kaya ve eşi fonlara 163 milyon lira yatırdı ve fonlar batmadan önce 2,2 milyar lirayı çekti. Özel, bu rakamlar üzerinden yatırımın kısa sürede çok yüksek oranda arttığını söyledi.
Özel, “Fatma Hanım’ın beş ay sonra çektiği parayla 367 daire alabiliyorsunuz” dedi.
Sayan Kaya’nın fon işlemlerine ilişkin iddialar daha önce Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre tarafından da gündeme getirilmişti. Emre, Sayan Kaya’nın nisan ayında aldığı 63 milyon liralık Özata Denizcilik hissesini fon krizinin patlak vermesinden kısa süre önce 1,3 milyar liraya sattığını öne sürmüştü.
“Haberiniz varsa sorumlusunuz, yoksa yönetime neden devam ediyorsunuz?”
Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fon krizine ilişkin açıklamalarını da eleştirdi.
“Sayın Erdoğan kameraların karşısına geçiyor, ‘Haberim yokmuş gibi çekin bakalım’ diyor” diyen Özel, fonlardaki işlemlerden Cumhurbaşkanı’nın haberdar olup olmadığının açıklığa kavuşturulması gerektiğini söyledi.
Özel, “Haberiniz varsa doğrudan sorumlusunuz, haberiniz yoksa yönetme kabiliyetiniz kalmamış” dedi.
Özel ayrıca soruşturma kapsamında ortaya çıkacak tüm isimlerin, para hareketlerinin ve yurt dışındaki hesapların araştırılması gerektiğini söyledi.
Yeni Parti daha önce de fon krizine ilişkin bir “kriz masası” oluşturmuş, Parti Sözcüsü Zeynel Emre, ellerindeki bilgilerin yanı sıra soruşturma dosyalarında iktidarda önemli mevkilerde bulunan bazı kişilerin isimlerinin geçtiğini öne sürmüştü. Emre, söz konusu iddiaların MASAK incelemeleriyle araştırılmasını istemişti.
TERA ve Pusula yöneticilerine dikkat çekti
Özel, fon krizinde adı geçen şirketlerin yönetimlerinde görev yapan bazı isimlerin kamu kurumlarındaki görev ve ilişkilerine de dikkat çekti.
Özel; TERA yöneticileri Emre Alkin, Kerem Alkin, Emre Tezmen, Erkan Kilimci ve Fecir Alptekin ile TERA Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel’in yanı sıra Pusula Portföy yöneticileri Serdar Turhan ve Muhammed Yarız ile Özata Denizcilik yöneticileri hakkında çeşitli siyasi ve kamu bağlantıları bulunduğunu söyledi.
Özel, bu isimlerin geçmişteki görevleri ile fon soruşturması arasındaki ilişkinin araştırılması gerektiğini savundu.
Soruşturma kapsamında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın 14 Eylül’de tutuklandığı, soruşturmanın ilerleyen günlerinde eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci’nin de aralarında bulunduğu 11 kişinin tutuklandığı açıklanmıştı.
“Fon krizinin maliyeti 90 milyar dolar”
Özel, fon krizinin yalnızca yatırımcıları değil, ekonominin genelini etkilediğini söyledi.
Borsadaki kaybın 3,5 trilyon lira, tasfiye edilen 131 fonda kalan paranın ise 800 milyar lira olduğunu öne süren Özel, toplam ekonomik maliyetin yaklaşık 90 milyar dolar olduğunu savundu.
Özel, bu rakamı 6 Şubat depremlerinin ekonomik maliyeti için daha önce açıklanan 100 milyar dolarlık rakamla karşılaştırarak fon krizinin boyutuna dikkat çekti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı ise daha önce yaşanan sorunların sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketinin yönettiği bazı fonlardaki kredi ve likidite problemlerinden kaynaklandığını açıklamıştı.
“Devletin sorumluluğu tüm para hareketlerini araştırmak”
Özel, fon soruşturmasının yalnızca kamuoyunda adı geçen birkaç kişiyle sınırlı tutulmaması gerektiğini söyledi.
Fonlardan yüksek kazanç sağlayanların yanı sıra bu işlemlere aracılık eden kişilerin de araştırılması gerektiğini belirten Özel, MASAK ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın para hareketlerini incelemesi gerektiğini ifade etti.
Özel, özellikle yurt dışına çıkarıldığı öne sürülen paralar, offshore hesapları ve üçüncü kişiler üzerinden yapılan işlemlerin araştırılmasını istedi.
Daha önce Yeni Parti’nin gündeme getirdiği bazı isimlerin fon krizi kapsamında milyonlarca dolarlık işlem yapıp yapmadığı da TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık tarafından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e yöneltilen soru önergesiyle Meclis gündemine taşınmıştı.
Yavuzyılmaz’ın eşine soruşturma
Özel, konuşmasında Serpil Yavuzyılmaz hakkında “yağma” ve “kamu kurum veya kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” suçlamalarıyla soruşturma başlatılmasına da değindi.
Soruşturmanın Deniz Yavuzyılmaz’ın fon krizine ilişkin çalışmalarının ardından gündeme gelmesini eleştiren Özel, bunun milletvekili üzerindeki baskıyı artırmak amacı taşıdığını savundu.
“Bizlerle baş edemeyenlerin eşlere, çocuklara, anneye, babaya, kardeşe saldırdıkları bir noktadayız” diyen Özel, soruşturmanın hukuki sürecinin takipçisi olacaklarını söyledi.
“Tüm isimler ortaya çıkarılmalı”
Özel, fon krizinin bütün boyutlarıyla araştırılması için partisinin Meclis’te çalışma yürüteceğini belirtti.
Özel, fonlarda işlem yapan, yüksek kazanç elde eden ve bu işlemlere aracılık eden kişilerin yanı sıra kamu görevlileriyle olan bağlantıların da incelenmesini istedi.
Özel, “Sıralı tam liste elinde olan Erdoğan’a söylüyoruz. Fatma Hanım’ı sakladınız, ortaya çıkınca ‘Biz yanlışın arkasında durmayız’ diyorsunuz” dedi.
Özel, fon krizinin yalnızca birkaç kişinin yaptığı işlemler üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini savunarak soruşturmanın tüm para hareketlerini kapsayacak şekilde yürütülmesi çağrısı yaptı.
KABİNE TOPLANTISININ ARDINDAN
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(EMK)