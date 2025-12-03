Özel, Erdoğan’a Taybet Ana’yı hatırlattı: Bu samimiyetsizliği millet görür

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevi'nde ziyaretlerin ardından basın mensuplarına önemli açıklamalar yaptı.

Özel, burada yaptığı konuşmada hem partisinin iktidar yürüyüşüne dair önemli mesajlar verdi hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve hükümetin uygulamalarına yönelik eleştirilerde bulundu.

CHP'nin Silivri Cezaevi'ne yaptığı ziyaretle ilgili olarak Özel, hem cezaevindeki mahkûmlarla hem de parti üyeleriyle gerçekleştirdiği görüşmelere değindi.

“Partimiz destek görüyor”

Özgür Özel, partisinin son kurultayı ve içindeki yeniliklerle ilgili de konuştu. CHP’nin geçtiğimiz dönemdeki kurultayına değinen Özel, Silivri Cezaevi’ndeki üç günlük ziyaretlerinde, kurultayın büyük bir coşku ve dayanışma ile izlendiğini belirtti.

Özel, “Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yürüyüşü, sorunları nasıl çözeceğimizi anlatan yeni parti programımızla ve 2 milyon üyemizle büyük bir seçim kampanyasına dönüşüyor. Türkiye’deki iktidar değişiminin artık sadece bir zaman meselesi olduğu konusunda herkesin fikri netleşmiş durumda.” ifadelerini kullandı. Partisinin, ekonomi, sosyal yaşam, adalet ve daha birçok alandaki reformist yaklaşımının Türkiye genelinde büyük bir destek bulduğunu belirten Özel, iktidar değişiminin artık sadece bir süre meselesi olduğunun altını çizdi.

"Tüm Türkiye’ye, vergisinden sosyal alanlarına, ekonomik durumundan adaletine kadar her alanda bir değişim bekleniyor. Arkadaşlarımızın her biri aldıkları her haberi, duydukları her sözden büyük bir güç aldılar. Biz de onları güçlü bir şekilde desteklemeye devam ediyoruz" dedi.

Özel, Silivri Cezaevi'nde yaptığı görüşmeleri de ayrıntılı bir şekilde anlattı. Baki Aydöner’in tutukluluğunun ardından Parti Meclisi’ne yeniden seçildiğini belirten Özel, CHP'nin içindeki moralin yüksek olduğunu ve bu moralin Silivri’de büyük bir coşku yarattığını söyledi.

Silivri Cezaevi'nde gerçekleştirdiği üç günlük görüşmelerin, partililerin, CHP’nin yenilikçi ve iktidar yürüyüşüyle ilgili büyük bir umutla dolmalarına neden olduğunu ifade etti. Bu kurultayın CHP içinde hem değişimi hem de vefayı aynı anda gerçekleştirdiğini söyleyen Özel, partinin her iki yönüyle de büyük bir başarı elde ettiğini belirtti.

"Cenazelere saldırdınız"

Özel, şöyle dedi:

‘Cumhuriyet’i biz kurduk’ dedik mi, Cumhuriyet Halk Partisi olarak. ‘O zaman tek parti vardı, hepimizin dedesi oradaydı.’ İyi. ‘Türkiye’yi kurtaran, demokrasiyi kuran ve demokrasi getiren partiyiz.’ ‘Tek parti vardı. Biz oradaydık, dedeler oradaydı.’ Sonra tarihten bir husumet alanı bulup orayı kaşıyacak. ‘CHP yaptı.’ Senin dede neredeydi? Hani ya, Çanakkale’de dedeler omuz omuza, tarihten acılı husumet çıkarabilecek bir şey atıf yaparken CHP tek başına. Nerede bu yoğurdun bolluğu? Millete 80 yıllık - 90 yıllık - 100 yıllık hatırlatmalar yaparak bir şeyler yapmaya çalışacaksın."

"Ondan sonra millete örneğin bundan 10 yıl önce senin iktidarında Taybet Ana’nın cenazesinin yedi gün yerde kaldığını, kadınların o cenaze çürümesin diye elinde beyaz bayrakla giderken üstüne ateş açıldığını hatırlamayacaksın."

"Ya da bir milletvekilinin annesinin cenazesine, ‘O cenazeyi burada tutmayız’ diye saldırıldığını, gömmeye izin verilmediğini, defne izin verilmeyen meselenin senin döneminde olduğunu, senin bakanlarının da bu duruma vaziyet ettiğini, sessiz kaldığını görmeyeceksin. Millet bilmiyor mu senin döneminde ne olduğunu? Mesela sadece ‘Seni başkan yaptırmayacağız’ dedi diye şurada Edirne’de dokuz yıldır bir vatan evladı gidiyor orada yatıyor. Suçu ne? Sana demiş ki ‘Seni başkan yaptırmayacağız.’ Ben hiçbir partinin, hiçbir aktörünün, aktörlerinin arasına girmeyi, aktörlerine onu demeyi, asla böyle bir şey yapmam, yapmadım, yapmıyorum. Ama rejime şeytan değiştirenler, muhataplıkta aktör değiştirenler."

"Bu samimiyetsizliği millet görür, bilir. Benim orada söylediğim, baskı dönemleri, zulümler ve bu baskıyla bağlılık yaratma meselesi, bugün Türkiye’de önemli miktar muhalif seçmende bir duygudurum bozukluğu yaratıyor. Zaten bunun doğru olduğunu bildikleri için, bugün çıkmış Erdoğan onun üstünden bir şeyler yapmaya, bir şeyler devşirmeye çalışıyor.”

“Erdoğan iddianamenin arkasından çekildi”

Özel, CHP’nin iktidar yürüyüşünde karşılaştığı hukuki engelleri de gündeme getirdi. Özellikle son dönemdeki iddianame sürecine değinen Özel, bu sürecin hukuki olarak adil olmadığını belirtti.

Şöyle dedi:

“Aylardır yazılmayan iddianame nihayet yazıldı. Bu iddianameyi yargılanmak için değil, yargılamak için bekliyorduk. Şu an Erdoğan’ın da arkasından çekildiği bir iddianame ile karşı karşıyayız."

Özel, İmamoğlu'na yönelik suçlamaların tamamen asılsız olduğunu ve iddianamenin temelinde yalancı gizli tanık ifadelerinin bulunduğunu vurguladı.

“İmamoğlu canlı yayında yargılanmalı”

Özel, hükümetin ve Cumhur İttifakı'nın yargılama sürecine yönelik tutumunu eleştirerek, bu sürecin şeffaf bir şekilde halkın gözleri önünde yapılması gerektiğini belirtti. Özel, “Canlı yayın önergemiz reddedildi. Oysa biz, TRT'nin de canlı yayın yapabileceği, her televizyon kanalının bu yargılama sürecini izleyebilmesi için bir önerge verdik. Ama Cumhur İttifakı bu önergeyi reddetti. Sözlerinin arkasında dursunlar” şeklinde konuştu. Bu açıklamanın ardından, CHP Genel Başkanı, AKP ve Cumhur İttifakı’na, bu yargılamanın halkın önünde ve şeffaf bir şekilde yapılması gerektiği yönünde çağrısını yineledi.

“Fatih Altaylı’nın sözünde tehdit yok”

Özel, gazeteci Fatih Altaylı’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözlerinden dolayı yaşadığı hukuki süreci de eleştirdi.

Fatih Altaylı’nın sözlerinde hiçbir tehdit unsuru bulunmadığını belirten Özel, “Fatih Altaylı’nın bir ifadesinden, hem de aradaki tedavi edici bütün ifadeler çıkarılıp, adeta ‘kes - kopyala - yapıştır’la ‘Cumhurbaşkanı’nı tehdit ve fiili saldırı gibi değerlendirilir’ diyorlar. Ama hiçbir tehdit yok, bir örgüt yok, bir silah yok. Sadece bir görüş belirtme var" dedi.

Özel, bu hukuksuzluğu "düşman hukukunun daniskası" olarak tanımlayarak, Fatih Altaylı’ya yönelik uygulanan hukuki süreci şiddetle eleştirdi.

(EMK)