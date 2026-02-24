Özel Erdoğan’a seslendi: Madem diploman var mahkemeye sun

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Meclis Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturmalar, diploma tartışmaları ve ekonomik gelişmeler üzerinden iktidara kapsamlı eleştiriler yöneltti.

İBB hakkında ortaya atılan yolsuzluk iddialarına ilişkin resmi denetim raporlarına dikkat çeken Özel, Hazine ve Maliye Bakanlığı müfettişleri, MASAK uzmanları ve İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri tarafından yapılan incelemelerde kamu zararına dair bir tespit bulunmadığını söyledi.

AKP dönemine ilişkin 56 ayrı inceleme ve soruşturma raporu bulunduğunu belirten Özel, CHP yönetimindeki döneme dair düzenlenen özel ve genel teftiş raporlarında ise “kesinleşmiş bir kamu zararının yer almadığını” söyledi.

“Denetimleri biz yapmadık. Hazine yaptı, Maliye yaptı, İçişleri yaptı. Bir kuruş kamu zararına rastlanmadı” diyen Özel, iddiaların siyasi saiklerle gündeme getirildiğini savundu.

Diploma tartışması yeniden gündemde

Konuşmasında diploma polemiğine de geniş yer ayıran Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine açtığı “diplomasız” davasını hatırlattı. Mahkeme sürecinde Erdoğan’ın diplomasının dosyaya sunulmasının istendiğini öne süren Özel, “Madem diploma var, mahkemeye sunulsun ve bu tartışma bitsin” dedi.

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik diploma tartışmalarını da anımsatarak, “İmamoğlu’nun diploma davası düştüğü gibi, Erdoğan’ın diploması da milletin vicdanında görülmeye başlanacaktır” dedi.

Özel, hükümetin köprüler ve bazı kamu varlıklarına ilişkin özelleştirme hazırlıkları içinde olduğunu iddia ederek, CHP iktidarında stratejik kurumların satılmayacağını söyledi.

“Altın yumurtlayan tavuğu kesmeyeceğiz. Satılmış ama düzgün işletilmeyen kurumları yeniden milletin malı yapacağız” diyen Özel, kamu varlıklarının kısa vadeli gelir uğruna elden çıkarılmasına karşı olduklarını belirtti.

Avrupa Birliği’nde gündeme gelen “Made in Europe” düzenlemesine de değinen Özel, Türkiye’nin bu uygulamanın dışında bırakılması halinde ihracatçı sektörlerin zarar göreceğini ifade etti. CHP olarak Avrupa başkentlerine mektup gönderdiklerini açıklayan Özel, “Türkiye’yi AK Parti’den ibaret görmeyin. Türkiye Avrupa’nın parçasıdır” çağrısı yaptı.

“Muhalefetin iftar sofrasından korkuyorlar”

Özel, muhalefet partilerinin bir araya geldiği iftar programı üzerinden yapılan eleştirilere de tepki gösterdi. “İktidar öyle zor durumda ki muhalefetin iftar sofrasından korkar olmuş” diyen Özel, farklı siyasi partilerin bir araya gelmesinin hedef alınmasını “kutuplaştırma siyaseti” olarak değerlendirdi.

Konuşmasının sonunda iktidara seslenen Özel, “Cephe yapayım, arkamı kalabalıklaştırayım diyorlar. Biz ise onların arkasındaki vatandaşla CHP iktidarını konuşuyoruz” dedi.

