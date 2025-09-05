Özel: Erdoğan zambakla devir teslim mi yapacaktı?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Program Kurultayı’nın açılış konuşmasında iktidarın CHP’li belediyelere yönelik operasyonları ve İstanbul İl Başkanlığı’na kayyım kararına sert tepki gösterdi. Özel, “Ne bekliyorduk ki? Tayyip Erdoğan eline beyaz zambaklar yaptırıp devir teslim için bizi mi bekleyecekti? Elbette böyle olacak. O yüzden yatanımız yatacak, bedel ödeyenimiz bedel ödeyecek. Bu mücadele sırasında çok yorulacağız. Başımıza belki çok kötü şeyler gelecek. Ama hepimiz şunu biliyoruz ki; şartlar 100 yıl öncesinden ağır değil” dedi.

“Sandığı ortadan kaldırmaya niyetlendiler”

Özel, CHP’li belediyelere yönelik baskınların ve kayyım atamalarının demokratik zemini ortadan kaldırmaya yönelik olduğunu ifade etti:

“Yaşadığımız bütün kötülükler, bütün anti demokratik müdahaleler, tarihte eşine ve benzerine rastlanmayacak şekilde yargı eliyle bir sivil darbe girişimi; Türkiye’nin mevcut değil, gelecekteki iktidarına darbe girişimi, gelecekteki Cumhurbaşkanı’na darbe girişimidir. (…) Demokrasi tramvayından 31 Mart seçimlerinde kaybettikleri bir seçimden sonra inmeye karar verenlerin yaşattığı bir gerçeklikle karşı karşıyayız. (…) Karşımızdakiler, buraya gelmelerini sağlayan sandığı ortadan kaldırmaya niyetlendiler.”

“Barış akademisyenlerinin yaşadığı sorunlar ortada”

Özel, 19 Mart sivil darbesi olarak nitelendirdiği sürecin sadece siyaseti değil, bilimsel özgürlüğü de hedef aldığını söyledi:

“Bilimsel üretimin çok zorlu koşullarda yapıldığı bir dönemdeyiz. (…) Akademisyenlerin yüzde 45’i kendilerine otosansür uyguladıklarını ifade ediyor. Barış Akademisyenleri beraat etmelerine rağmen görevlerine iade edilmedi. (…) Bilim insanlarının özgürce araştırma yapamadığı, düşüncelerini ifade etmekten çekindiği bir ülkede ne bilimsel ilerlemeden ne yenilikçilikten ne demokratik kültürün gelişmesinden söz etmek mümkün.”

“490 bin lira alması gerekenler 110 bin lira alıyor”

Özel, akademisyenlerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara da dikkat çekti:

“Profesörlere verilen maaş da AK Parti geldiği günkü kriterlerle maaş ödeniyor olsa bugün 490 bin lira maaş alması gereken akademisyene, 110 bin lira maaş ödüyorlar. (…) Akademisyenlerin ekonomik özgürlüğü de elinden alınmış, onların da köleleştirilmiş olduğunun altını çizmek isterim.”

“Direncimiz azalmadı”

Özel, İstanbul İl Başkanlığı’na yönelik kayyım girişimine ve CHP örgütüne dönük baskılara rağmen mücadele azimlerini koruduklarını vurguladı:

“Girdiğim binanın binası mahkemelik, elimizden almaya çalışıyorlar. İl Başkanımız 22 yıl hapisle yargılanıyor. Ama halen daha umudumuzun şu kadar gerilemediğini, direncimizin azalmadığını bilmenizi isterim. Ne bekliyorduk ki? (…) En güçlü bağ suç ortaklığı bağıdır. Suç ortaklığı bağıyla birbirine bağlı olanların normal yollardan güle oynaya bir iktidar devir teslimi yapmayacakları belliydi.”

“Bir kelime eksik söylersek bu milleti susturacaklar”

Özel, partisinin Cumhuriyet’in kuruluş değerlerinden aldığı güçle mücadeleyi sürdüreceğini ifade etti:

“O yüzden yatanımız yatacak, bedel ödeyenimiz bedel ödeyecek. (…) Ama hepimiz şunu biliyoruz ki; şartlar 100 yıl öncesinden ağır değil. Birinci Cumhurbaşkanının boynuna idam fermanını asarak kurtuluşu örgütlediğini, kuruluşu başardığını unutmamak lazım. (…) Ne bir adım geri atacağız, ne bir kelime eksik söyleyeceğiz, ne bir santim eğileceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki; eğer biz bir kelime eksik söylersek bu milleti susturacaklar. (…) Eğer bir adım geriye atarsak bizi 100 yıl geriye götürecekler. Ve bir santim eğilirsek, onlar bu millete diz çöktürecekler. Bu millete diz çökmeyen bir millet olduğu için Cumhuriyeti kazandırmış olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu partinin Genel Başkanı olarak hepinize şükranlarımı sunuyorum.”

(EMK)