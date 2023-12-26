Özel: Erdoğan da Bahçeli de iyi siyasetçi ama bunlar kötü insanlar

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisine yönelik tehdit içeren konuşmalarına yanıt veren Özel, “Zorlu bir döneme giriyoruz. Göğüs göğüse mücadeleye giriyoruz. Bu partinin dost ateşi almak dışında bir endişesi yoktur, kimseden korkmuyoruz” dedi.

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Özel’in konuşmasından satırbaşları şöyle:

“İçimizi yakan acı haber aldığımız bir hafta sonunu geçirdikten sonra dün bütçe görüşmelerini gerçekleştirdik. Bugün ağır bir atmosferde bir grup toplantısı yapıyoruz. 6 gencecik vatan evladımız şehit oldular.

Biz şehit ailelerini düşünürken, Ankara'da birileri alışılmış ezberleri tekrar etmekte meşguldüler. Hepimiz dedik ki 3 gün milli yas ilan edilsin, açılışlar, festivaller iptal edilsin ve bu ülke acıda bir araya gelsin. Ama oralı olmadılar. Bu yetkiyi Suudi kralı öldüğünde 3 gün kullandılar. Bu milletin 12 evladı hayatını kaybedince milli yas ilan edecek bir şey görmüyorlar. İkinci 6 şehidimiz geldiğinde Meclis çalışma halindeydi ama yine bilgilendirme yapılmadı.

“Sizin istediğiniz kağıtlara imza koymayacağız”

Cumhuriyet Halk Partisi bildiriye imza koymadık doğrudur. Sonra bir yalana sarılıyorlar, ‘CHP tepki gelince kendi bildiri imzaladı’ diye. Yollayın bildiriyi bile demedik. Bu şehitler niye öldü, samimi bir bilgilendirme olmadan kimseyle ortaklaşmayız dedik. Ömer Çelik bu yalanı atıyor, koca koca yazarları demiş ki CHP kendisi sonra bildiri imzaladı. Meclis tutanakları açın, Grup Başkanvekilimiz söz alıyor bu bildiriyi satır satır okuyor.

Bu bildiri hazırlanma talebi geldiğinde 3 grup başkanvekilimizle görüştük, taleplerimiz yerine getirilmezse kendi bildirimizi hazırlarız dedik. Bu ciddiyi bildiriyi, diğeri büyük bir hatadır. Şehitlere sahip çıkan ailelere karşı sorumluluğu hatırlayan bu bildiriyi büyük bir onurla CHP Genel Başkanı ve Grup Başkanı olarak grup başkanvekilleri ile hazırlayıp o dakika yayınladık.

Artık sizin istediğiniz kağıtlar üzerine imzalar koyup iktidarın peşinde koşturup, şehitleri bir sonraki habere kadar unutan anlayışla ortaklaşmadık bundan sonra da ortaklaşmayacağız.

“Bundan sonra ezbere muhalefet yok”

1984'ten beri kaç bildiriye imza attık? Neyi başardık, neyi çözdük? Bundan sonra ne ezbere iktidar var, ne de ezbere muhalefet var.

Faşizme, 'Sen neden böyle yapıyorsun' denmez. Mikroba, 'Sen neden hasta ediyorsun' diye sorulmaz. Muhalefet, iktidarın pozisyonuna güç veriyorsa o ülkede iktidar değil muhalefet sorgulanır. Sorumluluğumun farkındayım.

Elbette sorularımız var. 20 aydır Pençe-Kilit operasyonu şehit geldikçe hatırlanıyor. Bu operasyonun amacı ne, hedefi ne? Ulaştıysa neden oradayız, ulaşmadıysa neden ulaşmadı? Bu şartlarda koruyamıyorsak mehmetçiğin hayatı için başka tedbirler alınması gerekmiyor mu?

"Bir hain arıyorsan, o hain Erdoğan'dır"

CHP'nin bildirisinde PKK yazmıyormuş; CHP PKK diyemezmiş. Sayın Bahçeli bugün dedin ya PKK'nın adını anmayan bir hain arıyorsan işte Erdoğan'ın tweeti. PKK'nın adını anmayan bir hain arıyorsan, o hain Recep Tayyip Erdoğan'dır.

Teğmen Ramazan Günay'ın İzmir'deki evini ziyaret ettiği gibi memleketim Manisa'da şehit haberini alınca Enis Budak'ın cenaze namazına gittik. Akhisar Askeri Havalimanı'na gittik.

Ailesi, kardeşleriyle birlikte 400'e yakın ailesine mensup yakınlarıyla saatlerce cenazeyi bekledik. Provokasyon bilgisi bize geldi. Özgür Özel gelince slogan atacaksınız dendi. Yöneticilerimize gelen bilgiler var. İsterseniz camiye gelmeyin dediler.

Provokasyon olacak diye kendi memleketimde beni sözde itibarsızlaştırmaya kalkacaklar diye gitmezsem oturduğum koltuğun hakkını vermemiş olabilir. Gaziantep'te çelengimize saldıran AK Parti'nin aday adayı çıkmışsa teker teker her biri ortaya çıkıyor. Benim üzüntüm, bir şehit cenazesini hepimize yakışır biçimde uğurlayamamış olmaktır. Harekete geçirilen güruhun buna izin vermemesidir. Buna tevessül edenlere yazıklar olsun.

"Budak ailesine yürekten teşekkür ediyorum"

Manisa Valisi, Manisa Emniyet Müdürü ve mensuplarına ayrıca hiç üzerlerine düşmezken acılarını yaşamak yerine defalarca arayıp bunu yapanları lanetleyen Budak Ailesi'ne, o koca yürekli insanlara yürekten teşekkür ediyorum. Sayın Ali Yerlikaya'yı arayıp emniyet mensuplarına teşekkür ettim. Acılarını yaşamak yerine bu meselelerde defalarca telefon edip 'Yapanları lanetliyoruz. Özgür Bey bizim ailemizin çocuğu' diyen Budak ailesine yürekten teşekkür ediyorum.

Biz son zamanlarda 28 imza atmışız, onlar genel başkanmızın önüne mermi koydurmuş, Meclis'te yumruk attırmış, Çubuk'ta linç girişimiyle karşı karşıya bırakmışlar. Önce imza atıp sonra eleştirseydiniz diyen varsa aklını peynir ekmekle yemesin. Yazan çizen herkese söylüyorum. Erdoğan da Bahçeli de çok iyi siyasetçi ama bunlar kötü insanlar."

(RT)