Özel'e Öcalan sorusu: İlla kürsüye gelmek zorunda değil

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Ekim’de saldırı düzenlenen Türk Havacılık ve Uzay Sanayini (TUSAŞ) ziyaret etti.

Özel, ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Saldırı öncesi yapılan ‘yeni süreç’ açıklamalarına değinen Özel, 22 Ekim’deki grup toplantısında sarf ettiği ‘el yükseltiyorum, Kürtlere Türkiye Cumhuriyeti devletinin sahibi olmayı teklif ediyorum’ sözlerini hatırlattı.

"Öcalan’a bulunduğu yerden imkân verilir"

Sözlerinin çarptırıldığını belirten Özel, şöyle konuştu:

“Teklif ettiğimiz, Türkiye Cumhuriyeti devletini 86 milyon olarak sahiplenmek. Buna kim karşı çıkabilir? ‘Yok efendim Abdullah Öcalan’ın fikri’. O fikir Sayın Bahçeli’nin fikri. Biz dedik ki ‘Meclis odaklılık ve ne yapılacaksa Meclis karar verecek’. Sayın Bahçeli kendine özgü, çok tartışmalı bir şey söyledi. Ve bizim pozisyonumuz çok net. ‘Biz şehit ailelerinin ve gazilerin de yüzüne bakamayacağımız hiçbir sürecin içinde olmayız’ dedik. Biz barışı destekliyoruz, silah bırakmayı destekliyoruz.

Ama Abdullah Öcalan‘ı buraya getirme fikrinin sahibi Sayın Bahçeli’dir. Ona sorulması lazım. Bizim öyle bir fikrimiz yok. Ama biz ‘Tüm aktörlerin sözü kıymetlidir’ diyoruz. Öcalan konuşacak diye illa o kürsüye gelmek zorunda değil. Öcalan’a bulunduğu yerden imkân verilir, o çağrısını yapar. Bu kadar basit bir meseleyi bir parti siyasi yankesicilik yapacak, Cumhuriyet Halk Partisi’ni yıpratacak diye bu algı oyunlarına kimse alet olmasın. Bizim duruşumuz, pozisyonumuz nettir.”

"Erdoğan yerine konuşamam"

Özel’e Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sessiz kalması da soruldu.

Özel bu soruya ise şu yanıtı verdi: “Sorunun muhatabı ben değilim. Uçakta gazeteci yokmuş bu soruyu sormamışlar. Ama mutlaka gazeteciler bu soruyu soracaklar ve Erdoğan’dan bir yanıt alacaksınız. Dikkatle takip ettim haberi. Altını çizmişler hiçbir gazeteci bu soruyu sormadı. Halkımızın, milletimizin bizim merakımızı giderecek olan, herkesin merakını giderecek olan ben değilim. Ben Erdoğan yerine konuşamam. O merakın giderilmesine katkı sağlayacak olanlar sizlersiniz."

(RT)