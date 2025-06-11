Özel: Dualarıyla yanımızda olan herkese sonsuz teşekkürler

Elektrik çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, bugün düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye çok sayıda yurttaşın yanı sıra siyasi isimler de katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla törende bulunanlara ve uzaktan destek verenlere teşekkür etti.

Ferdi Zeyrek kimdir ?

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Özel'in mesajı şöyle:

“Bugün Manisa; dualarla, karanfillerle, gözyaşlarıyla uğurladı evladını. Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşlarımızla, on binlerce hemşehrimizle omuz omuza; duruşuyla, çalışkanlığıyla, herkesin sevgisini kazanan Başkanımız Ferdi Zeyrek’e veda ettik. Canımız Ferdimizi son yolculuğunda yalnız bırakmayan, acımızı paylaşan, gelemese de dualarıyla yanımızda olan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Nurlar içinde yat kardeşim.”

Bugün Manisa; dualarla, karanfillerle, gözyaşlarıyla uğurladı evladını…



Türkiye’nin dört bir yanında gelen vatandaşlarımızla, on binlerce hemşehrimizle omuz omuza; duruşuyla, çalışkanlığıyla, herkesin sevgisini kazanan Başkanımız Ferdi Zeyrek’e veda ettik.



Canımız Ferdimizi… pic.twitter.com/qpjPTsObNl — Özgür Özel (@eczozgurozel) June 10, 2025

(EMK)