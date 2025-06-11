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Yayın Tarihi: 11 Haziran 2025 08:20
 ~ Son Güncelleme: 11 Haziran 2025 09:03
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Özel: Dualarıyla yanımızda olan herkese sonsuz teşekkürler

Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in cenazesi sonrası yayınladığı mesajında, “Canımız Ferdimizi son yolculuğunda yalnız bırakmayan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Özel: Dualarıyla yanımızda olan herkese sonsuz teşekkürler
Fotoğraf: CHP Basın

Elektrik çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, bugün düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye çok sayıda yurttaşın yanı sıra siyasi isimler de katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla törende bulunanlara ve uzaktan destek verenlere teşekkür etti.

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Özel'in mesajı şöyle:

“Bugün Manisa; dualarla, karanfillerle, gözyaşlarıyla uğurladı evladını. Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşlarımızla, on binlerce hemşehrimizle omuz omuza; duruşuyla, çalışkanlığıyla, herkesin sevgisini kazanan Başkanımız Ferdi Zeyrek’e veda ettik. Canımız Ferdimizi son yolculuğunda yalnız bırakmayan, acımızı paylaşan, gelemese de dualarıyla yanımızda olan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Nurlar içinde yat kardeşim.”

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
özgür özel Ferdi Zeyrek CHP
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