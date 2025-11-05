ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 5 Kasım 2025 11:15
 ~ Son Güncelleme: 5 Kasım 2025 11:30
2 dk Okuma

Özel: Dilek İmamoğlu’nun diplomatik pasaportu iptal edilmiş

Ayrıca, İmamoğlu hakkında babasıyla ilgili suçlama ve gizlilik kararına dair medyada yer alan olumsuz haberleri eleştirerek, lehine olan delillerin bilinmediğini söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Özel: Dilek İmamoğlu’nun diplomatik pasaportu iptal edilmiş

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, eski Başbakan Bülent Ecevit’i anma töreni sonrası yaptığı açıklamada, CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’na verilen diplomatik pasaportun iptal edildiğini söyledi. Özel, kayyum atanmasına ilişkin itirazın reddedilmesine de sert tepki gösterdi.

Özel, “İlk kez benden duyacağınız bir şeyi söyleyeyim” diyerek, Dilek İmamoğlu’nun Ekrem İmamoğlu’na verilen bir ödülü almak için yurt dışına çıkmayı planladığını, ancak kendisine daha önce ‘pasaportu iptal olur’ şeklinde bir bildirim yapıldığını anlattı.

Özel, Dilek İmamoğlu ve çocuklarına, belediye başkanlarına Meclis tarafından verilen diplomatik pasaportun verildiğini, şimdi bunun iptal edildiğini söyledi ve “Ne oldu? Normal, düz pasaport alacaksınız” dedi.

Özel, Ekrem İmamoğlu’nun mevcut statüsüne göndermede bulundu “Şu an Ekrem İmamoğlu’nun unvanı seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı... Ama bir mahkeme kararı var mı? Bir ceza almış mı? Aldığı ceza onaylanmış mı?” diye sordu.

Özgür Özel'in 'bahis oynandı' iddiasına soruşturma
Özgür Özel'in 'bahis oynandı' iddiasına soruşturma
31 Ekim 2025

Ayrıca, İmamoğlu hakkında babasıyla ilgili suçlama ve gizlilik kararına dair medyada yer alan olumsuz haberleri eleştirerek, lehine olan delillerin bilinmediğini söyledi.

CHP Genel Merkezi’nin İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanmasına karşı yaptığı itirazın reddedilmesine ilişkin Özel, mahkeme kararını ve uygulamayı hedef aldı.

Özel, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin verdiği tedbir kararını eleştirerek, mahkeme ve kararın sorumlularını “şuursuz, bilgisiz, beceriksiz, küstah” sözleriyle nitelendirdi.

Özel, sürecin hukuki dayanağı ve benzer davalardaki uygulamalara dikkat çekerek, kayyum uygulamasına tepki gösterdi ve “Git, kayyumun kumda oynasın. Bir kum bahçesi yapalım ona, kayyumun kumda oynasın” diye konuştu.

(EMK)

Dilek İmamoğlu’ndan “Casusluk” tepkisi: Roma'yı da Ekrem yaktı
24 Ekim 2025
/haber/dilek-imamoglundan-casusluk-tepkisi-roma-yi-da-ekrem-yakti-312848
“İYİ Kİ DOĞDUN BEREN”
Dilek İmamoğlu: Tarafsız mahkemeler, tutuksuz yargılama istiyoruz
5 Eylül 2025
/haber/dilek-imamoglu-tarafsiz-mahkemeler-tutuksuz-yargilama-istiyoruz-311191
Dilek İmamoğlu duyurdu: Tutuklu Aileleriyle Dayanışma Platformu kuruldu
18 Haziran 2025
/haber/dilek-imamoglu-duyurdu-tutuklu-aileleriyle-dayanisma-platformu-kuruldu-308536
Dilek İmamoğlu, cezaevindeki kadın siyasi mahpuslar için Emine Erdoğan’a mektup yazdı
7 Haziran 2025
/haber/dilek-imamoglu-cezaevindeki-kadin-siyasi-mahpuslar-icin-emine-erdogana-mektup-yazdi-308157
Dilek İmamoğlu’ndan “Casusluk” tepkisi: Roma'yı da Ekrem yaktı
24 Ekim 2025
/haber/dilek-imamoglundan-casusluk-tepkisi-roma-yi-da-ekrem-yakti-312848
“İYİ Kİ DOĞDUN BEREN”
Dilek İmamoğlu: Tarafsız mahkemeler, tutuksuz yargılama istiyoruz
5 Eylül 2025
/haber/dilek-imamoglu-tarafsiz-mahkemeler-tutuksuz-yargilama-istiyoruz-311191
Dilek İmamoğlu duyurdu: Tutuklu Aileleriyle Dayanışma Platformu kuruldu
18 Haziran 2025
/haber/dilek-imamoglu-duyurdu-tutuklu-aileleriyle-dayanisma-platformu-kuruldu-308536
Dilek İmamoğlu, cezaevindeki kadın siyasi mahpuslar için Emine Erdoğan’a mektup yazdı
7 Haziran 2025
/haber/dilek-imamoglu-cezaevindeki-kadin-siyasi-mahpuslar-icin-emine-erdogana-mektup-yazdi-308157
