Özel: Dilek İmamoğlu’nun diplomatik pasaportu iptal edilmiş

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, eski Başbakan Bülent Ecevit’i anma töreni sonrası yaptığı açıklamada, CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’na verilen diplomatik pasaportun iptal edildiğini söyledi. Özel, kayyum atanmasına ilişkin itirazın reddedilmesine de sert tepki gösterdi.

Özel, “İlk kez benden duyacağınız bir şeyi söyleyeyim” diyerek, Dilek İmamoğlu’nun Ekrem İmamoğlu’na verilen bir ödülü almak için yurt dışına çıkmayı planladığını, ancak kendisine daha önce ‘pasaportu iptal olur’ şeklinde bir bildirim yapıldığını anlattı.

Özel, Dilek İmamoğlu ve çocuklarına, belediye başkanlarına Meclis tarafından verilen diplomatik pasaportun verildiğini, şimdi bunun iptal edildiğini söyledi ve “Ne oldu? Normal, düz pasaport alacaksınız” dedi.

Özel, Ekrem İmamoğlu’nun mevcut statüsüne göndermede bulundu “Şu an Ekrem İmamoğlu’nun unvanı seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı... Ama bir mahkeme kararı var mı? Bir ceza almış mı? Aldığı ceza onaylanmış mı?” diye sordu.

Ayrıca, İmamoğlu hakkında babasıyla ilgili suçlama ve gizlilik kararına dair medyada yer alan olumsuz haberleri eleştirerek, lehine olan delillerin bilinmediğini söyledi.

CHP Genel Merkezi’nin İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanmasına karşı yaptığı itirazın reddedilmesine ilişkin Özel, mahkeme kararını ve uygulamayı hedef aldı.

Özel, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin verdiği tedbir kararını eleştirerek, mahkeme ve kararın sorumlularını “şuursuz, bilgisiz, beceriksiz, küstah” sözleriyle nitelendirdi.

Özel, sürecin hukuki dayanağı ve benzer davalardaki uygulamalara dikkat çekerek, kayyum uygulamasına tepki gösterdi ve “Git, kayyumun kumda oynasın. Bir kum bahçesi yapalım ona, kayyumun kumda oynasın” diye konuştu.

