Özel deprem bölgesinde: 3 yıl geçti, 270 bin kişi hâlâ konteynerde

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat depremlerinin 3’üncü yılında deprem bölgesine yönelik ziyaretlerine Osmaniye’den başladı. Ardından Antep'in Nurdağı ilçesini ziyaret etti.

CHP Osmaniye İl Başkanlığı’nda partililere ve yurttaşlara hitap eden Özel, konuşmasının neredeyse tamamını 6 Şubat depremlerine, iktidarın sorumluluklarına ve depremzedelerin bugün hâlâ çözülmeyen sorunlarına ayırdı.

Özel, konuşmasına Osmaniye’ye ve depremde yaşamını yitirenlere seslenerek başladı:

“Benim güzel memleketim, ikinci memleketim Osmaniye… Her gelişimde sizleri daha kalabalık, daha dirençli, daha umutlu görüyorum. Bugün buraya, 6 Şubat depreminin üçüncü yılında, acılarımızı unutmadan ama unutturulmasına da izin vermeden geldik.

6 Şubat 2023, Türkiye tarihinin en acılı günlerinden biridir. Resmi rakamlara göre 53 bin 537 canımızı kaybettik, 107 binin üzerinde yurttaşımız yaralandı. Osmaniye’de 993 hemşerimizi toprağa verdik. Hepimizin başı sağ olsun. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum.”

Konuşmasının bu bölümünde Osmaniye’de görev yapmış ve yaşamını yitirmiş CHP il başkanlarını da anan Özel, “Depremin acısının üstüne bu kayıpları da yaşadık. Kemal Tabak ve Mehmet Döğüşçü başkanlarımızı rahmetle anıyorum” dedi.

Özel, depremin bir kader olmadığını vurgulayarak iktidarın 21 yıllık sorumluluğuna dikkat çekti:

“Biz bu felakete yeni iktidara gelmiş, ne yapacağını bilemeyen, kaynağı olmayan bir hükümetle yakalanmadık. 21 yıldır aralıksız, tek başına, mazeretsiz şekilde ülkeyi yöneten bir iktidarla yakalandık. 21 yılda 3 trilyon dolar vergi toplanmış. Sadece deprem vergisi olarak 40 milyar dolar alınmış. İmar aflarından milyarlarca lira toplanmış. Para vardı, imkan vardı ama 21 yıl boyunca depreme hazırlık yapılmadı. Kimse kusura bakmasın, bu sorumluluk inkâr edilemez.”

Depremin ilk günlerinde yaşananlara da uzun uzun değinen Özel, ordunun geç müdahalesini sert sözlerle eleştirdi:

“Enkazların altından günlerce ‘Sesimi duyan var mı?’ sesleri yükseldi. Ses duyuldu ama yardıma ulaşılamadı.

Çünkü şanlı Türk ordusu üç gün boyunca kışlada tutuldu. ‘Orduyu kışladan çıkarmak kolaydır, geri sokmak zordur’ diyen bir anlayış yüzünden. Darbe paranoyasıyla, milletin canı enkaz altındayken Mehmetçiği beklettiler. Bunun açıklanabilir hiçbir tarafı yoktur. O üç günde binlerce can kaybedildi.”

"Sıcak salon siyaseti bitti"

CHP’nin deprem sürecindeki çalışmalarına değinen Özel, kendilerine yöneltilen “deprem bölgesinde yoktunuz” eleştirilerine şu sözlerle yanıt verdi:

“Ben depremi duyar duymaz 120 milletvekilimizi Adana Havalimanı’na çağırdım, bölgeye dağıttım. Depremin üzerinden 12 saat geçmişken sahadaydık. 45 gün boyunca deprem bölgesinden ayrılmadım. Belediyelerimiz tüm imkanlarını seferber etti. Biz bunları anlatmadık. Ta ki Sayın Erdoğan çıkıp ‘Deprem bölgesinde yoktunuz’ diyene kadar.”

Özel, Erdoğan’ın kendisine yönelik sözlerine rakamlarla yanıt verdiğini belirterek şöyle konuştu:

“Bana ‘Depremden sonra neredeydin?’ diyor. Sayalım dedik. Erdoğan depremden sonra deprem illerine 38 kez gitmiş. Ben ise bugün Osmaniye ile birlikte 50’nci kez deprem bölgesindeyim.

Devletin bütün imkanlarıyla 38 kez gelen biri, 50 kez gelene ‘Neredeydin?’ diyorsa burada bir gerçek çarpıtması vardır.”

Deprem konutlarıyla ilgili verilen sözlerin tutulmadığını söyleyen Özel, tabloyu ayrıntılarıyla anlattı:

“Depremin ertesi günü ‘Bir yıl içinde 650 bin konut yapılacak’ dediler. Bir yıl sonunda yüzde 2,7’si bitmişti. İkinci yılın sonunda yüzde 30’u tamamlanmıştı. Bugün üçüncü yıl doluyor ve hâlâ 11 ilde yaklaşık 270 bin vatandaşımız konteynerlerde yaşıyor. Bununla övünülmez. Bu, utanılacak bir tablodur. Deprem konutlarının anahtarı verilirken vatandaşın önüne boş senet konuluyor. ‘Kaç para ödeyeceğin sonra belli olacak’ deniyor. Açık söylüyorum; boş senet imzalatmak Türk Ceza Kanunu’na göre nitelikli dolandırıcılıktır. Faiz alınmayacağını açıkça söyleyin, bu milleti tedirgin etmeyin.”

Kira sorununa da değinen Özel, iktidarın açıklamalarına tepki gösterdi:

“Bir bakan çıkmış ‘Deprem bölgesinde 5 bin liraya kiralık ev var’ diyor. Osmaniye’de ortalama kira 20 bin lira. Eğer 5 bin liraya kiralık ev varsa gösterin; kaç tane varsa biz kiralayalım, depremzedelere dağıtalım. Sıcak salon siyaseti bitti. Biz meydandayız, sokaktayız.

Yalanların, iftiraların üstüne üstüne yürüyeceğiz. Eninde sonunda milletimizin rızasıyla bu iktidarı değiştireceğiz. Depremzedelerin, emekçilerin, gençlerin yüzünü güldüreceğiz.”

