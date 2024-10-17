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Yayın Tarihi: 17 Ekim 2024 15:02
 ~ Son Güncelleme: 17 Ekim 2024 15:13
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Özel'den 'yeni süreç' açıklaması: Oyunun dışında değiliz, çözüm yeri TBMM'dir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: "CHP olarak oyunun dışında değiliz. Ancak her şeye katılmak ya da parçası olmak durumunda da değiliz. Asırlık CHP’nin Türkiye’nin temel sorunları için gösterdiği başlıca adres Meclis’tir."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Özel'den 'yeni süreç' açıklaması: Oyunun dışında değiliz, çözüm yeri TBMM'dir
*Fotoğraf: AA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin TBMM’nin açılışında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve diğer vekillerle tokalaşmasının ardından başlayan “yeni süreç” tartışmalarına ilişkin Cumhuriyet’ten Mustafa Balbay’a konuştu.

'Bahçeli'nin başlattığı diyalog ortamını' önemsediğini belirten Özel, "CHP olarak oyunun dışında değiliz. Ancak her şeye katılmak ya da parçası olmak durumunda da değiliz" dedi.

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"Asırlık CHP’nin Türkiye’nin temel sorunları için gösterdiği başlıca adres Meclis’tir” diyen Özel, “Çözüm yeri TBMM’dir. Zemin Meclis’tir. Burada bütün sorunları konuşabiliriz” diye konuştu.

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Özel'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Devlet Bahçeli’nin el sıkma ile başlattığı diyalog ortamını iki bakımdan önemsiyorum. Birincisi Türkiye için yararlı. Kutuplaşma yeter artık. İkincisi benim başından beri vurguladığım normalleşme işte buydu. Konuşabilmek, birbirimizi dinlemek. Bu, tarafların birbirine teslim olduğu ya da olacağı anlamına gelmez.

“CHP olarak oyunun dışında değiliz. Ancak her şeye katılmak ya da parçası olmak durumunda da değiliz. Asırlık CHP’nin Türkiye’nin temel sorunları için gösterdiği başlıca adres Meclis’tir. Çözüm yeri TBMM’dir. Zemin Meclis’tir. Burada bütün sorunları konuşabiliriz.

“Ağustos ayı ortasında Selahattin Demirtaş’ı ziyaret edecektim. Ayağım kırılınca uygun olmaz diye düşündüm. Şimdi ziyaret edeceğim. Diyarbakır’dan Van’a 6 Güneydoğu ilini gezeceğim. Gelişmeleri orada ayrıntılarıyla konuşacağım. Bu iller bizim çok partili hayata geçtikten sonra da uzun süre birinci parti olduğumuz iller.

"Bütün mesele beş kelimelik tanımı yaşama geçirmek. Türkiye Cumhuriyeti laik, demokratik, sosyal, hukuk devletidir. Bu bağlamda anayasanın ilk dört maddesi tartışma dışıdır.

"Bu süreçten öncelikle Türkiye’nin ve devamında CHP’nin aleyhine bir sonuç çıkmaz, çıkmayacak. Bunu kesin bir şekilde ifade ediyorum. Kaygılanma Türkiye, CHP var, diyorum.”

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(RT)

Haber Yeri
İstanbul
özgür özel CHP Devlet Bahçeli
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