Özel'den Şimşek - Karatepe görüşmesi yorumu: Aynı dil konuşulamadı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında, dün (24 Haziran) yapılan CHP'li Yalçın Karatepe ile Maliye Bakanı Mehmet Şimşek görüşmesine ilişkin konuştu.

“Görüşmenin uzun ve karşılık nezaket içinde geçtiğini” söyleyen Özel, “Ama maalesef aynı dilin konuşulmadığı bir görüşmedir" dedi.

Diyarbakır ve Mardin yangınlarına da değinen Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"15 vatandaşımızı kaybettik. Meselenin bir anız yangınından kaynaklanmadığı ortaya çıktı. Diyarbakır Elektrik Mühendisleri Odası'nın, Mardin Tabip Odası'nın raporu DEDAŞ'ın inanılmaz ihmallerini anlatıyor.

"Yangın DEDAŞ'ın ihmalinden kaynaklanıyor"

"DEDAŞ herhalde bu bölgenin en çok şikayet ettiği kurum. Çiftçilere ait trafoların haczi, elektrik kesintileri, elektrik altyapısının yenilenmemesine kadar sayısız şikayet var. En çok Şanlıurfa'da var.

"DEDAŞ'ın Şanlıurfa'ya ettiğini kimse etmiyor. Kavurucu sıcakta elektriksiz, dolayısıyla susuz bırakıyor. Solunum ve diyaliz hastalarının yaşamı tehlikeye atılıyor. Sürekli arızalar yaşanıyor, ev aletleri yanıyor. Tazminat başvuruları kabul edilmiyor. Şimdi yangına bakıyorsunuz, 15 can gitmiş, DEDAŞ'ın ihmalinden kaynaklanıyor.

"Aynı dilin konuşulmadığı bir görüşme"

"Sayın Yalçın Karatepe, -gelecekteki Ekonomi Bakanlarımızdan birisi-, dün güya rasyonel ama hala zengine rasyonel vatandaşa irrasyonel politikaların uygulayıcısı Mehmet Şimşek ile görüştü.

"Görüşmenin randevu öncesinde ve sırasındaki nezaket ve devlet adamlığına yakışır tutum için öncelikle Sayın Şimşek’e teşekkür ederiz. Görüşme uzun sürdü, fevkalade karşılık nezaket içinde geçen doğru bir dilin kullanıldığı ama maalesef aynı dilin konuşulmadığı bir görüşmedir.

"Biz görüşmede şunu söyledik. Bu krizin sebebi toplumun kırılgan kesimleri değil. Bu krizi emekliler emekçiler, çiftçiler, esnaf, işsizler yaratmadı. Bu krizi bütün dünya yönetebilirken yönetmeyen anlayış yarattı. Bu krizi yüksek enflasyon aldım deyip Ecevit’ten yüzde 29’la alıp enflasyonu yüzde 179’lara çıkaranlar yarattı. Kemer sıkalım diyorsun esnaf kemer sıkacak senin yandaşlar bir düğme daha bollaştıracak. Öyle yağma yok dedik.

Seçimden önce başka bugün başka konuşuyorlar

"Emekliler 10 lirayla geçinemez dedik. Önce bir asgari ücret yapın biz gelince iki yıl sonra bir buçuk asgari ücret yapacağız dedik. Çünkü AKP geldiğinde en düşük emekli maaşı bir buçuk asgari ücretti.

"Geldiklerinde emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu şimdi 2.5 çeyrek altın alıyor. Her ay 5 çeyrek altın emeklinin cebine girmiyor. Asgari ücret 17 bin lira ve verdikleri günden bu yana yüzde 25 erimiş durumda. Bakır borudan enflasyon hesaplıyor, gıda ürünlerinden hesaplamıyorlar. Seçimden önce asgari ücrete 4 kez zam düşünebiliriz derken bugün zam olmayabilir diyorlar. Sorduk bu konuda bir netlik yok.

"Emekli maaşını asgari ücret seviyesine çekmeden, asgari ücrete enflasyon oranında iyileştirme yapmadan olmaz. Kuru üzüme de fındığa da maliyetinin altında taban fiyatı verecekler. Bu rakamlar da güncellenmelidir. Esnaf borcunu kapatmak için kredi kartından çekiyor. Faizden alınan vergi düşürülmeli. Esnaf ve çiftçi kredi kartını işi için kullanmışsa faiz ödemesi bir kere olsun sıfırlanmalıdır."

(RT)