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Yayın Tarihi: 11 Temmuz 2025 17:01
 ~ Son Güncelleme: 11 Temmuz 2025 17:09
2 dk Okuma

Özel'den 'silah bırakma' açıklaması: Partimiz barışın yanındadır

“Sürecin bu noktaya gelmesinde emek ve katkıları olan başta rahmetli Sırrı Süreyya Önder olmak üzere tüm siyasilere ve yetkililere teşekkür ediyoruz."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Özel'den 'silah bırakma' açıklaması: Partimiz barışın yanındadır
Fotoğraf: Özgür Özel'in resmî X hesabı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bir grup PKK’linin bugün Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) sınırları içinde silah bırakmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

PKK'nin sembolik silah bırakma adımını “memnuniyetle karşıladıklarını” söyleyen Özel, CHP'nin barışın yanında olduğunu belirtti.

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“Tam bir barış ortamının tesisi ancak demokrasiyle mümkündür”

Özel'in açıklaması şöyle:

“Cumhuriyet Halk Partisi; terörün ve şiddetin her türlüsünü tarihsel bir tutarlılık içinde reddetmektedir. Partimiz barışın yanındadır. Ülkemize çok ağır bedeller ödeten terörün ilelebet son bulması, ortak irademizdir. Terör örgütünün bugünkü sembolik silah bırakma adımını memnuniyetle karşılıyoruz. Sürecin bu noktaya gelmesinde emek ve katkıları olan başta rahmetli Sırrı Süreyya Önder olmak üzere tüm siyasilere ve tüm yetkililere teşekkür ediyoruz. Bu adımın, artık silahların tamamen susacağı bir dönemin başlangıcı olmasını diliyoruz. Bu süreç; hiçbir parti, toplumun hiçbir kesimi dışlanmadan, milletten bir şey saklanmadan, Meclis çatısı altında, toplumsal mutabakat gözetilerek, hızlı ve kararlı adımlarla yönetilmelidir.

“Türkiye’de tam bir barış ortamının tesisi ancak adalet ve demokrasiyle mümkündür. Seçilmiş belediye başkanlarının yerine kayyımların atandığı, Kürtlerin belediye meclislerine girmesini suç sayan soruşturmaların sürdüğü, seçilmiş siyasetçilerin hukuk dışı yöntemlerle hapiste tutulduğu ve demokratik rekabetin sakatlandığı bir ortam toplumsal barışın baş düşmanıdır, iç cephemizi tahkim etmek gayretinin önündeki en büyük engeldir.

“Ülkemizin ihtiyacı; Terörsüz ve Demokratik Türkiye’dir. Refah için barış, barış için birlik, birlik için demokrasi ve adalet gereklidir. Ortak geleceğimiz için, barış için katkı sunmaya ve mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz.”

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
özgür özel pkk silah bırakma töreni CHP barış ve demokratik toplum süreci Öcalan'ın çağrısı IKBY
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