Özel'den seçim kurulu hakimlerine: Hatay halkının iradesine saygı duyun

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'da itiraz süreci devam ederken mazbata verilmeye çalışıldığını belirtti.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “bu durumun seçim hukukuna açıkça aykırı olduğunu” söyledi.

Paylaşımında tüm seçim kurulu hakimlerine seslenen Özel, "Hatay halkının iradesine saygı duyun" dedi.

31 Mart seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre; AKP adayı Mehmet Öntürk, 346 bin 66 oy ile birinci, CHP’li mevcut Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise 342 bin 699 oy alarak ikinci oldu.

AKP adayının bin 890 farkla birinci olduğu seçimlere, CHP salı günü İl Seçim Kurulu'na itirazda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki, milletvekilleri ve partililerin katılımıyla kurulun önünde basın açıklamasında bulunan CHP'liler, matematiksel ve tutanak hatalarında yapılan düzenlemelerle oy farkının 2 bin 735'e gerilediğini belirtmişti.

Gökçen, dün (4 Nisan) Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "İtirazlar sonucunda oy dağılımında değişiklik yaşanmaya devam ettiğini belirten Gökçen, "İlk başta maddi hataların düzeltilmesiyle sürecin en başında, yani seçim gecesinde 3 bin 890 olan fark, 2 bin 735'e kadar gerilemiş durumda. Bir yandan da geçersiz yazılan oylar var. Geçersiz oylarının sayısı ve gerekçeleri yazılmayan geçersiz oylar... Dolayısıyla 298 Sayılı Seçim Kanunu'nda gösterildiği gibi geçersiz oyların gerekçesinin yazılması gerekiyor ve bu gerekçeler yazılmamış."

Özgür Özel: Hatay seçiminde, milli irade gaspı söz konusu

İmamoğlu'ndan Hatay paylaşımı

(RT)