Özel'den Lütfü Savaş açıklaması: Hatay AK Parti'nin eline geçerse ne olacağı belli

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalar yaptı.

Özel, Maraş depremlerinin en çok yıkıma uğrattığı kentlerden Hatay'da yeniden aday gösterilmesi tepkilere yol açan ve 'yola devam' kararı alınan Lütfü Savaş'a ilişkin konuştu.

Özel, "Hatay'ı ele geçirip demografisini değiştirmek isteyen ve Hatay'ı Hatay olmaktan çıkaracak olanlara karşı, örgütümüzün talebi, inancı ve seyre baktığımızda Hatay'da yola Lütfü Savaş ile devam etmeye karar verdik" dedi.

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"Bütün anketler değerlendirildi"

“En uzun mesaiyi Hatay için harcadıklarını, ilk olarak anket ölçümleriyle Lütfü Savaş'ı aday gösterdiklerini, tepkileri göz önüne alarak başka hesaplamalar da yaptıklarını” söyleyen Özel, şöyle konuştu:

"'Üzerinde çalıştık, gereğini yaptık' dedi. Lütfü Savaş reklam filminde oynamak istemedi. Lansman toplantısında son güne kadar sahada olan bir anket istedik. Sayın Lütfü Savaş orada da yer almadı anlayış gösterdi. Ertesi gün genel merkezimizde toplandık. MYK salonumuzda toplam 40 kişi oturduk. Bütün anketler değerlendirildi.

Bir yanda AKP'nin şantaj yaptığı depremzedeler, bir yanda örgütümüz ve yapılan anketler doğrultusunda gece saat 03.00'te Lütfü Savaş'ın da yakınlarını kaybeden bir depremzede olarak, ilk gece yaptığı açıklamaları da not ederek, kendi özeleştirimizi de yaparak, Hatay'ı AKP'nin sultasına alıp bütün veriler ve bilgiler ve anketlerdeki seyre baktığımızda Hatay'da sayın Lütfü Savaş ile yola devam etme kararı verdik.

Hatay'da anket: Lütfü Savaş yüzde 25,1

"Hatay tehditlere boyun eğmeyecek"

Hatay AK Parti'nin eline geçerse ne olacağı bellidir. Türkiye'deki tüm belediyelerimiz ile Hatay ile dayanışma içinde olacağız. Hatay'ı mahsun bırakmakla tehdit eden birine boyun eğmeyecek bir şehir varda o da Hatay’dır. Bunu da Erdoğan, 31 Mart'ta görecektir.”

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(RT)