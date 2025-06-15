Özel'den 'kayyım' çıkışı: CHP’nin genel başkanları kurultayda değişir

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin kurultayının iptal edilmesi yönündeki davada butlan ya da kayyım kararının alınması halinde bu kararı tanımayacağını söyledi.

Özel, "Nasıl İBB'ye kayyım kararı çıktı, aslında kayyım niyeti çıktı, biz tanımadık bunu ve gittik iradeye sahip çıktık… Ben delegenin de üyenin de bize oy veren herkesin de iradesine sahip çıkarım. Butlan kararı çıkarsa benim gözümde o da butlandır. Yok hükmündedir" ifadelerini kullandı.

Özel, halktv.com.tr'den İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladı. Ekrem İmamoğlu-Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesini değerlendiren Özgür Özel, görüşmeden haberdar olduğunu belirtti.

"Kemal Bey’le iletişimsizliğimiz yok"

Butlan tartışmalarının ardından İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesinin belirten Özel, şunları söyledi:

"Ekrem Bey, bu gelişmelerden sonra bana “Kemal Bey’e mektup yazmayı ve kendisini davet etmeyi düşünüyorum. Uygun görür müsünüz?” dedi. Dedim ki, 'Elbette görürüm'" ifadelerini kullandı.

Kemal Bey’le iletişimsizliğimiz yok. Evine, iki kez bürosuna gittim. Dört beş farklı organizasyona davet ettim. Olağanüstü kongreye geldi, diğerlerine gelemedi. Bayram sabahlarında tüm genel başkanlarımızı ararım.

Ekrem Bey, avukatı aracılığıyla “Kemal Bey şu gün gelecek” diye bildirdi. Görüşme gerçekleştikten sonra da, Kemal Beyle gerekli sohbeti yaptığını, bunları bana aktarmak istediğini söyledi ama ben pazartesi günü göreceğim kendisini.

"Kemal Bey’in açıklık getirmesi önemli"

Özel, İmamoğlu-Kılıçdaroğlu görüşmesini ilişkin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kurultayda hep birlikteydik. Neyin olduğunu ve neyin olmadığını biliyoruz. En iyi Kemal Bey biliyor. Mahkemeye gitmemesini millet 'Acaba bir şey var da onu mu söylüyor Kemal Bey' diye yorumluyor. 'Kemal Bey’in bu konuya açıklık getirmesi parti açısından önemli' diye düşünüyor. Malum, bir sürü meczubun açıklaması oldu. MASAK raporu geldi, tertemiz. 1200 telefon dağıtıldı diye bir yalan atılmıştı. Bir tane telefon olmadığı çıktı. Dört döviz bürosu açıldığı söylendi. Büroların açılmadığı ortaya çıktı.

"Mesele sonuç değil, süreç odaklı"

Ben zaten meseleyi sonuç odaklı değil, süreç odaklı görüyorum. CHP'yi sürekli tartışma içinde tutmak. Normal şartlarda kurultayı kaybedenler iktidardan şikayet eder. 'İktidar gücüyle delegeler etki altına alındı' diye. Bu noktada, kurultay sürecini yöneten Zeynel Emre, Kılıçdaroğlu’nun birinci kurmayıydı, kurultay yapan o, böyle bir şey olmadığını açıkladı. Biz kurultayda azınlıktaydık. 35 il başkanı bizimleydi. 50'ye yakın il başkanı Kılıçdaroğlu tarafındaydı. Onlar da açıklama yapıyor kaçtır. Diyorlar ki 'Kurultayımızda bir şey yok.'

Kemal Bey'in net ifadelerle bunu söylemesiyle ilgili beklentisi var Ekrem Bey'in. Hatta diyor ki 'Kurultayın divan başkanıyım ve bu, Kemal Bey'in teklifiyle oldu.' 'Bu konuyu en iyi Kemal Bey söyleyebilir' diye bir bakış açısı var.

"Amaç CHP'yi tartıştırmak"

Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir beklenti içinde olup olmadığının sorulması üzerine ise "Bir beklenti söylemem bana yakışmaz. Yapılması gereken bir şey varsa kendileri takdir edip yapacaklar. Ne desem ayıp olur. Bu partide genel başkanlık yapmış olmanın kendilerine yüklediği sorumluluk, herhangi birimizin beklentisini karşılamak değil, parti için doğru olanı yapmaktır" diye konuştu.

Özel, şu ifadeleri kullandı:

"30 Haziran’la ilgili en ufak bir endişem yok. Ben meselenin CHP'yi tartıştırmak için kullanıldığını düşünüyorum. Ama arkadaşlar, CHP Türkiye Cumhuriyeti’nden önce kurulmuş olduğu için yüzde birlik riski bile ciddiye alıp değerlendiriyorlar. Böyle bir partiye oyun oynanabilir mi? Böyle bir şeyin önünü kesmek için Ekrem Bey içeriden hem divan başkanı hem partinin ilçe başkanlığından gelen biri hem de cumhurbaşkanı adayı sıfatıyla nokta koymak istiyor. Böyle bir görüşme olduğunu tahmin ediyorum.

"Spekülatif ifadelerin tamamı yalan"

Kemal Bey'in ziyaretinden sonra birtakım troller tarafından gerçek dışı onlarca iddia ortaya atıldı. Yok, (İmamoğlu) “Mitingler zayıf kalıyor, gelin, destek verin (demiş)” falan. Kemal Bey gelse şeref verir ama tarihin en büyük mitinglerini yapıyoruz. İyi niyetli olmayan çarpıtmalar oldu. Ekrem Bey, bana avukatıyla haber yollamış. 'Bu çarpıtmaların tamamını yalanlayabilirsiniz genel başkanım' diye.

Bana dün kendisinden gelen not şu şekildeydi: 'Bu söylenen spekülatif ifadelerin tamamı yalan. Beklentilerim doğrultusunda iyi bir görüşme yaptık.'"

"Butlan ve kayyım yok hükmünde"

CHP için alınacak butlan ya da kayyım kararını tanımayacağını belirten Özgür Özel, "Nasıl İBB'ye kayyım kararı çıktı, aslında kayyım niyeti çıktı, biz tanımadık bunu ve gittik iradeye sahip çıktık… Ben delegenin de üyenin de bize oy veren herkesin de iradesine sahip çıkarım. Butlan kararı çıkarsa benim gözümde o da butlandır. Yok hükmündedir" ifadelerini kullandı.

"Bayrağı ne yana atarım ne elimden düşürürüm"

Özel, "Tanımamanın pratik karşılığı ne olur?" sorusuna verdiği yanıtta ise şu ifadeleri kullandı:

"Parti kendi hiyerarşisini kırmadan yönetilmeye devam eder. Hukuki süreci bir şekilde atlatır ve tamamlarız.Tanımam işte yani. Benim siyasette anladığım bir şey var. Size bayrağı teslim ediyorlar. O bayrak sen ölmeden yere düşmez. 19 Mart'ta bunu yaptık. Hatta biz 31 Mart'ta bunu yaptık. Beklentiyi gördük ve bütün zorluklara, yaşadığımız sıkıntılara rağmen başarıya koştuk. İnsanlar bu azmi görünce kıymetlendiriyorlar. Kongrede bir yetki vermiş sana, “Elindeki bayrağı düşürme kardeşim” diyor. 19 Mart’ta İstanbul’un yetkisini vermişler. Senden önce bayrak düşmeyecek. Sen düşeceksin, bayrak duracak elinde. O bayrağı bir kenara koyarsan, yok düşeyim, sonra bir daha alırım falan… Bir daha vermezler. O yüzden verilen emanete sahip çıkmayı bileceksin. Öyle, siyaset güdümlü yargıyla margıyla olmaz. Ben Ankara’daki bu davadan 30 Haziran’da ya da daha sonra böyle bir karar çıkacağına yüzde bir ihtimal vermiyorum. Ama bir karar çıkarsa da bana teslim edilen bayrağı ne yana atarım ne elimden düşürürüm. Kimseye de vermem, ta ki kurultay… CHP’nin genel başkanları kurultayda değişir.

"Tarih önünde kayda girsinler"

Deniyor ki, '30 Haziran'da butlan kararı çıkabilir ve görev son genel başkana devredilebilir.' Kemal Bey'e yakın isimler 'Öyle bir karar olursa Kemal Bey partiyi ortada bırakacak değil' diye düşünüyor.

Bunu duymadım. Kemal Bey’in böyle bir ifadesi olacağını sanmam. Bunu Kemal Bey'e sormak lazım ya da o arkadaşlar isimlerini vererek sizinle röportaj yapsın. Butlan durumunda böyle bir şeyin olacağını iddia eden, güya CHP'li kimmiş, isimlerini duyalım. Tarih önünde bir kayda girsin bu arkadaşlar."

Suikast iddiasına yanıt

Özel, geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin suikast iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Özel şöyle konuştu:

"Normal yollardan insanın içi almayınca taziyede de birçok kişi bunu ifade etti. Havuzda su bulanıklığı oluyormuş. Kendi mimar, orayı kendi yapmış. Elektrik Mühendisleri Odası'nın raporu var. Ki oda başkanı, Ferdi'nin de benim de yakın arkadaşımız. Raporda “Olmaması gereken beş büyük hata var” dediler. Kimin ihmali varsa ortaya çıksın ama suikast… Yok."

(AB)