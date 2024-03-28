Özel'den İstanbul sorusuna yanıt: Her anket bir öncekinden iyi geldi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, pazar günü (31 Mart) yapılacak seçimlere ilişkin açıklama yaptı.

Halk TV'de İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programına katılan Özel, anketlere değindi ve son haftaya beklentilerinin ötesinde girdiklerini söyledi.

Büyükşehirlerde kazanacakları belediyelerin sayısını arttıracaklarını belirten Özel, şöyle konuştu:

"Büyükşehirler sayısını artıracağımızı ümit ediyorum. Bundan üç ay önce bunu söyleseniz biz de inanmazdık, kimse de inanmazdı. Hatta öyle kötümserler vardı ki. Şöyle bir hesap yapılıyordu. İYİ Parti yok 10 puan oradan çıkartılıyordu.

Geçen seçim HDP, AKP'ye kaybettirmek için kayıtsız şartsız her şeyi yapmıştı, onu da çık CHP'nin elinde iki il ya kalır ya kalmaz deniyordu. Biz öyle olmayacak, gayret edececeğiz diyorduk. Böyle bir noktaya geleceğimiz konusunda ben de iyimserdim ama beklentilerimizin ötesine geçmiş durumdayız.”

"Her anket Ekrem Başkan için öncekinden iyi"

Özel, "İmamoğlu kazanır mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Bugünlerde konuşmanın şöyle bir güçlüğü var. 'Sanki seçmene sana gerek kalmadı, sen ne yaparsan yap' falan. Şöyle ifade edeyim: Her anket bir öncekinden iyi geldi. Her anket Ekrem Başkan için bir öncekinden iyi. Öyle olunca trend hep yukarıya doğru gitti. Haksızlığa uğradı, mazbatası iptal edildi ve ikinci seçim oldu ya. Ben ikinci seçimdeki farkı artıracağını düşünüyorum. İkinci seçimdeki kadar bir farkı olası görüyorum."

"Beklentilerimizin ötesine geçtik"

Konuşmasının devamında seçim güvenliğine de değinen Özel, özetle şunları söyledi:

"Şu mümkün 11 büyükşehrin tamamını korumamız üstüne de 5 büyükşehir eklememiz mümkün. Bir kere Bursa Balıkesir Manisa ve Denizli’nin dördünü de alsak şaşırmam, üçünü alacağımıza inanıyorum. En az ikisini alacağız. Adıyaman’ın zorla adaylaştırdığı bir adayımız var Abdurrahman Tutdere, oraya kimi yolladıysak o yas gecesinden 10 milletvekili arkadaşımız görevliydi, geldiler Abdurrahman’ı aday yapalım dediler. Adıyaman’da ankete mankete bakmadan yaptık.

"Her yer için hazırlık yapıldı"

İyimserdim ama beklentilerimizin ötesine geçmiş durumdayız. Giresun'u Sinop'u kazanacağız ve Trabzon'un merkezini kazanacağız. Afyon ve Uşak’ı yan yana kazanacağız. Kütahya’nın da çok büyük bir sürpriz potansiyeli var.

"Biz şuna hazırız tüm Türkiye’de çok farklı bir hazırlık yaptık tut ki İstanbul’da Ankara’da seçim oldu İzmir’de oldu, Malatya’da kafa kafayayız sayım uzadı, seçim sayımı sürerken Malatya’ya gidecek 10 arkadaşımız belli şu an. Her yer için hazırlık yapıldı. İstanbul için benzer bir durum olursa başka illere gitmesi gerekenler dışında herkes İstanbul’a gelecek.

"Acil müdahale mangamız hazır"

Krizin çıktığı yere acil müdahale mangamız hazır. Vatandaşın oy namusudur sandığa atana kadar ona ondan sonra bize emanet. Biz CHP olarak sandık güvenliği açısından üzerimize düşen her şeyi yaptık. O kadar ileri bir noktadayız ki bugün akşam dördüncü kez tatbikatımızı yapacağız.

Buradan bir çağrıdan bulunmak istiyorum bizim bütün görevlilerimiz tamam. Bir ordu hazır ama vatandaşlarımızdan benim için rahat değil sandığa sahip çıkmak istiyorum diyen herkesi ilçe başkanlıklarına gidip müşahit kartlarını almaya davet ediyoruz."

(RT)