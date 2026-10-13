Özel'den fon soruşturması tepkisi: O lanet listeyi kendileri açıklasınlar

*İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında 18 aydır tutuklu olan Ekrem İmamoğlu'nun adil yargılanma hakkının elinden alındığını söyleyen Özel, herkesin İmamoğlu'nun savunmasını dinlemesini istedi. Özel ayrıca CHP içindeki tartışmalara değinerek parti değiştiren belediye meclis üyelerini ve bazı partilileri eleştirdi.

*Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Grup Toplantısı'nda Türk askerinin Yemen'e gönderilmesine karşı çıkarak bunun Trump'ın planı olduğunu ve İsrail ile Amerika'nın çıkarlarına hizmet edeceğini belirtti. Fon soruşturmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "Atayan da atanan da soyan da AK Partili" diyerek eleştiren Özel, milletvekillerini ellerindeki belgeleri açıklamaya çağırdı.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada iktidarın dış politikasını, fon soruşturmasını ve İBB davasını eleştirdi.

🔻 Özgür Özel: Ey Erdoğan, atayan AK Parti'li, atanan AK Parti'li, soyan AK Parti'li, soyulan AK Parti'li. Biz bu işin hiçbir tarafında yokuz. Sen tam göbeğindesin. https://t.co/2njdu22VMe — bianet (@bianetorg_) October 13, 2026

Türkiye’nin Yemen’deki savaşa taraf haline getirilmemesi gerektiğini söyleyen Özel, fon soruşturmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi. Özel, milletvekillerine ellerindeki belgeleri açıklama çağrısı yaptı. Özel, fon krizine ilişkin milletvekillerine seslenerek, "Eline belge gelen, bilgisi olan koyacaksınız ortaya. Kaya gibi arkanızdayız. Doğru mu, yanlış mı onlar söyleyecek. Eğer yanılgı olsun istemiyorlarsa o lanet listeyi kendileri açıklasınlar, görelim. Kendileri açıklasın haramzadeler. Birbirinize iftirayı birbiriniz atıyorsunuz, attırıyorsunuz, parti içinde birbirinizi yiyorsunuz. Bir santim geri adım atan sizden beter olsun" dedi.

🔻 Özgür Özel: Ey Erdoğan, atayan AK Parti'li, atanan AK Parti'li, soyan AK Parti'li, soyulan AK Parti'li. Biz bu işin hiçbir tarafında yokuz. Sen tam göbeğindesin. https://t.co/2njdu22VMe — bianet (@bianetorg_) October 13, 2026

Özgür Özel, Türkiye askerinin Yemen’e gönderilmesinin Türkiye’nin değil, ABD Başkanı Donald Trump’ın planı olduğunu söyledi. Özel, “İsrail ve Amerika’nın çıkarlarına hizmet etmektir” dedi.

Türkiye’nin Yemen’e ilişkin bir planı olmadığını belirten Özel, şöyle konuştu:

“Türk askerini Yemen'e göndermek, Türkiye'nin planı programı değildir. Türk askerini Yemen'e göndermek Trump'ın planıdır. İsrail ve Amerika'nın çıkarlarına hizmet etmektir. Kimse Meclis'e gelmemiş, somut bir anlaşmaya dönüşmemiş, Anayasa'nın 90. ve 92'nci maddeleri, yani uluslararası anlaşmaların usulüne uygun müzakere ve yürürlüğe girmesini ve yurtdışına asker göndermedeki Meclis yetkisini ihlal edemez. Türkiye bu savaşın tarafı haline getirilmemelidir.

“Yemen çöllerine ilişkin Türkiye'nin bir planı, bir programı yoktur. Trump'ın figüranı olmaya, İsrail'in koruyucusu olmaya, Mehmetçiği burada kullanmaya kimsenin hakkı yoktur. Sonuna kadar karşı çıkacağız.”

Özel, iktidarın Trump’la kurduğu ilişkiyi bir dönem daha iktidarda kalmanın yolu olarak gördüğünü söyleyerek, “Trump'la olan ilişkinin kendilerini burada bir dönem daha iktidar yapmasına bağlamış durumdalar. İster Trump olsun, ister olmasın; ister topal ördek olsun, ister çift ayakla çifte telli oynasın; bu milletin elinden sizi Trump kurtaramaz. Bunu bilin!” dedi.

Fon soruşturması

Fon soruşturmasına da değinen Özel, yatırımcıların mağdur edildiğini söyledi. Özel, “Vatandaşın devlete emanet ettiği yatırımlarına çöktüler. 455 bin yatırımcıyı mağdur ettiler, 2 milyon kişi mağdur ancak daha kötüsü borsa mağdurları var” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen Özel, şöyle dedi:

“Ey Erdoğan! Atayan AK Parti, atanan AK Partili, soyan AK Partili, soyulan AK Partili... Biz bu işin hiçbir yerinde yokuz, sen tam göbeğindesin!”

Soruşturma kapsamında bazı kişilerin gözaltı ve ifade süreçlerine ilişkin bilgilerin kamuoyuna yansımasını da eleştiren Özel, şunları söyledi:

“Gizlilik olan soruşturmalarda kişinin sabah evinden çıkışını, üstündeki gece kıyafetine kadar servis edenler; sabah evinden çıkıp verdiği ifadeyi dakika dakika servis edenler, cep telefonunun içindeki soruşturmayla hiç ilgisiz bütün konuşmaları, yazışmaları, fotoğrafları doğru yanlış servis edenler; Fatma Betül Sayan Kaya'yı havaya temas ettirmeden ifade verip uzaklaştırdılar. Geçmişin bir kirlisi sakız çiğneye çiğneye geldi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne meydan okuya okuya... Fatma Betül Sayan Kaya fotosentez yaparak ifade verdi. Nasıl oldu, nasıl bitti kimsenin haberi yok!”

Milletvekillerine belge açıklama çağrısı

Özel, fon soruşturmasıyla ilgili ellerinde belge ve bilgi bulunan milletvekillerine çağrıda bulundu. Belgelerin kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini söyleyen Özel, şöyle konuştu:

“Bütün milletvekili arkadaşlarıma söylüyorum; eline belge gelen, bilgisi olan, bu bilgiyi 'aman ha öyle mi olur, böyle mi olur...' Kaya gibi arkanızdayız! Koyacaksınız ortaya, doğru mu yanlış mı onlar söyleyecek. Eğer yanılgı olsun istemiyorlarsa o lanet listeyi kendileri açıklasınlar.”

AKP’ye yönelik eleştirilerini sürdüren Özel, “Sen listeyi açıklama, T.C.'si yanlış, sanki iftira atmış! İftirayı birbirinize atıyorsunuz, attırıyorsunuz. Parti içinde birbirinizi yiyorsunuz! Sonra gelip bize ahkâm kesiyorsunuz. Hadi oradan!” dedi.

İBB davası: “Herkesi dinlemeye davet ediyorum”

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davasında tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu’na da değindi. İmamoğlu’nun 18 aydır tutuklu olduğunu söyleyen Özel, “18 aydır hiçbir delil olmadan, bir kuruş dahi para bulunmadan tutuklu. Adil yargılanma hakkı nasıl elinden alındı takip ettiniz” dedi.

İmamoğlu’nun savunmasını dinleme çağrısı yapan Özel, şöyle konuştu:

“Umarız yarın Ekrem Başkan savunma yapmak için kürsüde olacak. Ben demokrasiye ve adalete inanan herkesi, adil yargılanma hakkını savunmak için gelebiliyorsa İmamoğlu davasına gelebiliyorsa gelmeye, gelemeyenleri kulak vermek, ne söylüyor diye bir dinlemeye, okumaya davet ediyorum. Biz adil yargılanma hakkını savunmaya, savunmasının kısıtlanmamasını savunmaya, tarafsız bir gözle milletimizi bu savunmayı dinlemeye davet ediyorum.

“Sonunda şuna inanıyorum ki; İmamoğlu'nun ihtiyacı olan şey; milletin vicdanında yargılanıp milletin vicdanında aklanmaktır. Ben onu anlamak için dinleyin herkesin; onun masumiyetine, haklılığına ve temizliğine inanacağına yürekten inanıyorum.”

CHP içindeki tartışmalara tepki

Özel, konuşmasının son bölümünde CHP içindeki tartışmalara ve parti değiştiren belediye meclis üyelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Prensesleri Afyon'dan AK Parti'ye koşa koşa giderken hiç sorumluluk almayanlar, Ataşehir'de taraf değiştiren 6 belediye meclis üyesinin 5'i önceki dönemin sorumluluğunda olanlar, İzmir'le aramıza girip 'Özür dileyecek misin?' İzmirlinin ayağının altına yatarım ama sizin gibi haysiyetsizlik peşinde koşanlara bu partiyi teslim etmem ulan! Aklınıza başınıza alın, kimsiniz siz! 47 yıllık zaferden sonra kaybetmeye görevlendirilenler! İzmir ile YENİ Parti'nin arasına, İzmir ile Özgür Özel'in arasına kimse giremez!”

(EMK)