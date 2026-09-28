Özel'den "Fon Krizi" tepkisi: Yerli ve milli bir Ponzi alanı tanımlamışlar

*Kendi iktidarlarında böyle bir krizin yaşanmayacağını söyleyen Özel, partisinin hazırladığı 15 maddelik kanun teklifini Meclis'e sunduklarını ve 1 Ekim'de yasalaşmasını önereceğini bildirdi. Kriz 455 binden fazla yatırımcıyı etkilerken, 131 yatırım fonunun tasfiyesi sürüyor.

*Özel, iktidara gelmeleri halinde DPT'nin çağdaş bir versiyonu olarak yapay zeka ve yüksek teknoloji kullanan "Türkiye Planlama Kurumu" kuracaklarını açıkladı.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ekonomim gazetesinin sorularını yanıtladı. Türkiye ekonomisinin temel sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, asgari ücret, döviz kuru ve yüksek enflasyona dikkat çekti.

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Özel, iktidara gelmeleri halinde Devlet Planlama Teşkilatı’nın (DPT) çağdaş bir modelini oluşturacaklarını belirterek “Türkiye Planlama Kurumu” kuracaklarını söyledi.

Ekonomide planlama ihtiyacına dikkat çeken Özel, tarım ve yatırımlarda kamunun daha etkin rol üstlenmesi gerektiğini söyledi.

Özel, “DPT gibi, Türkiye Planlama Kurumu’nu kuracağız. Türkiye Planlama Kurumu, baştan aşağıya DPT’nin ruhuyla ama çağın gereklerine uygun olarak, yüksek teknolojiyi ve yapay zekânın olanaklarını kullanarak aylar, yıllar sürecek analizleri çok hızlı yapabilecek çağdaş bir kurum olacak” dedi.

Ekonomi Gazetesi'ne konuşan Özel, kamu kaynaklarının doğru hedeflere yönlendirilmesi gerektiğini belirten Özel, özellikle tarım ve yatırım politikalarında kamunun inisiyatif alması gerektiğini söyledi. Özel, Türkiye’nin tekstil sektöründeki sorunlarına da ayrı bir başlık açılması gerektiğini ifade etti.

“Enflasyon büyük bir servet transferine dönüştü”

Yüksek enflasyona ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, enflasyonun toplumun geniş kesimlerinden belirli bir kesime kaynak aktarımına yol açtığını söyledi.

Türkiye’nin enflasyonla mücadele edebilecek yetişmiş kadrolara sahip olduğunu savunan Özel, bunun için siyasi iradenin ekonomi yönetimine alan açması gerektiğini belirtti.

Özel, Mehmet Şimşek döneminde uygulanan ekonomi programını da eleştirdi. “Mehmet Şimşek’in gelip uygulamaya başladığı, birçok yönüyle eleştirilebilecek ama belli bir süre için anti-enflasyonist program noktasında tam sonuç almaya yönelik göstergeler varken 19 Mart darbesi geldi ve dünya kadar rezerv yakıldı” diyen Özel, Şimşek’in rezervlere ilişkin açıklamalarını da eleştirdi.

“Bizim iktidarımızda fon krizi olmazdı”

Özel, son günlerde gündemde olan yatırım fonu krizine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Kendi iktidarlarında böyle bir kriz yaşanmayacağını söyleyen Özel, piyasalardaki manipülasyon ve kötü niyetli organizasyonlara ilişkin uyarıların daha önce yapıldığını savundu.

Özel, düzenlemelerin geciktirildiğini ileri sürerek doğru piyasa düzenlemelerinin yapılması gerektiğini söyledi.

Türkiye’deki fonun kapalı dönemde 940 kat büyüdüğünü belirten Özel, yaşananları 2008’de ABD’deki Bernard Madoff vakasıyla karşılaştırdı. Özel, geçmiş işlemlerin geriye dönük incelenmesi gerektiğini söyledi.

Özel, “Kapalı dönemde kim kazandı? Açık dönemde kim kazandı? Kim ne para koydu, ne kadar koydu? Herkese koyduğu parayı geri verip, orada elde ettiği fahiş kârları tahsil edip, fona koyup ondan sonra fona yatırım yapanlara bölüştürmek lazım” dedi.

Fon krizinin mağdurlarının önemli bölümünün AKP’ye yakın seçmenlerden oluştuğunu öne süren Özel, faiz yerine farklı yatırım araçlarına yönelen kişilerin de krizden etkilendiğini söyledi.

Özel, bazı fon yöneticileri ile siyaset arasındaki ilişkilere de dikkat çekerek “Kendileri için yerli ve milli bir Ponzi alanı tanımlamışlar” dedi.

“15 maddelik kanun teklifini Meclis’e sunduk”

Özel, fon krizine ilişkin partisinin hazırladığı kanun teklifinin Meclis’e sunulduğunu açıkladı.

Özel, Ümit Özlale’nin imzasını taşıyan teklifin 11 ekonomist tarafından dört günlük çalışmanın ardından hazırlandığını ve 15 maddeden oluştuğunu söyledi. Özel, teklifin tüm siyasi partilerin incelemesine sunulacağını belirtti.

Özel, “Biz bu kanun teklifini diğer partilerle görüşeceğiz. Kabul edilmesi noktasında 1 Ekim günü Meclis açıldıktan sonra ilk geçirilecek kanun olarak görüşülmesini önereceğiz. Bizim teklifimiz hemen gündeme gelip kanunlaştırılabilir” diye konuştu.

Fon krizine ilişkin güncel süreçte 131 yatırım fonunun tasfiyesi sürerken, kriz 455 binden fazla yatırımcıyı ilgilendiriyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı da tasfiye ve ödeme süreçlerinin yürütülmesi için ilgili kurumlarla çalışma başlattı.

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(EMK)