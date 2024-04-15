Özel'den Evren Barış Yavuz tepkisi: Kasıtlı tutuklamadan geri dönülmeli

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, siyasal iletişimci Evren Barış Yavuz’un tutuklanmasına X hesabından tepki gösterdi.

Özel şu paylaşımı yaptı:

"Siyasal iletişimci Evren Barış Yavuz'un 11 yıl önce kendi yazmadığını belirttiği bir yazı nedeniyle hedefe konularak tutuklanmasının hukukla bağdaşmadığı açıktır. Bu kasıtlı tutuklamadan geri dönülmelidir."

Ne olmuştu?

Ticaret Bakanlığı, 9 Nisan’da 54 ürün grubunda İsrail’e ihracat kısıtlaması getirdi.

Siyasal İletişimci Evren Barış Yavuz X’de iktidar destekçilerinin düzenlediği Filistin mitinginden bir fotoğraf paylaştı “Jet yakıtı satmışlar” diye yazmıştı.

Fotoğrafta Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci ve SİHA üreticisi ‘Baykar’ın sahipleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar ile kardeşi Haluk Bayraktar da yer alıyordu.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Twitter’dan Yavuz’un paylaşımının ekran görüntüsünü paylaşarak siyasal iletişimcinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘ekibinde yer aldığını’ öne sürmüştü.

Bayraktar, “Bu PKK’lıları besleyen Ekrem İmamoğlu’na sesleniyorum: Tasmalı köpeklerini saldırtmayı bırak. Yalandan başka söyleyecek lafın varsa, mertçe yüzümüze söyle de cevabını verelim” açıklaması yapmıştı.

Baykar yöneticisi ayrıca, Yavuz’un eski internet sitesinde yayınlandığı iddia edilen ‘Alevilerin neden bir PKK’sı olmalıydı’ başlıklı yazının ekran görüntüsünü de paylaşmıştı.

İBB'den yayınlanan açıklamada Bayraktar’ın açıklamaları ‘yalan’ ve ‘iftira’ olarak değerlendirilirken Baykar yöneticisi hakkında suç duyurusunda bulunulacağı açıklanmıştı.