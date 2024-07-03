Özel'den erken seçim açıklaması: Yarın karar alalım, iki ay sonra olsun

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Özgür Özel, eski Adalet Partisi Milletvekili Nilüfer Gürsoy için TBMM'de düzenlenen cenaze töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde erken seçim yoktur” sözlerini yorumladı ve "Yaptığı teknik değerlendirme ne kadar isabetliyse, yaptığı siyasi değerlendirme de o kadar isabetsizdir" dedi.

Özel, konuşmasında devamında şunları söyledi: "Erken seçimle ilgili Cumhurbaşkanının yaptığı teknik değerlendirme doğrudur. Çünkü erken seçim diye bir şey söz konusu değil. Seçimlerin yenilenmesi ya kendi kararı ile olur, o durumda bir daha aday olamıyor. Ya da Meclis’te 360 milletvekilinin kararı ile olur. O durumda geçen sefer YSK’nin verdiği karar ile bu dönemi ikinci dönem kabul edildiği için son bir kez aday olabiliyor. Bu yüzden Meclis’in bir karar alması, 360 milletvekili ile karar alması durumunda seçimler yenilenebilir. Bu ne zaman olsun derseniz, bizce yarın karar alalım. İki ay sonra hemen seçim olsun. Ama kendisinin yaptığı teknik değerlendirme ne kadar isabetliyse, yaptığı siyasi değerlendirme de o kadar isabetsizdir."

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"Seçim yok diye asgari ücrete zam yok"

İktidarın ekonomi politikalarını ve derinleşen ekonomik krizi değerlendiren Özel, şöyle devam etti:

"Diyor ki dört yıl seçim yok. Herkes hesabını buna göre yapsın. Seçim yok diye asgari ücrete zam yok. Seçim yok diye en düşük emekli maaşı 10 bin lira. Geçen sene asgari ücrete üç ayda bir zam yapmayı konuşanlar, şimdi bu maaşla altı ay daha geçinsinler diyor. Bugünkü 17 bin lira, Ocak’taki 13 bin liraya denk geliyor. Altı ay daha zam vermeyelim diyor. Bu durumda herkes hesabını buna göre yapsın. Hadi 17 bin lira sen al bakalım. Hesabını buna göre yap.

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"Seçim senesi parayı dağıtıp sonra ızdırap çektiriyorlar"

"Böyle bir hesap olmaz. AKP’li olsun, MHP’li olsun, bütün seçmenler, bütün emekliler, asgari ücretliler, bütün çiftçiler ve bütün esnaflar perişan durumda. Nasıl yapacağız hesabımızı buna göre? Seçim senesi parayı bol bol dağıtıp seçim ekonomisi uygulayıp, sonra dört sene millete ıstırap çektirmenin, acı reçete içirmenin nasıl savunulabilir bir tarafı var? Biz hesabımızı, kitabımızı millete göre yapıyoruz. Biz Kocaeli Gebze’ye gidiyoruz, 100 bin kişi geliyor oraya. Biz orada diyoruz ki geçinebiliyor musunuz, hep bir ağızdan geçinemiyoruz diyorlar. Zam istiyor musunuz, istiyoruz diyorlar.

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"Zam vermezsen geçim olmazsa, seçim olur"

"Eğer sen asgari ücrette zammı vermezsen, geçim olmazsa, seçim olur diyoruz. Ben demiyorum, meydanlar seçim seçim diye bağırıyorlar. Erken seçim gündemini konuşana kadar meydandaki işçiler, emekliler erken seçim diye bağırıyorlar. Rahatlamıyorlar. Çünkü seçim yok diye siz onları geçinemez bir halde bıraktınız. Meselenin özü budur.

"Ben kendisi ile yaptığım görüşmede de bu dört ana başlığı söyledim. Çarelerini de söyledim. Bunun dışında ülkede demokrasiye yönünde atılması gereken adımları da söyledim. O adımlar atılacak olursa, milletin sıkıntılarına bir nebze olsun çare olabilecek adımlar atılırsa, söyledim. 31 Mart seçim sonuçlarını gerekçe yapıp, ben birinci partiyim, hadi seçim demeyeceğim. Ama millet isterse ne yapalım?

"Vatandaşın sesini duyman lazım"

"Senin zam yapmadığın emekli, ürününü değerinde almadığın çay üreticisi, buğday üreticisi isyan ediyorsa, seçim istiyorsa bunda bizim ne günahımız var? Tek günah sizin. Yaymak isterim. Sizin gibi sorumluyu Mehmet Şimşek göstermek isterim ama vallahi ben de sizin yalancınızım. Öyle yapıyordunuz. ‘Her şeyin sorumlusu benim ben.’ Her şeyin sorumlusu sensen, o zaman birazcık bu konularda vatandaşın sesini duyman lazım.”

(RT)