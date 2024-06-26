Özel'den Erdoğan'a yanıt: Açıklaması pek normal bir açıklama olmamış

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısında CHP’yi hedef alan sözlerine yanıt verdi.

Meclis’te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel’in Erdoğan’ın “Bizim çabamız aslında muhalefeti normalleştirmektir. Yumuşaması gereken muhalefettir. İktidar partisi ve ana muhalefet partisi arasında siyasi ittifak olmaz" sözlerine “Açıklaması pek normal bir açıklama olmamış” yanıtını verdi.

Erdoğan, CHP'yi hedef aldı: 'Normalleşmesi' gereken muhalefettir

Özel, açıklamada şunları söyledi:

“Bu açıklamanın da normalleşmesi gerekir. Bir el sıkışmak için tek el yetmez, iki el gerekir. 31 Mart akşamı CHP, birinci parti olduğunda ilk açıklamamızda kibre kapılmayacağımızı söyledik. Ve Erdoğan ile görüştük, yıllar sonra el sıkışma imkanı oldu.

“Muhalefeti belli bir şekle sokmak için normalleşme tanımı yapmak olsa olsa ittifak ortağının gönlünü yapmaya yönelik kurulmuş bir cümledir. Muhalefet muhalefet olmaktan çıktıktan sonra demokrasi, demokrasi olmaktan çıkar.

“Bugün asgari ücrete zam yapmayacaklarını açıkladılar. Asgari ücrete zam yapmayacak bir iktidarla bu alanda yapılacak bir müzakere kalmadıysa yapılacak iş mücadeledir.

“30 Haziran günü Kocaeli’nde yapılacak olan Büyük Emek Mitingi’nde biz iktidara asgari ücrete zam yapmama noktasındaki tavrına cevabını vermek üzere sokaklarda olacağız.“

"İYİ BİR GÖRÜŞME" OLMUŞ Erdoğan ve Özel "her şeyi" konuştular, hiçbir şey açıklamadılar

Erdoğan ne dedi?

Erdoğan, partisinin grup toplantısında, "Bizim çabamız aslında muhalefeti normalleştirmektir. Yani yumuşaması gereken normalleşmesi gereken muhalefettir. İktidar partisi ve ana muhalefet partisi arasında siyasi ittifak olmaz. Uzlaşı olur, yumuşama olur ama ittifak olmaz. Biz de zaten böyle bir çaba içerisinde değiliz" dedi.

(RT)