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Yayın Tarihi: 26 Haziran 2024 14:38
 ~ Son Güncelleme: 26 Haziran 2024 14:50
2 dk Okuma

Özel'den Erdoğan'a yanıt: Açıklaması pek normal bir açıklama olmamış

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'normalleşmesi gereken muhalefettir' sözlerine yanıt verdi: "Açıklaması pek normal bir açıklama olmamış. Bu açıklamanın da normalleşmesi gerekir."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Özel'den Erdoğan'a yanıt: Açıklaması pek normal bir açıklama olmamış
*Fotoğraf: AA/arşiv

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısında CHP’yi hedef alan sözlerine yanıt verdi.

Meclis’te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel’in Erdoğan’ın “Bizim çabamız aslında muhalefeti normalleştirmektir. Yumuşaması gereken muhalefettir. İktidar partisi ve ana muhalefet partisi arasında siyasi ittifak olmaz" sözlerine “Açıklaması pek normal bir açıklama olmamış” yanıtını verdi.

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Özel, açıklamada şunları söyledi:

“Bu açıklamanın da normalleşmesi gerekir. Bir el sıkışmak için tek el yetmez, iki el gerekir. 31 Mart akşamı CHP, birinci parti olduğunda ilk açıklamamızda kibre kapılmayacağımızı söyledik. Ve Erdoğan ile görüştük, yıllar sonra el sıkışma imkanı oldu. 

“Muhalefeti belli bir şekle sokmak için normalleşme tanımı yapmak olsa olsa ittifak ortağının gönlünü yapmaya yönelik kurulmuş bir cümledir. Muhalefet muhalefet olmaktan çıktıktan sonra demokrasi, demokrasi olmaktan çıkar.

“Bugün asgari ücrete zam yapmayacaklarını açıkladılar. Asgari ücrete zam yapmayacak bir iktidarla bu alanda yapılacak bir müzakere kalmadıysa yapılacak iş mücadeledir.

“30 Haziran günü Kocaeli’nde yapılacak olan Büyük Emek Mitingi’nde biz  iktidara asgari ücrete zam yapmama noktasındaki tavrına cevabını vermek üzere sokaklarda olacağız.“

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Erdoğan ne dedi?

Erdoğan, partisinin grup toplantısında, "Bizim çabamız aslında muhalefeti normalleştirmektir. Yani yumuşaması gereken normalleşmesi gereken muhalefettir. İktidar partisi ve ana muhalefet partisi arasında siyasi ittifak olmaz. Uzlaşı olur, yumuşama olur ama ittifak olmaz. Biz de zaten böyle bir çaba içerisinde değiliz" dedi. 

(RT)

CHP AKP özgür özel Recep Tayyip Erdoğan
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