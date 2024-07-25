Özel'den Erdoğan'a: Ödemedikleri parayı bizden kesmeye kalkıyorlar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün (24 Temmuz) grup toplantısında CHP’li belediyeleri hedef alarak, "Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız talimat verin belediyeleriniz SGK’ya olan birikmiş borçlarını ödesinler” sözlerine yanıt verdi.

'Balıkesir Halk Buluşması'nda konuşan Özel, “Belediyeleri zora sokarak, halkın hizmetini aksatarak CHP'yi yıpratacağını düşünüyorsan aldanıyorsun" dedi.

Erdoğan’ın hedefinde hem sokakta yaşayan hayvanlar hem de CHP'li belediyeler var

"İktidarı senin elinden alacağız"

Özel, 31 Mart seçimlerine AKP’den CHP’ye geçen belediyelerin borçlarına atıf yaptı ve şunları söyledi: "Bakın Türkiye'de SGK'ya belediyelerin toplam borcu 14 milyar 699 lira. En borçlu belediyeler AKP'den yeni devraldığımız belediyeler.

“En borçlusu Bursa Büyükşehir, sonra Sakarya, sonra Ordu, sonra Balıkesir, sonra Denizli. Bakın en borçlu 5 belediye, 5'i de AKP'den aldığımız belediyeler. Şimdi kendi ödemedikleri parayı bizden kesmeye kalkıyorlar.

“Bu sayede çöpler toplanamasın istiyorlar. İstiyor ki toplu taşıma aksasın. Şunu söyleyelim, köpürsen de neye başvurursan başvur bir yolunu bulacağız bu hizmeti yapacağız, milletin gönlünü fethedeceğiz ve o iktidarı senin elinden alacağız."

Erdoğan 'borçları ödeyin' dedi, belediyelere bildirim gönderildi

"Yükü belediyelere atıp tehdit ediyorlar"

Sokakta yaşayan köpeklerle ile ilgili yasal düzenlemeye de değinen Özel, şöyle devam etti:

"CHP'nin bütün milletvekilleriyle ayrı ayrı gurur duyabilirsiniz. Onlar olmasaydı bütün sakat köpekler ya da bütün barınağa toplanıp bir ayda sahiplendirilememiş köpekler çamaşır suyuyla zehirlenerek altı saat içinde acı acı sesler ile katledileceklerdi. Grubumuz direndi, mücadele etti ve canlarımızı katliamdan kurtardı. Kendilerini tebrik ediyorum.

"Şimdi diyor ki 'Köpekleri toplayacağız, kısırlaştıracağız, sahiplendireceğiz. Belediyelere, bunları yapmayanlara ağır cezalar koyuyor. Ve zımnen diyor ki 'Bu işi çöz. Ya çöz ya da cezayı alırsın.' Bunun yolu belediyelere bu konuda kaynak yaratmaktır. Bütün yükü belediye başkanlarına atıp cezayla tehdit ediyorlar. Bu katliamın önünü açacak sakat bir düzenlemedir. Bu noktada bir kez daha bütün hayvan severleri AK Parti'nin oyununa karşı uyanık olmaya ve mücadeleye devam etmeye davet ediyorum."

(RT)