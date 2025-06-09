Özel'den Erdoğan'a İsrail çağrısı: Artık '-mış gibi' yapmanın zamanı değil

CHP lideri Özgür Özel Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in tedavi gördüğü hastane önünde yaptığı açıklama sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Normal şartlarda hastanede herhangi bir siyasi soruya cevap almadıklarını belirten CHP lideri, Madleen gemisine ilişkin soruyu kısaca yanıtladı.

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"Artık mış gibi yapmanın zamanı değil" diyen Özgür Özel, Erdoğan'a seslenerek, "Üzerlerine düşeni yapsınlar kaya gibi arkalarındayız" çağrısı yaptı.

Mavi Marmara hatırlatması

Özel açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bir kere biz bu filmi daha önce görmüştük Mavi Marmara’da. ‘Gerekirse biz de bineriz’ diyenler, sonradan ‘Haberimiz yoktu. Bize mi sordunuz?’ demişlerdi. Sonra da Mavi Marmara’nın haklı davasını boşa çıkaracak bir uluslararası anlaşmayı İsrail’le yapıp metazori bir şekilde mağdurlara, ‘Biz bu işlerden vazgeçtik, siz de karşılığında bunu alacaksınız’ demişlerdi mağdur ailelerine. Aman ha aman, sakın ha sakın aynı senaryoyu bir daha hayata kimse geçirmesin.”

“Gemide Özlem kardeşimiz var, Şuayip kardeşimiz var. Ben Şuayip’in olduğu o gemiye Şuayip’i kendi yerime binmiş olarak görüyorum. Özlem’in canını kendi evladımın canı gibi sakınıyorum.

İsrail'e gözdağı Filistin'le dayanışma

Dışişleri Bakanlığı’nın iki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hakkında hangi girişimlerde şu ana kadar bulunduğunu bilmek istiyorum. Madleen Gemisine yapılan operasyondan sonra geminin konumu neresidir? İçerideki aktivistler ne durumdadır? Bunlarla ilgili her şeyin yapılması gerektiğini ve bunu ‘Merak etmeyin biz ilgili makamlarla görüşüyoruz’ şeklinde değil de dünya kamuoyu yönünde İsrail’e gözdağı veren, Filistin’le dayanışan bir tonu duymak istiyorum.

'Ticaret yok' göndermesi

Trump’ın çizdiği hattan Netanyahu ile kayıkçı kavgası yapıp, bir yandan İsrail’le ticaret yapıp sonra da ‘Ticaret yok. Koduna bakmayın. Aslında biz Filistin’le ticaret yapıyoruz’ diyenlerin durumu ne hale düşürdükleri ortada. Görün, 12 silahsız aktivistin makarna götürmesine engel olan, bizim Filistin’le ticaretimize mi izin veriyormuş? Bal gibi de İsrail’e gidiyor o gemiler ve Filistin’e makarna götürmeye bile, bedava makarna götürmeye bile izin vermeyen bir İsrail gözü dönmüşlüğü var.”

"Kaya gibi arkalarındayız"

“Bu konuda hükümet, Sayın Erdoğan ne kadar sert ve net olursa o kadar arkasındayım. En sert ve en net tutumuna teşekkür edeceğim. İsrail’e cesaret verip, Filistin’i yalnız bırakacak her tutumun tümüyle karşısındayız. Artık ‘mış’ gibi yapmanın değil, Filistin’e sahip çıkmanın, İsrail’e haddini bildirmenin zamanıdır. Bu kadar net ve bu kadar açık bir görüş paylaşmak isteriz. Ve bunun cevabını Türkiye kamuoyu yönünde iktidardan bekliyoruz. Üzerlerine düşeni yapsınlar, kaya gibi arkalarındayız. Eğer yapmazlarsa, bu ayıba ortak olurlarsa ‘Bana mı sordular, gittiler’ derlerse bu millet bunu bir kez daha affetmez.”

(AB)