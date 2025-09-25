Özel'den Erdoğan'a: Filistin’i bırakmışsın Trump’ın gözünün içine bakıyorsun

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Eyüpsultan’da gerçekleştirilen “Filistin’e Destek Mitingi” nde yaptığı konuşmada, iktidara çok sert eleştiriler yöneltti, Filistin halkına güçlü bir dayanışma mesajı verdi.

Konuşmasında hem tarihsel göndermeler yapan hem de güncel siyasi gelişmeleri değerlendiren Özel, “Bu sokaklar sabrı da bilir, zulme direnmesini de bilir. Gün Filistin’e sahip çıkma günüdür” dedi.

“Eyüp Sultan Hazretleri’nin huzurundayız”

Özel, konuşmasına Eyüpsultan’ın manevi önemine vurgu yaparak başladı:

“Peygamberimizin sancaktarı Eyüp Sultan hazretlerinin huzurundayız. Fetih duasının kabul edildiği topraklardayız. Semt-i mukaddesin, İstanbul’un kalbindeyiz. Bu sokaklar sabrı da bilir, zulme dayanmayı da bilir, şükretmeyi de bilir, direnmeyi de bilir. İçinde bulunduğumuz, Türkiye’nin içinde bulunduğu, partimizin içinde bulunduğu bu zorlu günlerde hepimizin gözünün, kulağının olduğu; bir insanlık ayıbının, dramının, bir soykırımın yaşandığı Filistin’de, Gazze’de çarpan yürekler için bugün 56’ncı buluşmamızı Eyüpsultan’da Filistin için yapıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz.”

“Tarihin doğru tarafında olmaya geldik”

Konuşmasında farklı siyasi partilerin mitinge katılımına da teşekkür eden CHP lideri, birlik mesajı verdi:

“Geçtiğimiz pazar günü partimizin olağanüstü kongresinde kürsüden bu toplantıya, İsrail zulmüne karşı bu dayanışmaya sizleri davet etmiştim. O sesi duyan, o davete icabet eden, buraya koşan Saadet Partisi’nin, DEVA Partisi’nin, Demokrat Parti’nin genel başkanlarına, teşkilatlarına yürekten teşekkür ediyorum. Bugün burada mazlumların yanında durmaya geldik; haksızlığa, katliama, soykırıma itiraz etmeye geldik. 710 gündür Gazze’de devlet eliyle yapılan soykırıma yol verenlere, göz yumanlara itiraz etmeye, tarih önünde tarihin doğru tarafında olmaya geldik.”

“Sumud Filosu’na sahip çıkın”

Özel, özellikle Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Sumud Filosuna ilişkin sert uyarılar yaptı:

“65 bin çoğu kadın ve çocuk, 65 bin Filistinliyi katlettiler. 165 bin yaralı var. 420 kişi açlıktan öldü. Birleşmiş Milletler kıtlık ilan etti. Yardım dağıtım sıralarında evladı için un, yağ bekleyenlere ateş açıyorlar. Biz bu vicdansızlığa karşı sesimizi yükseltmeye geldik. Sumud filosu gönüllülerin, aktivistlerin içinde olduğu onlarca gemiden oluşuyor. Dün akşam Girit açıklarında saldırıya uğradı. Buradan Erdoğan’a sesleniyorum: Sumud insanlığın vicdanıdır. Sumud hepimizin vicdanıdır. O filoya sahip çıkın, destek olun, koruyun, ne olursa olsun.”

“Trump’tan randevu dilenenler zulme engel olamaz”

Özgür Özel, konuşmasının büyük bölümünde iktidarı hedef aldı. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ile ilişkilerini sert sözlerle eleştirdi:

“Netanyahu’ya ‘savaş kahramanı’ diyen Trump İsrail’e yüz veriyor, yol veriyor. Bunu tespit etmeden, Trump’tan randevu dilenenler İsrail’in yaptığı zulme engel olamazlar. Türkiye’de de gerçek Filistin dostları meydanlara çıkmak istediğinde engelleniyor ama iktidara yakın olanlara yollar açılıyor. İktidar Filistin’in değil, İsrail’in karşısına dikiliyor.”

Özel, Trump-Erdoğan ilişkisine de dikkat çekti:

“Trump’ın oğlunu gizli gizli İstanbul’da kabul ettiler, Boeing uçakları üzerinden pazarlık yaptılar. Randevu için paramızı harcadığın yetmedi, ülkenin itibarını da harcıyorsun. Yoksulluğu milletin sırtına yükle ama Trump’ın vergilerini sil. Emekliye zam yok, asgari ücretliye zam yok ama Trump’ın vergilerini kaldır.”

ABD Dışişleri Bakanı’nın Erdoğan için “randevu dileniyorlar” ifadesine de sert çıkan Özel, şunları söyledi:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanına bu lafı söyleyecek adamın alnını karışlarım. Ama maalesef bunlardan yine tık yok. Mevkidaşları ağzını açmıyor, Ömer Çelik çıkıp muhalefeti suçluyor. Yazıklar olsun.”

“Filistin için cesur olun”

CHP Genel Başkanı, Türkiye’nin Filistin için daha net ve cesur bir duruş göstermesi gerektiğini vurguladı:

“İsrail ile ticaretin tamamen kaldırılmasını, ağır yaptırımlar getirilmesini istedik. Ama hükümet kaçtı. Meclis’i toplantıya çağırdık, ‘Tüm Genel Başkanlar Filistin’e gidelim’ dedik. Herkes kabul etti, Erdoğan’dan yine ses yok. Fransa ve Suudi Arabistan bile Filistin için konferans düzenlerken, Türkiye geri duruyor. Dostumuz Pedro Sanchez açıkladı: ‘2026 Dünya Kupası’nda İsrail varsa, İspanya yok.’ İşte cesaret budur. Türkiye’nin de bunu yapması lazım.”

“Erdoğan, Filistin’i bırakmışsın Trump’ın gözünün içine bakıyorsun”

Özel, Erdoğan’ın Trump ile görüşmesine ilişkin şu sözleri sarf etti:

“Sana ‘Aptal olma’ diye mektup yazdı, sustun. ‘Ekonominizi mahvederim’ dedi, yuttun. Brunson’u vermeyeceğim dedin, Trump söke söke aldı. Şimdi Trump’ın karşısına çıkacaksın. Eğer cesaretin varsa, Netanyahu’ya savaş suçlusu de, katliamı kınadığını söyle. Ama biliyorum ki dik durmak yerine baş eğeceksin. Yıllardır ‘Filistin hassasiyetim var’ diyorsun ama şimdi Filistin’i bırakmışsın, Trump’ın gözünün içine baygın baygın bakıyorsun.”

“Yaşasın Filistin, kahrolsun emperyalizm”

Özel, konuşmasının son bölümünde CHP’nin tarihsel Filistin çizgisini hatırlattı:

“Biz Bülent Ecevit’in durduğu yerdeyiz. Yaser Arafat’ın elini tutan Ecevit’in yerindeyiz. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının Filistin davasında durduğu yerdeyiz. Gün Filistin’e sahip çıkma günüdür. Cesur olun ki Hanzala yüzünü bize dönsün. Cesur olun ki zulüm bitsin. Yaşasın Filistin, yaşasın Filistin’in özgürlüğü, kahrolsun emperyalizm, yok olsun zulümler, yaşasın zulme karşı direnenler.”

