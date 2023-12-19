Özel'den Erdoğan'a Bakan Tekin tepkisi: Bu cüretin sahibi sensin

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis'teki büçte görüşmelerinde tarikat ve cemaatlerle protokol yaptıklarını söyleyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e tepki gösterdi.

Tekin yaptığı açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 yılı itibarıyla geçerli 2 bin 709 tane protokolümüz var. Bunların içerisinde sizin 'tarikat, cemaat' dediğiniz, bizim 'STK' dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Onlarla protokol yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü onlar çocukların dağa çıkmasını engelliyor" dedi.

Bakan Tekin: Tarikat ve cemaatlerle protokol yapmaya devam edeceğiz

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi ve şunları söyledi:

"Geçmişte devletle FETÖ arasında protokol yapanlar, bu ülkeye yaşattıkları acılardan hiç ders çıkarmamış. Tarikat ve cemaatlerle protokol yapmaya devam edeceklerini söyleyen Milli Eğitim Bakanı, Meclis kürsüsünden Anayasa’ya meydan okuyor. Tayyip Erdoğan, bu Bakan'ı görevden almazsan, bu cüretin sahibi sensin!"

ÇYDD'den Bakan Tekin'e tepki: Cemaat ve tarikatlar STK değildir

Bakan ne demişti?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmeleri sırasında önceki gün (17 Aralık) yaptığı konuşmada, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 yılı itibarıyla geçerli 2 bin 709 tane protokolü var. Bunların içerisinde, sizin 'tarikat, cemaat' dediğiniz, bizim 'STK' dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Onlarla protokol yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü onlar çocukların dağa çıkmasını engelliyor" demişti.

(RT)