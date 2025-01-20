Özel'den Erdoğan'a: Adayımız hazır, çıkarsın karşıma, alırsın cevabını

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ülke Politikaları Vakfı'nın düzenlediği "Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması" başlıklı panelde yaptığı konuşmada, yargının siyasallaşması, belediyelere yönelik baskılar ve yaklaşan seçim süreci hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Ülke Politikaları Vakfı'nca düzenlenen Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması Paneli'ndeyiz https://t.co/PqyTfltFwB — Özgür Özel (@eczozgurozel) January 20, 2025

"Akın Gürlek bu sistemin aparatıdır"

Özel, iktidarın yargı üzerindeki etkisini eleştirerek, Akın Gürlek’in yargı sistemindeki rolüne dikkat çekti:

"Daha önce FETÖ eliyle yapılan hukuksuzluklar, bugün başka isimlerle sürdürülüyor. O gün taşeron FETÖ’yse, bugün Akın Gürlek. Yargının bir partinin emrine verilmesiyle hukukun üstünlüğü tamamen ortadan kaldırıldı. Ancak ne Akın Gürlek ne de başka biri, milletin iradesine ket vuramayacak."

"Sandığı Getir, Cevabını Alırsın"

Özgür Özel, seçim sürecine ilişkin iddialı mesajlar vererek, CHP’nin seçime hazır olduğunu vurguladı:

"Adaylarımız hazır. Çıkarsın karşıma, alırsın cevabını. Milletin iradesinden kaçamazsınız. Bugün bu sistemle yargı eliyle baskı kuruyor olabilirsiniz ama sandık milletin kararıdır. Hodri meydan! Akın Gürlek bile seni kurtaramaz."

Belediyelere Baskılar ve Yolsuzluk İddiaları

Özel, konuşmasında belediyelere yönelik hukuki baskılara da dikkat çekti. Ekrem İmamoğlu’nun ve diğer CHP’li belediyelerin yargı yoluyla hedef alındığını belirterek şunları söyledi:

"Ekrem İmamoğlu, önceki dönemlere ilişkin 37 dosyayı savcılığa sundu, ancak İçişleri Bakanlığı bu dosyaların üzerine oturdu. Buna karşın, belediyelerimize yönelik hukuksuz uygulamalar sürüyor. Beşiktaş Belediye Başkanımıza yönelik operasyon bunun bir örneğidir."

Özel, ayrıca AK Parti döneminde yapılan bir yeşil alanın imar değişikliğiyle 106 milyon dolarlık bir zarara yol açıldığını vurguladı:

"Bu tür yolsuzluklar örtbas edilirken, bizim belediye başkanlarımızın her adımı didik didik inceleniyor. Ama gerçekler ortaya çıkacak ve bu hukuksuzlukların hesabını soracağız."

"Gençlik Kolları Başkanımıza yargı yoluyla engel konuluyor"

Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın’a uygulanan adli kontrol şartına değinen Özel, bunun tamamen siyasi bir karar olduğunu belirtti:

"81 ili dolaşması gereken bir gençlik liderine haftada üç gün imza şartı koyuyorlar. Bu karar, doğrudan CHP’nin seçim çalışmalarını engellemek için alınmıştır. Ancak bu hukuksuzluklar bizi yolumuzdan alıkoyamaz."

"Yunus Emre’nin adını kirlettiler"

Özel, iktidara yakın vakıflara yönelik yolsuzluk iddialarına da değindi ve Yunus Emre Vakfı’nın adının karıştığı skandalı örnek gösterdi:

"Yunus Emre gibi bir değerin adını taşıyan vakıf üzerinden büyük bir yolsuzluk yapıldı. Naylon faturalar, uydurma hizmetlerle vakfın parası yağmalandı. Bu kadar açık bir ihanet başka nasıl açıklanabilir?"

"CHP seçime hazır"

Konuşmasının sonunda Özel, CHP’nin seçim çalışmalarını sürdüreceğini ve halkın iradesine olan inancını vurguladı:

"Cumhuriyet Halk Partisi dimdik ayaktadır. Belediye başkanlarımızın, gençlik liderlerimizin, üyelerimizin üzerinde baskı kurmaya çalışabilirsiniz ama başarısız olacaksınız. Millet, sandıkta gereken cevabı verecek. Biz, demokrasiyi yeniden inşa edeceğiz."

(EMK)