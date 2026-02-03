Özel'den Epstein belgelerinde adı geçen Ören'e: Layığını bulacaksın iftiracı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı dolayısıyla Maraş’ta düzenlenen TBMM Grup Toplantısı’nda iktidarı eleştirdi.

Depremin merkez üssünde konuşan Özel, yaşanan büyük yıkımın yalnızca doğal bir afet olmadığını vurgulayarak, “Bu bir asrın felaketiydi, Allah bir daha göstermesin. Ama bugün geldiğimiz noktada asrın ihmaliyle, asrın beceriksizliğiyle ve asrın pişkinliğiyle karşı karşıyayız” dedi.

Konuşmasına Kahramanmaraş’ta yapılmasının önemine dikkat çekerek başlayan Özel, “İstiklal Madalyalı bu şehirde, Sütçü İmam’ın torunlarıyla birlikte, acının merkez üssündeyiz. Parti tarihimiz açısından bir ilki yaşıyoruz; grup toplantımızı Kahramanmaraş’ta yapıyoruz” ifadelerini kullandı. Deprem şehitliğini ziyaret ettiklerini anlatan Özel, gördükleri manzaraların tarif edilemez olduğunu belirterek, “Bu ülkede ömürler hiç başlamadan bitti, gelinliğe, askerliğe kavuşamadan bitti” dedi.

Özel, ismi Epstein belgelerinde geçen İhlas Holding CEO'su Ahmet Mücahit Ören'e "Yaz boyunca olmayan uçağı bizim yapan, bize kiralayan. İçinde kızlarla bilmem ne oldu haberlerini yaptıran iftira attıran, kul hakkına giren şimdi Epstein belgesine girmiş. Paralıyor kendisini. Herkes layığını bulur. Layığını bulacaksın iftiracı" dedi.

“Deprem bölgesinde hâlâ yaralar sarılmadı”

Depremin üzerinden üç yıl geçmesine rağmen bölgede sorunların devam ettiğini belirten Özel, barınma krizine dikkat çekti. “Bugün itibarıyla 270 bin vatandaşımız hâlâ konteynerlerde yaşıyor. Kiracıya ev yok, kiracıda para yok. ‘Konteynerden çık’ diyorlar ama gidecek yer yok. Yetmiyor, elektriğini, suyunu kesiyorlar” diye konuştu. Özel, depremzedelerin yaşadığı çaresizliği örneklerle anlatarak, özellikle kiracıların ve küçük esnafın büyük bir çıkmazda olduğunu söyledi.

Teslim edilen konutlarla ilgili şikâyetlere de değinen Özel, birçok evin eksik ve kusurlu olduğunu belirtti. “Anahtar teslim ediliyor ama ev oturulacak durumda değil. Vatandaş cebinden yüz binlerce lira harcamadan eve giremiyor. Bu tabloya rağmen ‘Her şey yolunda’ denilmesini kabul etmiyoruz” dedi.

“Bu deprem, mazereti olmayan bir iktidarın döneminde yaşandı”

Özel, iktidarın deprem öncesi hazırlıklarını da sert sözlerle eleştirdi. “Biz bu depreme iki aylık, iki yıllık bir iktidar döneminde yakalanmadık. 21 yıldır tek başına iktidarda olan, hiçbir mazereti olmayan bir yönetim döneminde yakalandık” diyen Özel, 1999 depreminden sonra çıkarılan yasaların ve deprem yönetmeliklerinin uygulanmadığını savundu.

Deprem için toplanan kaynaklara da değinen Özel, “Deprem vergileri, özelleştirmeler ve imar aflarıyla toplam 132 milyar dolar kaynak oluşturuldu. Buna rağmen gerekli önlemler alınsaydı, 6 Şubat gecesi tek bir can bile kaybedilmeyebilirdi” ifadelerini kullandı.

“Ordu ilk gün sahada olsaydı binlerce can kurtulurdu”

Konuşmasının dikkat çeken bölümlerinden biri de arama kurtarma sürecine ilişkin değerlendirmeler oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ilk gün sahaya çıkarılmadığını söyleyen Özel, “1999 depreminde ordu, on binlerce askeriyle sahadaydı ve 10 binden fazla insanı enkazdan canlı çıkardı. Bu depremde ise ordu üç gün bekletildi. Bu üç gün, binlerce insanın hayatına mal oldu” dedi.

Özel, ordunun ‘iktidarı ele geçirir’ endişesiyle kışlada tutulduğunu öne sürerek, “Bu millet, bu korkunun bedelini canıyla ödedi” ifadelerini kullandı.

“Depremzedeye boş senet imzalatılıyor”

Deprem konutları için vatandaşlardan faizli ve belirsiz ödeme taahhütleri alındığını belirten Özel, uygulamayı sert bir dille eleştirdi. “Depremzedeye anahtar gösteriliyor, ardından boş senet imzalatılıyor. Bu, sivil hayatta yapılsa tefeciliktir” dedi. Özel, deprem konutlarından faiz alınmaması, ödemelerin sabitlenmesi ve mücbir sebep uygulamasının uzatılması çağrısında bulundu.

KOSGEB kredileri ve esnafın yaşadığı sıkıntılara da değinen Özel, deprem bölgesindeki esnaf ve çiftçiden hâlâ ‘borcu yoktur’ belgesi istenmesini “vicdansızlık” olarak niteledi.

“Bu zulmün hesabı sandıkta sorulacak”

Konuşmasında sık sık “kul hakkı” vurgusu yapan Özel, “Bu millete zor gününde yapılan bu zulmün, eninde sonunda sandıkta sorulacak bir hesabı vardır” dedi. CHP’li belediyelerin ve parti örgütünün deprem bölgesinde ilk günden itibaren sahada olduğunu belirten Özel, başta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

“Vaziyet buysa, vazife iktidar olmaktır”

Konuşmasının sonunda CHP’nin iktidar hedefini yineleyen Özel, “Bu ülkeyi yönetecek en dürüst, en liyakatli kadrolar bizdedir. Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında bu ülkeyi yeniden ayağa kaldırmaya hazırdır. Vaziyet bu haldeyse, vazife iktidar olmaktır. Emrinize amadeyiz” dedi.

(EMK)