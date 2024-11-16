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Yayın Tarihi: 16 Kasım 2024 13:46
 ~ Son Güncelleme: 16 Kasım 2024 14:19
4 dk Okuma

Özel'den bir kez daha kayyım tepkisi: Suç icat etmeye çalışıyorlar

Kayyımların yalnızca hukuka uygunluk denetimi yapılması gereken belediyelerin mali ve yönetimsel özerkliğini hiçe saydığını belirten Özel, bu uygulamanın halkın iradesine yönelik bir darbe olduğunu vurguladı.

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Görseli Büyüt
Özel'den bir kez daha kayyım tepkisi: Suç icat etmeye çalışıyorlar

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ülke Politikaları Vakfı'nın düzenlediği Demokrasi Yoluna Dönüş Forumu’nda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin en önemli sorunlarına dikkat çekerek kayyum atamalarına ve demokratik hakların ihlallerine tepki gösterdi.

Toplantıda, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da konuştu.

Özel, “Gerçek gündemimizde kayyumlara karşı olmak var, demokrasiyi savunacağız ve belediye başkanlarımızın yanında duracağız” diyerek iktidarın bu politikasını eleştirdi. Kayyımların yalnızca hukuka uygunluk denetimi yapılması gereken belediyelerin mali ve yönetimsel özerkliğini hiçe saydığını belirten Özel, bu uygulamanın halkın iradesine yönelik bir darbe olduğunu vurguladı.

"Barış ve uzlaşmaya ihtiyaç var"

Özel, konuşmasında Kürt sorununa da değinerek AK Parti iktidarının kutuplaştırıcı politikalarını eleştirdi.

“Bir farklılığı belirginleştirip toplumun fay hatları üzerinde tepişmek, sonra da kutuplaşmayı körüklemek AK Parti’nin 22 yıllık iktidar stratejisidir” diyen Özel, toplumun barış ve uzlaşma ortamına ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Erdoğan’ın seçmenlere sürekli bir “tehlike” göstererek desteğini artırmaya çalıştığını belirten Özel, bu politikaların Türkiye’yi daha da geriye götürdüğünü söyledi.

Özel, Devlet Bahçeli’nin muhalefeti hedef alan açıklamalarına da yanıt verdi. CHP lideri, Bahçeli’nin iktidarın gündem saptırma çabalarının bir parçası olduğunu belirterek, “Belediyelere kayyum atanması, Abdullah Öcalan’a yapılan çağrılar ve suni anayasa tartışmaları, halkın gerçek sorunlarını konuşmamızın önüne geçmek için birer sis perdesi yaratıyor” dedi. Özel, bu oyunlara teslim olmayacaklarını ve halkın işsizlik, yoksulluk gibi gerçek sorunlarına çözüm üretmek için mücadele edeceklerini kaydetti.

"Tarih önünde hesap soracağız"

Özgür Özel, CHP’nin belediyecilik anlayışını savunarak, iktidarın belediyelere yönelik suçlamalarının haksız ve siyasi olduğunu ifade etti. “Belediyelerimiz şeffaf ve hesap verebilir şekilde çalışıyor. Ancak suç icat etmeye çalışanlar var. Bu süreçte atılan her adımı tarih önünde takip edeceğiz ve hesabını soracağız” diyen Özel, tüm denetim süreçlerinin hukuka uygun yapılması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve kuvvetler ayrılığını temel alan bir yönetim anlayışının önemine dikkat çekerek, CHP’nin bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

"Sorunun zeminini doğru tarif edeceğiz"

Özel şöyle dedi:

“İçinde bulunduğumuz günlerde bambaşka bir demokrasi tarifiyle karşı karşıyayız. Ülkede bir sorunun olduğunu inkar edip o sorunun doğurduğu bir meseleyi çözmek için kişisel ilişkilere, kişisel pazarlıklara girilen akıl dışı bir dönemdeyiz. Gelsin, konuşsun, bitirsin, özgürlüğünü kazansın. Bu sırada da cumhurbaşkanı yeniden seçilme hakkı alsın. Bunu bir paragrafta, bu somutlukla söylenebilecek kadar meselenin çığırından çıktığı bir süreci yaşıyoruz. O yüzden burada sağlıkla tartışmalar yapmak mümkün değil. Burada sağlıklı düşünmeye devam edebilmek, sağlıklı bir zemini savunabilmek ve bu sağlıklı zemine davet etmek mümkün. Onların çizdiği yerde, onların çağırdığı yerde, oraya katkı vermeye çalışmak, o septik gündeme teslim olmak, ortak olmak ve maalesef tarihin yanlış tarafında durmak olur. Tarihin doğru tarafı sorunun varlığını tespit eden, bunu meşru bir zemine davet eden, bu zemini Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak gören ve tarif eden ve toplumsal mutabakattan taviz vermeyen bir doğru pozisyona davet etmek lazım. Onların gündemine ya da onların beklenti yönetimine hizmet edecek hiçbir şeyin içerisinde olmadık bundan sonra da olmayacağız. Ama bu var olan bir sorunu inkar eden anlayışı teşhir etmeyeceğimizin ve o anlayışın yapamadıklarını yapacak, söyleyemediklerini söyleyecek, ülkeye öneremediklerini önerecek bir demokratik olgunlukta ve bir özgüvende olduğumuzu ifade etmekten geri duracağımızı da kimse beklemesin. Bundan sonraki süreç, kendilerinin çok istemesine rağmen onların gündeminin yerine ülkenin gerçek gündemine bu ülkeyi çekmek için sürdürdüğümüz gayreti güçlendireceğimiz bir süreç olacak. Ben örneğin son günlerde belediyelere atanan kayyumları da son günlerde Abdullah Öcalan‘a yapılan çağrıyı da hemen evvelsinde kapalı bir oturumla teşhir ettiğimiz İsrail Türkiye’ye saldıracak korku gündemini de veya seçimlerden hemen sonra Numan Kurtulmuş eliyle başlatılıp reddettiğimiz yeni anayasa gündemini de birbiriyle ilintili ve gündeme sis etkisi yapacak, gündemi onların eline teslim edecek, gerçek gündemi konuşmaktan bizleri uzak tutacak çabala olarak görüyorum.”

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, foruma katıldı.

Demokrasi Yoluna Dönüş Forumu aranın ardından "Dünyada Demokresiye geçiş deneyimleri" ile devam edecek.

Bu oturumda, Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu, Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasret Dikici Bilgin, Dr. Oya Yeğen, Doç. Dr. Ioannis Grigoriadis'in sunum yapacak.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Devlet Bahçeli özgür özel CHP süreç ersin kalaycıoğlu kayyım
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Ekim 2018’den bu yana bianet’te çalışıyor.

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