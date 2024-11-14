Özel'den belediye tepkisi: Bir savcı harekete geçiyor, o da Fahrettin'in kuzeni çıkıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Özgür Özel, usulsüz harcamalar iddiasıyla Ankara, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Beykoz Belediyesi hakkında da soruşturma başlatılması hakkında CHP genel merkezinde açıklama yaptı.

Özel, CHP’li Beykoz Belediyesi’ne inceleme başlatan savcının, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un kuzeni Barış Duman olduğunu söyledi.

Özel, "Sayın Barış Duman. Kim bu Barış Duman? Fahrettin Altun'un kuzeni... O kadar savcı dururken, Balıkesir'de, Başakşehir'de, Bursa'da, Sakarya'da, Sultangazi'de, Malatya'da... Bir savcı harekete geçiyor, o savcı da Fahrettin Altun'un kuzeni çıkıyor. İtibar suikastı yapmaya çalışıyorlar" dedi.

"'Suç uydurun' diye talimat verildi"

Son dönem yaşanan gelişmeleri hatırlatan Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İçişleri, Adalet, Çalışma Bakanlıklarına ‘CHP’li belediyelerde suç bulun. Bulamıyorsanız uydurun’ talimatı verildiğini biliyoruz. Yaratılmaya çalışılan algı ortada. AK Partili belediye 198 milyon, 2023’ün parasıyla. Müfettiş var mı? Tasarruf genelgesine konserleri koymamanın gerekçesi nedir? Kreş, yurt, nefes alsan tasarrufa giriyor, konser tasarrufa girmiyor. Beykoz Belediyesi’ne, o kadar savcı dururken bir savcı harekete geçiyor, o da Fahrettin Altun’un kuzeni çıkıyor. Bizim verilemeyecek hesabımız yok. Belediyelerimizi itibarsızlaştırmanıza izin vermeyeceğiz. Milleti kandıramazsınız. Başkanlarımızı sindiremezsiniz.

"İktidar yeni bir faza geçti"

Biz bu gelişmeleri iktidarın yerel seçim kaybından sonra başlattığı yeni anayasa tartışmasından, ‘İsrail bize saldıracak’ tartışmasından, ‘Öcalan gelsin Meclis’te konuşsun’ tartışmasından ve Esenyurt Belediyemiz ile diğer belediyelere kayyum atayarak başlattığı tartışmalardan bağımsız görmüyoruz. Şimdi tüm bu tartışmalardan bir toplumsal destek alamayan, bu tartışmalarla gündemi ele alıp, istediği gibi biçimlendirip, istediğini konuşup, istemediklerinin konuşulmasına engel olmayı başaramayan iktidar, yeni bir faza geçti.

"İtibarsızlaştırmaya çalışıyorlar"

Yıllardır AK Partili belediyelerin ödemediği SGK primlerini, hepsini birden faiziyle birlikte bizden istiyorlar. Şimdi bu hakkaniyet olabilir mi? Hayır. Amaç ne? ‘Efendim böyle yaparsak, 10 yıldır AK Parti belediyesi, 15 yıldır MHP belediyesinin ödemediklerini faiziyle ve bir seferde CHP’li belediyeden isteyelim. Ödemezse haciz yollayalım. Hacizle aciz gösterelim’. Ya da ‘Hesaplara el koyalım. Gördünüz mü bak CHP geldi, belediye çalışanlarına maaş ödeyemiyor. Belediye çalışanları maaşsız kaldı. Yarın CHP iktidar olursa devlet memurlarının da maaşını ödeyemez’... Böyle bir yalana tenezzül ediyorlar, buradan medet umuyorlar ve CHP’li belediyeleri itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Bütün hesap ve kitap bunun üzerine.

Bu hafta sonu başlıyor milletvekilleri; 81 ilde olacağız. Size bu millete çektirdiklerinizin hesabını soracağız. Bizim verilemeyecek hesabımız yok. Milletin güven duyduğu beş yılın sonunda büyük bir başarı gösterdikleri için ödüllendirdikleri belediyelerimizi, sizin kin duyduğunuz için itibarsızlaştırmanıza da izin vermeyeceğiz.”

(RT)