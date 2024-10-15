Özel'den Bakırhan ve Bahçeli'ye: CHP ne derse kendi söyleyecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın grup toplantısındaki açıklamalarına yanıt veren Özel, "Üzerimize düşen ne varsa cesaretle yapacağız. Ne Devlet Bey'in bizi hapsettiği yerde, ne Tuncer Bakırhan'ın işaret ettiği istikametteyiz" dedi.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un Anayasa’nın ilk dört maddesine ilişkin sözlerine de değinen Özel, “CHP ilk 4 maddenin taş gibi arkasındadır bu memlekette bu konu tartışmaya kapalıdır” diye konuştu.

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Özel’in açıklamaları özetle şöyle:

"Anayasanın ilk 4 maddesi tartışmasında kendisi sorunumuz yok diyor. Ama mayınlı araziye Numan Bey'i yolluyor. 'Kendimizden ve ne yapmak istediklerimizden eminiz' diyor. 'Siz' kimsiniz? Meclis Başkanı 'biz' diyemez. 4 HÜDA PAR'lı ve sensen 5 kişisiniz, yanında MHP var mı? Yeniden seçilebilmek için anayasayı değiştirmek, bizleri anayasa masasına çekebilmek için türlü yolları deniyorlar. O madde tartışmaya kapalıdır, nokta. Sen diyorsun ki üzerinde kalem oynatalım. Senin HÜDA PAR bayrağa karşı, laikliğe karşı... CHP ilk 4 maddenin taş gibi arkasındadır bu memlekette bu konu tartışmaya kapalıdır. "CHP, başkanın, sözcülerinin ağzıyla konuşacak" "Bahçeli yine uzun bir süreyi bana ayırmış. 'Normalleşme çığırtkanları' diye başlamış, 'uzattığım el iyi niyetlidir' demiş. Normalleşme millette karşılık buldu, CHP'nin siyaset alanını açtı. DEM'e, düne kadar kapatılsın, hazine yardımına el konsun dediği partiye uzattığı el için iyi niyetli, hesapsız, kitapsız diyor. Devlet Bey iyisini yapıyorsunuz, el uzatmak iyidir, barışmak savaşmaktan iyidir. Dün bana yaptıklarını sana yapmıyorum, seni eleştirmiyorum. Milletin seçilmiş temsilcisine uzatılan el, millete uzatılan eldir. “'Bu sürecin kendisine dair CHP ne diyecek?' diye soruyorlar. Öncelikle şunu söyleyeyim; CHP ne derse kendi söyleyecek. TV'lerde hesapla kitapla konuşanların, ortalığı gerenlerin değil, CHP Genel Başkanın, sözcülerinin, milletvekillerinin ağzıyla konuşacak. "DEM'den icazet beklemeyeceğiz" “Bu parti demokratik bir açılım yapmak için DEM'den de icazet beklemeyecek. Gelecek hafta Diyarbakır'da, Batman'da Hakkari'de Van'da olacağız. Eller birbirine yeniden kavuşsun, kulaklar birbirine yine kulak versin diye, analarımızın gözyaşı dursun diye, artık daha fazla şehit gelmesin diye, tüm vatandaşlar anayasadaki gibi fiilen de özgür olsun, özgür ve eşit hissetsin diye üzerimize düşen ne varsa cesaretle yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. “Ne Devlet Bey'in bizi hapsettiği yerde, ne Tuncer Bakırhan'ın işaret ettiği istikametteyiz. Biz siyasetin kısır tartışmalardan uzaklaşmasını, halkın gerçek sorunlarının konuşulmasını istiyoruz. Bunun için artık sözün konuşulmasını, sıkılı yumrukların açılmasını istiyoruz.”

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(RT)