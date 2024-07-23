Özel'den Bahçeli'ye yanıt: Önce kendi vicdanınızla hesaplaşın

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında gündemi değerlendirdi.

Özel, bugün yaptığı basın toplantısında CHP’yi ve DEM Parti’yi tehdit eden MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye yanıt verdi.

Bahçeli'nin "154 kişiyi yakın takipteyiz, hesaplaşacağız" sözlerine tepki gösteren Özel, Sinan Ateş cinayetini hatırlattı ve "Önce kendi vicdanınızla hesaplaşın" dedi.

Özel, ayrıca Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda görüşmeleri süren sokakta yaşayan hayvanların öldürülmesini öngören kanun teklifine değindi.

Özel’in konuşmasından öne çıkanlar özetle şöyle:

“Sokak hayvanlarıyla ilgili düzenleme uzun süredir gündemde. CHP olarak bu konuya tutumunu en net ifade eden partiyiz. ‘Sorun yoktur’ diyenlerden değiliz. Çareyi cinayette görenlerin karşısındayız.

Türkiye’de sokak hayvanları sorunu var mı var. Bu sorun sınıfsal soruna evirilmek gibi bir riski işaret ediyor. Eğer çocuğunuz servisle okula gidiyorsa, işinize kendi aracınızla gidiyorsanız sizin açınızdan belki de sokak hayvanları sorunu yoktur. Ama bir yoksul mahalledeyseniz çocuk sabah okula yürüyerek gitmek zorundaysa, bir servise yetişmek için ana yola yürümek zorundaysanız bir sokak hayvanları sorunu var. Bu soruna yok demek sorunun iki tarafına da sokaktaki hayvanlara da en büyük kötülüktür.

"Ama bu sorunu görüp çözmek için toplayalım bir ay sonra öldürelim demek cinayettir. Bu konuda ben çok kişiye teşekkür etmek gerekir ama hayvan dostlarına her yaştan herkese, en azından ötanazi kelimesini çıkarılması başarısı için hepinize teşekkür ediyorum. Ama sorun çözülmemiştir. Fiilen katliamlar devam etmektedir daha da riskli duruma gidebilir.

"Belediyeleri cezayla tehdit ediyorlar"

"Kanun belediyelere yetki vermektedir ama para vermemektedir. Belediyelerin barınak yapma süresini ertelemekte ayrıca belediyelerin yurt dışından buldukları paralar sıkıştırılmakta. Diğer taraftan çok zor bir görevi belediyelere verip para cezaları gibi tehditler ortaya konmaktadır.

Sorunun çözülmesi için bütün belediyelerin yeteri kadar barınak yapması, personel, araç alması kısırlaştırma yapması, onun lojistiğini planlaması lazım. Para yok iller bankası kesintileri yapıyor. Belediyeleri borçla aldık. Şimdi hadi bunları yap. Nereden bulacaksın parayı?

Bahçeli'ye yanıt

"En kötü günlerdeyiz deyince MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli ‘tarihin en ağır ekonomik krizi demek deli saçmasıdır’ demiş. Hiçbir şey demeyeceğim. Sadece şunu diyeceğim. MHP’ye oy verenler AKP’ye oy verenler Cumhur İttifakı’na oy verenler eğer tarihin en ağır şartlarını yaşamıyorsanız, bakkalda, markette, pazarda elinizdeki parayla alışveriş yaparken keyfiniz yerindeyse Devlet Bey’e hak verin oy verin.

"Ama filenin dibi delikse kasabın önünden geçerken zorlanıyorsanız. AKP’nin geldiği günden beri her ay 5 çeyrek kaybediyorsanız. Devlet Bey’in dediklerini cüzdanınızda görmüyorsanız sizin yeriniz sözde milliyetçilerin yeri değil, bu milletin derdiyle dertlenen Türkiye İttifakı’nın içidir, buyurun sizi bekliyorsunuz.

İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın’a gönderme

"O ikisi', bütün örgütün yaka silktiği o ikisi yazıyor, çiziyor, saldırıyor... MHP'nin o ikisinden başka savunanı olmamasından da o ikisinin partideki yerinin zorluklarının da farkındayım. Sinan Ateş'in naaşına sahip çıkan 154 kişiyi fişliyorlar, 154 kişilik bir listesi yapmışlar, bizimle hesaplaşacaklarmış. Biz 154'ümüze istediğiniz gibi hesaplaşın ama siz önce bir kendi vicdanınızla hesaplaşın. Bizim vicdanımız rahat. 'Vicdanım rahat, bu ikisi yüzünden bu partinin lekelenmesinden şikayetçi değilim' diyen varsa rahat uyusun. Gün gelecek vicdanı rahat olmayanlar o ikisinden hesap soracaklar."

(RT)