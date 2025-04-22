Özel'den Bahçeli'ye yanıt: Benim savaşım niye seninle olsun?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu.

Özel, konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik soruşturmalara, Kürt sorununa ve gündemdeki konu başlıklarına değindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı işaret eden Özel, “Seçimle gelip seçimle gitmek istemeyen birileri var” dedi.

İBB soruşturmasına değinen Özel’in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"34 gün geçti bir iddia kanıtlanamadı"

"Savaş hukukunda bile olmayan şeyleri yaptılar. 31 yıl önceki diplomanın iptali... Savaş hukukunda o ülkenin resmi evrakları, tapuları geçersiz kılmaz, mülkiyet hakkını ortadan kaldırmaz.

Dosyada ve iddialara bakıldığında tutuklamayla ilgili hiçbir somut gerekçe yokken 15.5 milyon insanın aday gösterdiği Cumhurbaşkanı adayımızı (Ekrem İmamoğlu), 6 belediye başkanımızı, 100'e yakın arkadaşımızı haksız yere tutuyorlar. 34 gün geçti bir iddia kanıtlanamadı. 24 şirkete kayyum atadılar, 28 şirkete tedbir koydular.

"Gizli tanıkların isimlerini tek tek verebilirim"

Gizli tanık ifadelerinin somut delillerle desteklenmesi gerek. Dava kişi kendinden bilir işi davasıdır. Gizli tanıkların isimlerini tek tek verebilirim. Yalancı tanıklarla somut delile ulaşamayınca şimdi etkin pişmanlığa sarılmak üzere bir işe giriştiler. Etkin pişmanlıktan yararlananlara bir şey diyemem, ifadesine baktığınız zaman zaten ne Ekrem Başkan'ı suçlayan var ne başka bir şey.

Dedim ya, Abdullah Amca (Yozgat mitinginde konuşan çiftçi Abdullah Ceylan) gibi güzel hiçbirimiz anlatamaz, tanımlayamayız ama naçizane her darbe gibi bu darbenin de bir karargahı var. Karargah Beştepe'deki saraydır. Her darbecinin gibi bu darbenin de bir silahı var. Maalesef ele geçirdiği yargıdır.

Her silahın olduğu gibi, yargıdaki silahın da bir mühimmatı var. O da maalesef iftiradır, yalandır. Bu iftira ve yalanların bir mühimmat deposu, cephaneliği var. Üzülerek söylüyorum ki o da vergilerimizle ayakta duran TRT'dir, Türkiye Radyo ve Televizyonlarıdır. Kanuna göre tarafsız yayıncılık yapması gereken TRT bugün 86 milyona değil, bir avuç cuntacıya hizmet etmektedir.

"Şahin, TRT'ye kalkan olmaya çalışıyor"

Ekrem İmamoğlu, sevgili başkanımız, şimdi olduğu gibi Silivri'de hücresinde kanaldan kanala geçerken TRT'nin bir kanalına yakalanmış. Gördüklerine inanamamış. Buna isyan eden bir paylaşım yaptı. Bunun üzerine utanmak, sıkılmak neredeyse RTÜK başkanı ve İletişim Başkanlığı'ndan sert tepkiler geldi. Diyorlar ki: bir siyasetçinin tutukluyken TRT'yi hedef alması kamuoyunun haber alma hakkına saldırıymış. RTÜK üyesi Tuncay Keser'in 22 Mart ve 10 Nisan tarihlerinde TRT'nin taraflı yayınları hakkında yaptığı iki başvuruyu sümen altı eden RTÜK başkanı Ebubekir Şahin, TRT'ye kalkan olmaya çalışıyor.

Bahçeli'ye yanıt

Kürt sorununun çözülmesine ve en ciddi adımların atılması için hazırız. Ne yapılacaksa milletin gözünün önünde olması gerektiğini söyledik. CHP olarak başından beri bu meselenin samimi, şeffaf, TBMM zemininde çözülmesi gerektiğini söylüyoruz.

Bir yandan sayın Bahçeli, 'Terörsüz Türkiye'ye ne diyorsun?' diyor. Eyvallah dedik, terörsüz Türkiye istiyoruz. Şehitlerin, gazilerin, tüm mağdurların rızalığını istiyoruz, annelerin göz yaşı akmasın diyoruz. Bunun üstüne şunu söyledik: Siz de hem terörsüz hem çetesiz Türkiye istiyor musunuz? Buna bir cevap alamadık. Terörsüz Türkiye'ye, tutuksuz yargılamaya, TRT'den yayına varım.

Bahçeli 23 Nisan mesajı yayımlamış. Dün ayakta videosunu gördük. Bu kürsüde söylemiştik, sayın Bahçeli ayağa kalkana kadar bir şey söylemeyeceğiz. Bugün yazmış da yazmış, CHP diyor Özgür Özel diyor. Savaş ilan ediyoruz diyor, savaş ilan ederim demedim, yapılanı savaş ilanı kabul ederim dedim. Gazi'nin partisi savaş ilan etmez, ne Trump'tan ne bir başka süper güçten... Benim savaşım niye seninle olsun?"

Bahçeli ne demişti?

Özgür Özel, AYM'nin Can Atalay kararını Meclis'te okutan CHP’li TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca hakkında yaptırım uygulayacağını söyleyen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a tepki gösterdi ve "Savaş ilanı kabul ederim" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise bugün yaptığı yazılı açıklamada Özel'in sözlerine yanıt verdi.

Bahçeli, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “...CHP'nin muhalefeti Türkiye'yi zora sokmak üzerine planlan müfrit ve müfsit bir muhalefettir. CHP'nin muhalefeti vatanı ve devleti düşürmek maksadına matuf karanlık bir siyasettir. Demokrasi ve hukuk güvenliğimiz tehdit altındadır. Lise ve üniversite öğrencilerimizin arkasına saklanıp sokakları kışkırtan, utanmadan rızkı ve nimeti boykot eden, daha doğrusu milli ekonomiyi ve milli kurumları düşmanca hedef alanlar esasında Türkiye için bariz bir tehdit haline dönüşmüştür.

CHP Genel Başkanı'nın ‘savaş ilan ederim’ açıklaması ise sakat bir mantık, basiretsiz ve hatta skandal bir hezeyandır. Kime savaş ilan edeceği, bu savaşı kiminle yapacağı, ne için savaşacağı, silah ve militan açığını nasıl takviye edeceği muamma, muallak ve muğlaktır. Özgür Özel'e diyorum ki, dilemeyiz ama, şartlar başka tercih yapmamızı imkansızlaştırırsa ve ısrarla savaş ilanı için muhatap arayacaksan biz buradayız, nasıl savaşılır, nasıl mücadele edilir, savaş ilanının vahim sonuçları nasıl olur, bihakkın bunu ispat edecek kudret ve kırattayız.”

(RT)