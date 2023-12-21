Özel'den Atalay paylaşımı: Karara direnmek hukuk düzenini yok saymaktır

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği ikinci hak ihlali kararıyla ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabı X’ten paylaşım yapan Özel, Atalay'ın bir an önce tahliye edilmesinin Anayasa'nın gereği olduğunu belirtti.

AYM, Can Atalay hakkında ikinci kez ihlal kararı verdi

Özel, paylaşımında şöyle dedi:

"Anayasa Mahkemesi'nin ikinci kez hak ihlali kararı verdiği seçilmiş Hatay Milletvekili Can Atalay'ın bir an önce tahliye edilmesi Anayasa'nın gereğidir.

Bu karara direnmek, anayasal hukuk düzenini yok saymaktır. Biz, adaleti ve hukuku savunmaya devam edeceğiz."

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(RT)