Özel'den 28 Şubat açıklaması: Askerin siyasete müdahalesi ortadan kalkmadı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin konuştu.

TRT'nin seçim dönemindeki yayın politikasını eleştiren ve kendilerine az süre verildiğini söyleyen Özel, "TRT'yi cenazeme istemiyorum, dirimde olmayanın ölümde de gözü olmasın" dedi.

Toplantıyı canlı yayınlayan TRT Haber, Özel'in kendilerini eleştirmesiyle yayını kesti. Bunun üzerine Özel, "Ben TRT dediğim anda TRT yayından çıkmış" diyerek tepki gösterdi.

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"TRT, AKP'nin yayın organı haline geldi"

“TRT Anayasal bir kurum. TRT Kanunu, Anayasa'ya dayanarak çıkarılmış. Anayasa diyor ki 'TRT özerktir ve tarafsızdır.' O tarafsız TRT, Murat Kurum 29 dakika Ekrem İmamoğlu 0, Hamza Dağ 26 dakika Cemil Tugay'a 0, Turgut Altınok'a 17 dakika Mansur Yavaş 0. Yapmış oldukları yayında tarafsız davranacaklarını bu Meclis talimat vermiş. İşte AKP'nin bir kamu televizyonunu kendi yayın organı haline getirdiğinin göstergesi. 1 Ocak'tan bu yana Recep Tayyip Erdoğan 2 bin 952 dakika bana 43 dakika. Genel Merkez yanarsa haber yapacaklar herhalde. Beni de ölürsem cenaze törenimi verecekler herhalde. Bir gün ölürsem TRT'yi cenazeme istemiyorum.

"Emeklinin 18 kilo kıymasını Erdoğan çaldı"

31 Mart'a kadar her şeyi bastırıyorlar. Dün Türkiye Fırıncılar Federasyonu pide fiyatlarını 15 lira olarak ilan etti. Ama işin içinde bir oyun var. Geçen sene 300 gram pide 10 lira, bu sene 250 gram pide 15 lira. Hem fiyata zam yapıyorlar, hem gramajdan alıyorlar. Böyle olursa zam yüzde 80. Hani enflasyon yüzde 64'tü. Geçtiğimiz gün Et ve Balık Kurumu'nun önündeki kuyruğu hepimiz gördük. Buradaki insanlar çocuklarının boğazından bir tutam kıyma geçsin diye sabahın köründe o mücadeleyi veriyorlar. Emekliye 2018'de verilen 1000 liraya 24 kilo kıyma alınabiliyormuş. Bugün verilen 3 bin lira ile 6 kilo kıyma alınıyor. Emeklinin 18 kilo kıymasını Recep Tayyip Erdoğan çalmıştır.

"Ordu devletin değil, bir partinin ordusu"

28 Şubat, tarihimize postmodern darbe olarak geçti. Askeri vesayet ortadan kalktı diyorlar. Askerin siyasete müdahalesi ortadan kalkmadı, iktidara müdahalesi ortadan kalktı. Sanki ordu devletin değil, bir partinin ordusu. Bir bakan danışmanının arka cebinde MSB'nin ya da Jandarma'nın Twitter hesabının olduğu bir süreç yaşadık. Bir siyasetçinin açıklamaları üzerine o siyasetçiyi hedef alan açıklamalar yapıyorlar. O baskı döneminde olanlardan şikayet edenler bugün devletin televizyonunu partinin televizyonu yapmış durumdalar. Bugün 28 Şubat sürecinde yaşananların muhalefet açısından her gün yaşandığı bir sürece girdik.

"28 Şubat'ın başka mağdurları daha var"

28 Şubat'ın geçmişte yarattığı mağduriyetlere hep birlikte tavır almaya devam ediyoruz. Ama 28 Şubat'ın başka mağdurları daha var. Şu anda 28 Şubat davasında içeride insanlar yatıyor. 84 yaşında Çetin Doğan yatıyor. Kimini ben ziyaret ettiğimde yanağı delikti, beslenemiyordu, kanserdi, kimi tek başına yürüyemiyordu. Bu neyin kini?

Sen 28 Şubat sürecinin zaten dümen suyuna girdin. Sen Amerikan destekli bir projenin Amerikan destekli bir figürüsün. Af yetkini domuz bağcılara, Sivas canilerine kullanıyorsun. Ama bu insanlara hala kin duyuyorsun. Eğer şu kadarcık vicdan, ahlak, devlet adamlığı varsa yarın af yetkini kullanır bu ayıbı bitirirsin. Bitirmezsen şuranda senin kalp yok, bir taş var.

Bir yandan da Erbakan'ın milli görüş gömleğini çıkarıp başka şeyler kuşananlar, Erbakan'ın siyasi çizgisine husumet duyarken, 14 Mayıs seçimlerinde Fatih Bey'in siyasi hareketine sarılmıştı iktidarda kalabilmek için. Bu seçimde 'Biz ayrı giriyoruz' dediler. Bizim de eski ittifak ortaklarından ayrılanlar var. Biz iki kelimeyle cevap veriyoruz, canları sağ olsun. Çünkü biliyoruz ki eski dosttan düşman olmaz.

"Cumhur İttifakı suç ittifakıdır"

İki taraf da ittifak ortağından ayrılmış, biz iyi insanlar diyoruz, yakasında güneş olan birini görünce gidip sarılıyoruz, bir yandan hocasının emaneti ve ittifak ortağına ağzına geleni söyleyen ve "sirk cambazı" diyen Erdoğan, kendisine soru soran A Haber'e 'Kendine gel, haddini bil. Ben onların adını ağzıma almam' diyor.

Cumhur İttifakı, renkleri koyu gri, kasvetli bir ittifaktır memleketin tepesine çökmüş. Bir gün hangi yüreğe ateş düşüreceklerini bilemezsiniz. Bir korku ve suç ittifakıdır Cumhur İttifakı, Bunların gücünü dengelemenin tek yolu 31 Mart'ta Türkiye İttifakı'dır."