Özel: DEM Parti’nin kent uzlaşısı perspektifi ile bizim aday arayışımız uyuşuyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel Kısa Dalga'dan Kemal Göktaş ve Çağrı Sarı'nın sorularını yanıtladı.

Özel, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin ittifaklar, adaylar ve DEM Parti ile işbirliği ihtimaline dair pek çok soruya yanıt verdi.

Özel, “DEM Parti ile İstanbul, Mersin, Adana gibi büyükşehirlerde işbirliği görüşmesi sürüyor mu?” sorusuna “Biz bir nezaket ziyaretinde bulunduk. Orada her şeyi konuştuk. “Heyetler oluşturalım, birlikte iş birliği görüşmeleri yapalım” yerine, bir başka perspektif dedik. O perspektifin sonucunda DEM Parti Meclis bildirisinde 'Kent uzlaşısı' tanımlaması var. Yani, kente karşı suç işlemeyecek, doğayı koruyacak, talana karşı çıkacak, yolsuzluğa bırakmayacak ve meseleye bizim baktığımız yerden bakan yöneticilere destek verecekler. Biz de kent uzlaşılarını sağlayabilecek adayların veya üzerinde kentin uzlaşabileceği adayların arayışı içindeyiz. Bu iki perspektif birbiriyle uyuşuyor. O anlamda ben İstanbul'dan, Mersin'den, Adana'dan Kürt seçmenin oy kullanacağı yerlerde, sonuca etki edebileceği yerlerde ümitsiz değilim” yanıtını verdi.

YEREL SEÇİM 2024 DEM Parti’nin işaret ettiği “kent uzlaşısı” ne demek?

“DEM Parti, “kent uzlaşısı” kapsamında oralarda aday mı çıkarmayacak, CHP’yi mi destekleyecek?” sorusuna ise “Ben öyle bir şey demedim. Onlar da demedi. Onlar, 'kent uzlaşısı' tarif ediyor. Ben de kentin uzlaşıya varabileceği belediye başkanları arıyorum. Onu söyledim. Yani iki partinin perspektifleri birbirine uyumlu olabilir. Bu da iyi bir şeydir” diye cevapladı.

İşbirliği yapılması ihtimaline “Yani Cumhuriyet Halk Partisi’nin gösterdiği adaylar üzerinde bir kent uzlaşısı oluyorsa bu bizi çok mutlu eden bir şey olur” dedi.

DEM Parti: Kent Uzlaşısı ile halklar yönetecek

Röportajın tamamını okumak için TIKLAYIN.

(RT)