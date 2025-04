Özel: Cuntanın karargâhı Beştepe’deki Saray’dır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin “Millet iradesine sahip çıkıyor” sloganıyla düzenlediği mitinge katılmak üzere dün (19 Nisan) Yozgat’a geldi. Bir çiftçiye ait traktörü kullanarak konvoy eşliğinde Cumhuriyet Meydanı’na gelen ve otobüsten partililere seslenen Özel, çiftçilerin daveti üzerine Yozgat’a geldiğini söyledi.

Yozgat’ın ezber bozduğunu belirten Özel, “Yozgat onlara oy verdi diye, onlar Yozgat’ı çantada keklik sandılar. Bilmezler ki artık Yozgat uyanmıştır, bu millet uyanmıştır. Yozgat zulme susmamış, bugün de bu meydana sığmamıştır,” dedi.

Özel’den önce kitleye seslenen Yozgatlı çiftçi Abdullah Ceylan, dikkat çeken bir konuşma yaptı: “Çiftçilere sesleniyorum. Bu düzen böyle gittikçe açlıktan, sefaletten, beceriksizlikten kurtulamayacağız. Bu düzeni yıkacağız. Devleti yöneten bir insan… Turp ile şalgam ile devlet idare edilmez. Adalet ile idare edilir. Hukuk ile idare edilir,” Ve bunların hesabını onlara soracağız. Ben çiftçiyim, çiftçi. Halk için, millet için çalışan çiftçiyim. Size söz veriyorum. Her şey çok güzel olacak.”

“Demokrasilerde mühür milletin elindedir”

Çok partili hayatta iyi yönetilmek ve hizmet isteyen Yozgat’ın iradesine hem genel hem de yerel seçimlerde saygılı olduklarını kaydeden Özel, “Yozgat’ta yüzde 4 oy çıkardığımız da oldu, milletvekili çıkardığımız da. İşte demokrasi tam olarak budur. Sandıkla gelen sandıkla gider ama seçimle iş başına gelenler şimdi seçimle gitmek istemiyor. Yozgat’ın da Türkiye’nin de önünden sandığı kaçırmak istiyorlar. Oysa demokrasilerde mühür milletin elindedir,” diye konuştu.

Bir süre önce Türkiye’nin bazı bölgelerinde yaşanan zirai dondan etkilenen çiftçilere de geçmiş olsun dileğinde bulunan Özel, “Biz çiftçimizi kaderine terk etmeyeceğiz. Hızla tespitlerin yapılmasını, TARSİM’li olanın TARSİM’den, olmayanın Hazine’den zararlarının karşılanmasını, çiftçilerimize devletin sahip çıkmasını savunuyoruz.” ifadesini kullandı.

“Asla teslim olmayacağız”

Özel bir kez daha, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli ve Beylikdüzü belediye başkanları ile İBB yetkililerinin gözaltına alınıp tutuklandığı 19 Mart sürecini ‘sivil darbe girişimi’ olarak nitelendirdi.

Devlet yayın organları TRT ve Anadolu Ajansı üzerinden İmamoğlu ve arkadaşlarına yönelik ‘yalan ve iftiralar’ servis edildiğini belirten Özel, şunları kaydetti:

“Yalanı da televizyonda sorsunlar, cevabı da TRT’den alsınlar. Kendimize güveniyoruz.’ Ekrem Başkan’ın namusuna kendi namusumuz kadar kefiliz. Açık ve net. Her darbenin bir cuntası olur. Bu darbenin de bir cuntası var. Her cuntanın bir karargâhı olur. Bu cuntanın karargâhı, Beştepe’deki saraydır. Her cuntanın silahları vardır. Bunun silahı, yandaşlaştırdığı yargıdır. Her silahın bir mühimmatı vardır. Bu yargının silahı, mühimmatı ise yalandır, iftiradır. Namuslu hakimlere, namuslu savcılara bütün saygımızla birlikte bu iftiracılara, bu yalancılara teslim olmayacağız. Asla teslim olmayacağız.”

Özel, İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından iktidarın ‘hızla’ Kanal İstanbul projesine giriştiğini ve Sazlıdere’yi İstanbul’un su kaynağı olmaktan çıkarıp çevresini imara açtığını belirterek, “Ekrem Başkanımızla birlikte diyoruz ki: İstanbul’un istemediği o kanalı yaptırmayacağız. İstanbul’a hançer vurdurtmayacağız,” dedi.

“İktidarın dış politikasının çöktü”

Gazze’de büyük bir yıkımın yaşandığına dikkati çeken Özel, Filistin halkının yanında olduklarını söyledi.

İktidarın dış politikasının çöktüğünü ileri süren Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Maalesef etle tırnak gibi olduğumuz can Azerbaycan’ımız ve Türk Cumhuriyetlerimiz var ama bu iktidar oralarla da ilişkileri sağlıklı götürememiştir. 4 Nisan’da AB ülkeleri Türk Cumhuriyetleri ile Semerkant’ta bir araya gelmişler, Güney Kıbrıs’ı tanımışlar, Kuzey Kıbrıs’ın varlığını reddetmişlerdir. Kazakistan’ın, Kırgızistan’ın, Türkmenistan’ın, Özbekistan’ın Güney Kıbrıs’ta büyükelçilik açması, Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasının iflasıdır. Açıkça söylüyorum. İktidarın hamasetle yürüttüğü dış politikası, içinde bulunduğumuz dönemde iflas etmiştir. Soruyorum, işleri bu noktaya nasıl getirdiniz? Siz bu Türk Devletleri Teşkilatını kurdunuz da yıllardır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanıyacaklar diye beklediklerimiz nasıl oluyorlar da Güney Kıbrıs’ı tanıyorlar? Biz bu büyük felakete asla sessiz kalmayacağız.”

(VC)