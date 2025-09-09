Özel: CHP’yi ve çok partili yaşamı ne pahasına olursa olsun savunacağız

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti. CHP heyeti, Anıtkabir Özel Defteri’ne yazılan mesajda partinin karşı karşıya olduğu baskılara dikkat çekti.

Özel’e ziyaret sırasında parti yöneticileri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve çok sayıda milletvekili eşlik etti.

Heyet, Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine geldi. Özel, mozoleye çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Ardından Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Özel, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

“Partimizi ve demokrasiyi savunacağız”

Özel, deftere yazdığı mesajında şunları kaydetti:

“Cumhuriyet Halk Partisi'nin 102. kuruluş yıl dönümünde her kademeden yöneticilerimiz ile birlikte huzurunuzdayız. (…) Halkın iradesine yönelik her baskıya, adaletsizliğe ve hukuk dışı müdahaleye karşı daha güçlü, daha örgütlü ve daha kararlıyız.

Bugün ağır saldırılar altında olan partimizi, sizden emanet aldığımız sandığı, demokratik rekabeti ve çok partili yaşamı ne pahasına olursa olsun savunacağız.”

Özel ayrıca, CHP’nin kurucu değerlerine bağlı kalacaklarını, “halkı özgürlük, eşitlik ve refaha kavuşturma” sözünü yineledi.

“Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyorum”

Özgür Özel, mesajını şu ifadelerle tamamladı:

“Size, silah arkadaşlarınıza, kurucu kadrolarımıza minnetimizi sunuyor, tüm şehitlerimizi ve demokrasi mücadelesinde bedel ödeyen yurttaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun!”

